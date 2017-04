Στον Πειραιά για πρώτη φορά το κρουαζιερόπλοιο Majestic Princess

Στον Πειραιά ήρθε σήμερα για παρθενική φορά το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Majestic Princess που ανήκει στη Princess Cruises. To νεότευκτο κρουαζιερόπλοιο θα κάνει 3 κρουαζιέρες και μετά θα αναχωρήσει για την Κίνα οπου και θα πραγματοποιεί μόνιμα κρουαζιέρες. Για αυτο το λόγο φέρει και ένα Κινεζικό όνομα και συγκεκριμένα 盛世公主号 (Shèngshì Gōngzhǔ Hào) , δηλαδή “Μεγάλο Πνεύμα/Μεγάλος Κόσμος”



Το Majestic Princess κατασκευάστηκε το 2017 στα ναυπηγεία Fincantieri στο Monfalocne της Βόρειας Ιταλίας. Το πρώτο Ελληνικό λιμάνι που επισκέφθηκε ήταν η Κέρκυρα.Έχει μήκος 330 μέτρα ,πλάτος 38 ,βύθισμα 8,3 και έχει 19 καταστρώματα.Μπορεί να φιλοξενήσει 3650 επιβάτες.



Προσφέρει στους επιβάτες του ποικίλες εντυπωσιακές παροχές και εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων του atrium – η καρδιά του πλοίου, το Sea Walk – ένας διάδρομος με γυάλινο πάτωμα που εξέχει από την άκρη του πλοίου προσφέροντας θέα στην θάλασσα από ύψος, εξωτερική και εσωτερική πισίνα, το Princess Live ! – το τηλεοπτικό στούντιο, Sing on the Sea Karaoke Suites, ένα εξειδικευμένο ζαχαροπλαστείο, το ειδικό Chef’s Table Lumiere – που προσφέρει την εμπειρία να δειπνήσει κανείς σε ιδιωτικό χώρο περιβαλλόμενο από κουρτίνα φωτών και μπαλκόνια σε όλες τις εξωτερικές του καμπίνες.



Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε την αναχώρηση του μέσα απο το φακό του pireaspiraeus.com: