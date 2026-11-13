Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου του Δημήτρη Ιτούδη, μετά τη νέα ήττα από την Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Μακάμπι. Στον Έλληνας τεχνικό ασκήθηκε έντονη κριτική για την εικόνα της ομάδας, με την ενόχλησή του να γίνεται εμφανής κατά την διαδικασία των ερωτήσεων στην συνέντευξη Τύπου και τελικά να οδηγείται σε πρόωρη αποχώρηση.

Ο Ιτούδης στάθηκε αρχικά στην έλλειψη ενέργειας της ομάδας του στο ξεκίνημα, αλλά και στα 18 λάθη που αποδείχθηκαν καθοριστικά. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αδυναμία της Χάποελ να βρει λύσεις από την περιφέρει, επισημαίνοντας το χαμηλό ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα.

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