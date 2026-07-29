Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης 29 Ιουλίου 2026 στην παραλία Κάρυανη του Δήμου Παγγαίου, κοντά στον οικισμό Καρυές, όταν ένας περαστικός ειδοποίησε τη Λιμενική Αρχή Ελευθερών για ένα ύποπτο αντικείμενο.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αντιαρματική νάρκη, η οποία βρέθηκε στον αμμώδη βυθό της ακτογραμμής, μόλις δέκα εκατοστά μακριά από την ακτή.

Το πυρομαχικό φέρει ενδείξεις εκτεταμένης οξείδωσης, γεγονός που μαρτυρά ότι παρέμενε στο θαλάσσιο περιβάλλον για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος κινητοποιήθηκαν αμέσως και προχώρησαν στη σήμανση της περιοχής, αποκλείοντας το σημείο για την προστασία των λουόμενων και των περαστικών.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας. Εξειδικευμένο κλιμάκιο αναμένεται να αναλάβει την αναγνώριση, καθώς και την ασφαλή εξουδετέρωση ή μεταφορά της νάρκης, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Με αφορμή το συμβάν, οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση προς το κοινό να παραμένει σε απόσταση και να μην αγγίζει ή μετακινεί αντικείμενα που μοιάζουν με πολεμικό υλικό —ακόμη κι αν δείχνουν παλιά, διαβρωμένα ή αδρανή— αλλά να ειδοποιεί αμέσως το Λιμενικό ή την Αστυνομία.