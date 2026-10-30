«Η συγκεκριμένη κλάση φρεγατών αναβαθμίζει καίρια τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στόλου, ενισχύοντας την ικανότητα του Πολεμικού Ναυτικού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου και πολυδιάστατου περιβάλλοντος θαλάσσιας ασφάλειας» τόνισε μεταξύ άλλων ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, κατά την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα FDI Νέαρχος, σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στα ναυπηγεία της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Όπως σημείωσε «διακρίνονται για την τεχνολογική τους υπεροχή και τις ασυναγώνιστες επιχειρησιακές δυνατότητες», καθώς «ενσαρκώνουν την επιτομή του σύγχρονου ναυτικού πολέμου» και πρόσθεσε ότι με τις καινοτομίες τους συνιστούν την επόμενη ημέρα της ναυπηγικής τέχνης.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, επιτρέπουν την προβολή αξιόπιστης ναυτικής ισχύος, στηρίζοντας την εθνική διπλωματία και προάγοντας τα εθνικά συμφέροντα, σε συνέργεια και συγχορδία με φίλους και συμμάχους.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη κλάση φρεγατών αποτελεί «επικύρωση των ακατάλυτων δεσμών φιλίας που ενώνουν τη Γαλλία με την Ελλάδα», χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία στρατηγική, θεμελιωμένη σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό, καθώς και «μία ακλόνητη συμμαχία που έχει χαλυβδωθεί μέσα από κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες», μια σχέση που συνεχώς αγγίζει νέα ύψη.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην επιλογή της ονομασίας της φρεγάτας, επισημαίνοντας ότι αποδίδεται σε αυτήν «το βαρυσήμαντο όνομα του Ναυάρχου ΝΕΑΡΧΟΥ», διακεκριμένου Ναυτικού Διοικητή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στην αξιοποίηση της ναυτικής ισχύος ως εργαλείο εθνικής επιρροής. Όπως ανέφερε, με την επιλογή αυτή διακηρύσσεται η αμετάκλητη προσήλωση στη ναυτική αριστεία, αποδίδοντας φόρο τιμής σε μια βαριά παρακαταθήκη ανδρείας και στρατηγικής, η οποία διαμορφώνει αδιάλειπτα την ταυτότητα της ελληνικής ναυτοσύνης ανά τους αιώνες.