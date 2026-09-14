Πρώτη η ΑΕΚ προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση, γνωστοποιώντας ότι ο Γάιος Σκορδίλης ένιωσε αδιαθεσία κατά την επιστροφή της αποστολής από τη Ρόδο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», με τη διοίκηση της Ένωσης να αποδίδει το περιστατικό σε συμπτώματα γαστρεντερίτιδας σε συνδυασμό με την κόπωση του ταξιδιού.

Ανάλογα συμπτώματα παρουσίασαν κι άλλοι παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου, μεταξύ αυτών και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, με αποτέλεσμα να αναβληθεί ο προγραμματισμένος για χθες ιατρικός έλεγχος στο γόνατό του στο νοσοκομείο Mediterraneo.

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