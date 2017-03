Celebrity Edge: Το νέο κρουαζιερόπλοιο της Celebrity Cruises

Η Celebrity Cruises μας δίνει μια πρώτη γεύση από το Celebrity Edge, το οποίο θέτει νέες βάσεις στο σχεδιασμό πλοίου, με πολύ ευρύχωρες καμπίνες, την πλατφόρμα Magic Carpet που σκαρφαλώνει στο πλοίο και τις εντυπωσιακές σουίτες.



Σχεδιασμένο εξολοκλήρου σε 3D από την ελίτ των αρχιτεκτόνων και σχεδιαστών στον κόσμο, το Celebrity Edge με χωρητικότητα 2.918 επιβατών, μοναδικά πολυτελείς καμπίνες και την απίστευτη πλατφόρμα αναρρίχησης Magic Carpet, έρχεται για να ανεβάσει τον πήχη του σχεδιασμού στα σύγχρονα κρουαζιερόπλοια και να δώσει στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν πως βιώνουν τον κόσμο αλλά και την ίδια την εμπειρία της κρουαζέρας.



"Το Celerity Edge είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά, πρωτοποριακά και μοντέρνα πλοία που έχω ποτέ ασχοληθεί" είπε ο Richard D. Fain, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Royal Caribbean Cruises Ltd. "Tα νέα χαρακτηριστικά και ο ανανεωμένος σχεδιασμός θα αποτελέσουν τη νέα βάση για τα κρουαζιερόπλοια του μέλλοντος"



"Οι επιβάτες μας δε θέλουν να δουν απλά τον κόσμο, όπως σε ένα περιοδικό - θέλουν να δημιουργήσουν έναν πραγματικό δεσμό μαζί του" είπε η Lisa Lutoff-Perlo, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Celebrity Cruises. "Κάθε χαρακτηριστικό του Celebrity Edge βοηθάει στο να κάνει αυτή τη σχέση έντονη και αξέχαστη. Η νέα σειρά των πλοίων μας θα προσφέρει στους επιβάτες την ευκαιρία να βιώσουν το ταξίδι με μοναδικότητα και επιτήδευση που δε θα ξεχάσουν ποτέ".



Πρωτοποριακός Σχεδιασμός

Για το πρώτο νέο της πλοίο μετά από 10 χρόνια, η CelebrityCruises συγκρότησε μία ονειρική ομάδα σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων από όλο τον κόσμο, μια ομάδα που κατάφερε να αποδώσει αρμονικά τη μοναδική αισθητική της μοντέρνας πολυτέλειας που χαρακτηρίζει την Celebrity Cruises. Ανάμεσα στα μέλη της ομάδας βρίσκονται η παγκοσμίου φήμης σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων Kelly Hopen, ο οραματιστής αρχιτέκτονας Tom Wright και ο Αμερικανός σχεδιαστής Nate Berkus, ο οποίος επελέγη και ως πρεσβευτής σχεδίου του Celebrity Edge.



Πρωτοποριακές δυνατότητες διαμονής

Οι πρωτοποριακές καμπίνες του Celebrity Edge καταρρίπτουν τα όρια ανάμεσα στην παραδοσιακή καμπίνα με βεράντα και δημιουργούν μια στενότερη σχέση με τον ωκεανό. Η καμπίνα μετατρέπεται σε ενιαίο χώρο από την πόρτα εισόδου της μέχρι την άκτη του μπαλκονιού με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Παράλληλα, με το πάτημα ενός άλλου κουμπιού, ο επιβάτης μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο της καμπίνας του σε σχέση με τον φωτισμό, τη θερμοκρασία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.



"The Retreat": συναρπαστικές νέες εμπειρίες και κατηγορίες Σουιτών



Ο απόλυτος προορισμός για τους παγκόσμιους ταξιδιώτες θα είναι ο ιδιωτικός χώρος The Retreat με ιδιωτική πισίνα, Lounge με τη χαρακτηριστική αισθητική και επιτήδευση του Celebrity Edge με 24ωρη υπηρεσία butler, καθώς και το αποκλειστικό Suite Class εστιατόριο, το Luminae @ The Retreat. Όλες αυτές οι πολυτελείς εγκαταστάσεις βρίσκονται στο εκπληκτικό The Retreat Sundeck.



Παράλληλα υπερδιπλασιάζεται ο αριθμός των διαθέσιμων σουιτών καθώς προστίθενται δύο νέες εντυπωσιακές κατηγορίες: η Iconic Suites βρίσκονται πάνω από τη γέφυρα του πλοίου και περιλαμβάνουν δύο υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και θέα που κόβει την ανάσα από τα πανοραμικά παράθυρα που περικλείουν το σαλόνι και τα υπνοδωμάτια. Μιά άλλη κατηγορία αποτελείται από έξι Edge Villas που προσφέρουν εκπλητική θέα από τα δύο πατώματα με παράθυρα, κι έχουν διωτική πίσινα και απευθείας πρόσβαση στο The Retreat Sundeck. Τέλος οι δύο Penthouse Suites και οι 146 Sky Suites συνεχίζουν να παρέχουν την γνωστή πολυτέλεια και άνεση που έχουν αγαπήσει οι επιβάτες της Celebrity Cruises. Όλες οι σουίτες και οι δίκλινες καμπίνες Edge διαθέτουν μοναδικά σχεδιασμένα μεγάλου μεγέθους κασμιρένια στρώματα, προσωπικό μπάτλερ και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις The Retreat.



Πρωτοποριακές Εμπειρίες

Το Rooftop Garden είναι ένα από τα πολλά μέρη στο Celebrity Edge που θα μαγέψουν τους επιβάτες: το πρωί είναι ιδανικό για παιχνίδι, δραστηριότητες και χαλάρωση ενώ το βράδυ υποδέχεται τους επιβάτες με ζωντανή μουσική, ταινίες και δείπνο σε έναν συνδυσμό που αποτυπώνεται τέλεια με τον τίτλο "A Taste of Film".



Το πρώτο παγκοσμίως Magic Carpet

Η εντυπωσιακή κατασκευή Magic Carpet είναι το σήμα κατατεθέν του Celebrity Edge: σε μέγεθος γηπέδου τένις η κατασκευή αυτή διαπερνά και τα 16 καταστρώματα του πλοίο προσφέροντας αξέχαστες και διαφορετικές εμπειρίες στους επιβάτες σε τέσσερα διαφορετικά καταστρώματα.

Στην κορυφή του πλοίου, στο 16ο κατάστρωμα, το Magic Carpet μετατρέπεται στο απόλυτο εστιατόριο και προσφέρει ένα ειδικό δείπνο για 90 άτομα που ονομάζεται "Dinner on the Edge". Κατά μήκος του 14ου καταστρώματος, το Magic Carpet μεταρέπεται σε ανοιχτή εξωτερική επέκταση της περιοχής της πισίνας. Στο 5ο κατάστρωμα το Magic Carpet μετατρέπει ένα από τα ομορφότερα εστιατόρια σε ένα εκπληκτικό al fresco seating, ενώ στο χαμηλότερο κατάστρωμα, στο 2ο, η κατασκευή αυτή είναι το κλειδί για το Destination Gateway, ένας πολυτελής σταθμός επιβίβασης απ΄ όπου οι επιβάτες θα φεύγουν με τα Edge Launches.