Η ανακοίνωση του ομίλου Σαββίδη για τον ΟΛΘ

Σημείο αναφοράς στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και τον κόσμο, φιλοδοξεί να καταστήσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μέσα από ισχυρές συνεργασίες και με σύγχρονες μεθόδους, η πλειοδότρια κοινοπραξία του Deutsche Invest Equity Partners GmbH, της Terminal Link SAS του ομίλου CMA-CGM και της Belterra Investments LTD, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της τελευταίας, η οποία ανήκει στον όμιλο του Ιβάν Σαββίδη.



«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η κοινοπραξία μας είναι εκείνη που πλειοδότησε στον διεθνή διαγωνισμό για τον ΟΛΘ. Αποδεχτήκαμε με τιμή την πρόσκληση του fund DIEP, ενός πανίσχυρου επενδυτικού ομίλου, να συμμετάσχουμε στην κοινοπραξία διεκδίκησης του ΟΛΘ, να συνδιαμορφώσουμε ένα φιλόδοξο πλάνο ανάπτυξης και να διασφαλίσουμε πως η Θεσσαλονίκη και η τοπική κοινωνία θα ωφεληθούν δραστικά από αυτή την μεγάλη επένδυση. Αν και συμμετέχουμε με μειοψηφικό ποσοστό, αισθανόμαστε υπεύθυνοι για την υλοποίηση ενός εκ των μεγαλύτερων επενδυτικών προγραμμάτων στην Θεσσαλονίκη και τη χώρα» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Belterra Investments.



Υπενθυμίζεται ότι η σύνθεση του σχήματος που αναδείχτηκε ως πλειοδότης για το 67% της ΟΛΘ ΑΕ περιλάμβανε αρχικά το γερμανικό fund DIEP (Deutsche Invest Equity Partners GmbH) και τον μεγαλομέτοχο του ΠΑΟΚ, ομογενή επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδης, μέσω της Belterra Investments LTD. Στη συνέχεια, στο «παιχνίδι» μπήκε και η Terminal Services SAS, μέλος του ομίλου της CMA CGM, τρίτης μεγαλύτερης παγκοσμίως ναυτιλιακής εταιρείας στη μεταφορά containers. O όμιλος CMA CGM, που μεταξύ των άλλων αποτελεί μέλος της τετραμελούς συμμαχίας OCEAN Alliance, στην οποία ανήκει και η Cosco, εξυπηρετεί τα 420 από τα 521 εμπορικά λιμάνια της υφηλίου και ο ενοποιημένος τζίρος του προσεγγίζει τα 22 δισ. δολάρια.



Ο δεύτερος εταίρος του σχήματος, Deutsche Invest Equity Partners GmbH, έχει το επιχειρηματικό στρατηγείο του στο Μόναχο και διαχειρίζεται κεφάλαια που αγγίζουν τα 2,3 δισ. ευρώ, ενώ βάσει του επιχειρηματικού προφίλ του προσδιορίζεται ως επενδυτικό κεφάλαιο με τοποθετήσεις σε επιχειρηματικές συμμετοχές, αναπτυξιακές δράσεις και διαχείριση ακινήτων, με εστίαση στις αγορές της Γερμανίας, της Κίνας και των ΗΠΑ. Ο, δε, μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, μπήκε στη διεκδίκηση του λιμένος μέσω της Belterra Investments LTD, παραμένοντας σταθερός στη δεδηλωμένη επιδίωξή του για περισσότερες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα.



Υπενθυμίζεται ότι το κοινοπρακτικό σχήμα των τριών κατέθεσε βελτιωμένη προσφορά ύψους 231,92 εκατ. ευρώ για το 67% του ΟΛΘ, στα οποία προστίθενται οι υποχρεωτικές επενδύσεις, ύψους 180 εκατ. ευρώ, που συμφωνήθηκαν για την επόμενη επταετία και τα αναμενόμενα έσοδα άνω των 170 εκατ. ευρώ του ελληνικού Δημοσίου από τη σύμβαση παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών της ΟΛΘ Α.Ε.). Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις, μέχρι τη λήξη της παραχώρησης το 2051. Ως αποτέλεσμα, η συνολική αξία της συμφωνίας φτάνει στο 1,1 δισ. ευρώ.