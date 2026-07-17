Oι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησαν στην καταστροφή ενός κέντρου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας, το οποίο βρισκόταν στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι του Τσαμπαχάρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της ιρανικής επικράτειας.

Την είδηση για την επιχείρηση δημοσιοποίησε η κεντρική διοίκηση του αμερικανικού στρατού που είναι αρμόδια για την ευρύτερη περιοχή, γνωστή ως CENTCOM, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ότι η συγκεκριμένη υποδομή χρησιμοποιούνταν για τον συντονισμό ενεργειών που απειλούσαν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα διεθνή ύδατα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

H ανάρτηση της CENTCOM στην πλατφόρμα Χ συνοδεύεται από βίντεο της επίθεσης.