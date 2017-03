Στις 24 Μαρτίου οι δεσμευτικές προσφορές για τον ΟΛΘ

Στις 24 Μαρτίου θα υποβληθούν τελικά οι δεσμευτικές προσφορές για τον ΟΛΘ.



Tο διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε σε συνεδρίασή του την Δευτέρα να μην υπάρξει καθυστέρηση στη διαδικασία, έπειτα και από αίτημα παράτασης που φέρεται να είχε διατυπωθεί από τρία επενδυτικά σχήματα.



Για την εξαγορά του 67% του μετοχών του ΟΛΘ έχουν εκφράσει ενδιαφέρον συνολικά 9 επενδυτικά σχήματα που έχουν περάσει στη Β φάση του διαγωνισμού.



Πρόκειται για την APM Terminals Moller Maersk, το γερμανικό fund Deutsche Invest Equity Partners GmbH στο οποίο συμμετέχει και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης, η Duferco Participations Holding S.A. (ήδη πελάτης του ΟΛΘ), η φιλιππινέζικη International Container Terminal Services Inc, η ιαπωνική Mitsui & Go Ltd η P&O Steam Navigation Company θυγατρική της (DP World - Ντουμπάι), η Russian Railways JSC, η GEK TERNA S.A και Yilport Holding Inc.



Υπενθυμίζεται ότι στις 18/11/2016 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε, κατ΄εφαρμογή των όρων της Β' φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, τη συνέχιση της συμμετοχής των Russian Railways JSC και GEK TERNA S.A., αυτόνομα η καθεμία.