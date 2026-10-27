Ένας 55χρονος και ο 18χρονος γιος του πιάστηκαν στα πράσα το βράδυ της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου από τις αρχές, την ώρα που πραγματοποιούσαν παράνομες ανασκαφικές εργασίες σε ρέμα της περιοχής για να βρουν αρχαία σε περιοχή της Πέλλας.

Κατάσχεση του εξοπλισμού

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας εντόπισαν τους δύο άνδρες εν δράσει και τους πέρασαν άμεσα χειροπέδες.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στο σημείο της ανασκαφής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα διάφορα σκαπτικά εργαλεία που είχαν στην κατοχή τους για την ολοκλήρωση της λαθραίας δραστηριότητάς τους.