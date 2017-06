Πέντε φορές περισσότεροι ασθενείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα για την ηπατίτιδα C

«Σταθμό» χαρακτηρίζει το υπουργείο Υγείας τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ ΕΟΠΥΥ και φαρμακευτικών εταιρειών, η οποία διασφαλίζει την πρόσβαση των ασθενών σε νέες, καινοτόμες θεραπείες υψηλού κόστους.



Η συμφωνία αφορά στα νεώτερης γενιάς φάρμακα κατά της ηπατίτιδας C, τα οποία πλέον έχει στη διάθεσή του, πενταπλάσιος αριθμός ασθενών.



Η συμφωνία είναι αποτέλεσμα της εντατικής διαβούλευσης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ με τις φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν αυτά τα φάρμακα.



Με τη συμφωνία επιτεύχθηκε σημαντική μείωση στο κόστος θεραπείας ανά ασθενή, κάνοντας τα φάρμακα αυτά προσιτά σε περισσότερους ασθενείς, διασφαλίζοντας παράλληλα τη Δημόσια Υγεία και το Δημόσιο συμφέρον, όπως εκτιμά το υπουργείο Υγείας.



Μέχρι τώρα, ο ΕΟΠΥΥ αποζημίωνε ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο της ηπατίτιδας C. Με τη νέα συμφωνία, εντάσσονται πλέον σε θεραπεία και ασθενείς που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο της νόσου, περιορίζοντας τον κίνδυνο μετάδοσής της και παρέχοντάς τους ταυτόχρονα καλύτερη ποιότητα ζωής.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η συμφωνία δημιουργεί ένα σταθερό δημοσιονομικό περιβάλλον με επωφελείς οικονομικούς όρους για την Πολιτεία, που ευνοούν την επίτευξη στρατηγικών στόχων, όπως η πρόσβαση 5πλάσιου αριθμού ασθενών στις νέες θεραπείες και η ένταξη σε νέες καινοτόμες θεραπείες ασθενών στα πρώιμα στάδια της νόσου ή με συγκεκριμένες συννοσηρότητες (όπως ασθενείς με αιμορροφιλία, θαλασσαιμία, AIDS).



Επίσης, την εναρμόνιση της Πολιτείας με την στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C.



«Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα, είναι αποτέλεσμα της συστηματικής και συντονισμένης προσπάθειας του υπουργείου Υγείας, το οποίο ενίσχυσε θεσμικά τη λειτουργία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, αλλά και των μελών της Επιτροπής διαπραγμάτευσης και της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ» αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Υγείας, το οποίο εκφράζει την ικανοποίησή του προς την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ που εργάστηκαν για την επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ