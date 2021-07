Κολύμβηση: Η Αυστραλή Τίτμους νίκησε τη Λεντέκι και πήρε το χρυσό στα 400μ. ελεύθερο

Μετά τον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η Αριάρνε Τίτμους «αποκαθήλωσε» την Κέιτι Λεντέκι και από την κορυφή του Ολυμπιακού βάθρου στα 400μ. ελεύθερο. Μετά από μία συγκλονιστική κούρσα, η 21χρονη Αυστραλή νίκησε την Αμερικανίδα σουπερστάρ και πήρε το χρυσό μετάλλιο με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, 3:56.69, ελάχιστα πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ της μεγάλης αντιπάλου της (3:56.46).

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Ρίο ξεκίνησε πολύ δυνατά και οδήγησε την κούρσα στα πρώτα 300μ., αλλά σταδιακά η Τίτμους ανέβηκε, πέρασε μπροστά στην τελευταία στροφή και στο τελευταίο 50άρι φήνηκε σαφώς πιο δυνατή, εξασφαλίζοντας μία μικρή διαφορά που ήταν αρκετή για να της δώσει τη νίκη και να την κάνει την πρώτη Αυστραλή που κερδίζει αυτό το αγώνισμα μετά την Σέιν Γκουλντ, το 1972 στο Μόναχο. Η Λεντέκι περιορίστηκε στη δεύτερη θέση με 3:57.36, ενώ τρίτη τερμάτισε η Μπίνγκτζιε Λι, που με 4:01.08 βελτίωσε το ρεκόρ Ασίας που είχε σημειώσει στον χθεσινό (25/7) προκριματικό και έγινε η πρώτη Κινέζα που ανεβαίνει στο Ολυμπιακό βάθρο στα 400μ. ελεύθερο.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 400μ. ελεύθερο γυναικών:

1. Αριάρνε Τίτμους (Αυστραλία) 3:56.69 (Ρεκόρ Ωκεανίας)

2. Κέιτι Λεντέκι (ΗΠΑ) 3:57.36

3. Μπίνγκτζιε Λι (Κίνα) 4:01.08 (Ρεκόρ Ασίας)

4. Σάμερ ΜακΙντος (Καναδάς) 4:02.42

5. Μουχάν Τανγκ (Κίνα) 4:04.10

6. Ιζαμπέλ Γκόζε (Γερμανία) 4:04.98

7. Πέιτζ Μάντεν (ΗΠΑ) 4:06.81

8. Ερικα Φεργουέδερ (Ν. Ζηλανδία) 4:08.01

A beautiful image! 🤝 #UnitedByEmotion



Ariarne Titmus produces a stunning final sprint to capture #gold



The #swimming this morning has been 👌 #StrongerTogether #Tokyo2020 pic.twitter.com/C7AXwMXhWA