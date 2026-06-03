Σε κάθειρξη 9 ετών και 6 μηνών καταδικάστηκε η 22χρονη υπήκοος Αλβανίας που είχε συλληφθεί στη Ρόδο, να μεταφέρει περισσότερα από δύο κιλά κοκαΐνης κρυμμένα στην εσωτερική επένδυση της βαλίτσας της.

Όπως δημοσίευσε η dimokratiki.gr, το Τριμελές Εφετείο επέβαλε παράλληλα χρηματική ποινή 10 χιλιάδων ευρώ, κλείνοντας έναν πρώτο κύκλο της ποινικής διαδικασίας που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η απόφαση του δικαστηρίου να μην αναστείλει την εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Η σχετική κρίση ελήφθη κατά πλειοψηφία, με αποτέλεσμα η 22χρονη να παραμείνει κρατούμενη παρά την άσκηση του ενδίκου μέσου.

Γιατί απορρίφθηκε το αίτημα αναστολής της 22χρονης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο έκρινε ότι η βαρύτητα των πράξεων και τα δεδομένα της υπόθεσης δεν δικαιολογούσαν την αναστολή της ποινής.

Η υπεράσπιση επιχείρησε να αναδείξει τις προσωπικές και οικονομικές δυσκολίες της κατηγορούμενης, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε σε κατάσταση ευαλωτότητας. Ωστόσο, η πλειοψηφία της έδρας δεν πείστηκε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αποφυλάκισή της έως την τελεσίδικη κρίση της υπόθεσης.

Πώς εντοπίστηκαν τα 2,2 κιλά κοκαΐνης

Η υπόθεση ξεκίνησε το απόγευμα της 15ης Ιουνίου 2025, όταν η 22χρονη αποβιβάστηκε από πλοίο της γραμμής και υποβλήθηκε σε έλεγχο.

Στη βαλίτσα της βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν από 1.124 γραμμάρια κοκαΐνης η καθεμία, με το συνολικό μικτό βάρος να ανέρχεται σε 2.248 γραμμάρια. Η ποσότητα ήταν επιμελώς κρυμμένη στην εσωτερική επένδυση της αποσκευής, γεγονός που οι διωκτικές αρχές αξιολόγησαν ως ένδειξη οργανωμένης προετοιμασίας.

Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις της κατ’ επάγγελμα διακίνησης και της επιδίωξης σημαντικού οικονομικού οφέλους, το οποίο εκτιμήθηκε ότι ξεπερνούσε τις 73.000 ευρώ.

Τρεις ημέρες αργότερα, μετά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως.

Οι ισχυρισμοί της κατηγορούμενης και τα ευρήματα της έρευνας

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η 22χρονη αρνήθηκε ότι γνώριζε πως μετέφερε κοκαΐνη. Υποστήριξε ότι είχε συμφωνήσει να μεταφέρει ποσότητα κάνναβης έναντι αμοιβής 500 ευρώ, ισχυριζόμενη πως δεν είχε γνώση της πραγματικής φύσης και της αξίας του φορτίου.

Παράλληλα, επικαλέστηκε οικονομικά προβλήματα, την απώλεια της μητέρας της σε νεαρή ηλικία και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε λόγω έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής.

Η προανάκριση, ωστόσο, ανέδειξε πρόσθετα στοιχεία που λειτούργησαν επιβαρυντικά. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η διεύθυνση κατοικίας που είχε δηλώσει αρχικά δεν αντιστοιχούσε στον πραγματικό τόπο διαμονής της. Σε δεύτερο διαμέρισμα που ερευνήθηκε βρέθηκαν ένα πιστόλι, γεμιστήρας, 49 φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών και 1.800 ευρώ σε μετρητά.

Η ίδια υποστήριξε ότι το όπλο δεν της ανήκε και ότι το φύλασσε για λογαριασμό φίλης της, χωρίς όμως να δώσει στοιχεία που να μπορούν να επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό της.

Στο μικροσκόπιο πιθανή σύνδεση με κύκλωμα διακίνησης

Οι αρχές δεν αντιμετώπισαν την υπόθεση ως μεμονωμένο περιστατικό. Η έρευνα εντάχθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης ευρύτερου κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή.

Κατά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η 22χρονη φέρεται να είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον πέντε αυθημερόν μετακινήσεις στην ίδια γραμμή πριν από τη σύλληψή της. Το στοιχείο αυτό αξιοποιήθηκε από την κατηγορία ως ένδειξη συστηματικής και ενσυνείδητης συμμετοχής σε παράνομη δραστηριότητα, ενισχύοντας το κατηγορητήριο περί οργανωμένης διακίνησης ναρκωτικών.