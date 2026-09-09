Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε έναν 34χρονο Ολλανδό, ο οποίος φέρεται να άρπαξε ταξί στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και να επιχείρησε να διαφύγει, παρασύροντας μάλιστα τον 57χρονο οδηγό.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος μπήκε στη θέση του οδηγού και έθεσε σε κίνηση το ταξί, παρά την προσπάθεια του 57χρονου να τον σταματήσει.

Κατά την αποχώρησή του με το κλεμμένο όχημα, ο 34χρονος παρέσυρε τον οδηγό. Ευτυχώς, ο 57χρονος δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας

Η κλοπή δηλώθηκε στις Αρχές και αμέσως ξεκίνησε κινητοποίηση για τον εντοπισμό του ταξί και του δράστη.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το κλεμμένο όχημα στην οδό Θεμιστοκλέους, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Ο 34χρονος δεν κατάφερε να απομακρυνθεί αρκετά. Εντοπίστηκε σε απόσταση λίγων μέτρων από το ταξί και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Στον εισαγγελέα η υπόθεση

Ο 34χρονος οδηγήθηκε στο τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του ποινική δικογραφία για την υπόθεση.