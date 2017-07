Σκασμένα και αφυδατωμένα χείλη από τον ήλιο; Υπάρχει λύση

Το έχουμε πει πολλές φορές: Ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η επιδερμίδα μας χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, μιας και είναι αρκετά εύκολο να αφυδατωθεί. Κι ας το παραδεχτούμε, πολύ λίγες από εμάς, θυμόμαστε να εφαρμόζουμε lip balm με δείκτη αντηλιακής προστασίας στα χείλη μας. Tι γίνεται, λοιπόν, όταν τα χείλη μας σκάνε; Η λύση έρχεται από φυσικά υλικά.



Για την παρακάτω, "Do It Yourself" φυσική συνταγή θα χρειαστείς:



4 κουταλιές της σούπας αμυγδαλέλαιο

1 κουταλιά της σούπας μέλι

1 κουταλιά της σούπας τριμμένο κερί μέλισσας



Η προετοιμασία είναι πανεύκολη: Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνεις το αμυγδαλέλαιο και το κερί μέλισσας. Ζέστανε το μείγμα μέχρι να λιώσει το κερί και έπειτα ανακάτευέ το πολύ καλά. Απομάκρυνε από τη φωτιά το κατσαρολάκι και ρίξε το μέλι. Ανακάτεψε καλά και έπειτα ρίξε το μείγμα σε ένα γυάλινο βαζάκι μέχρι να κρυώσει. Μην ξεχνάς να το φυλάς σε δροσερό χώρο.