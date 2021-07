Κολύμβηση: Η Καναδή ΜακΝιλ το χρυσό στα 100μ. πεταλούδα

Με μία συγκλονιστική κούρσα «άνοιξε» η αυλαία των τελικών της 2ης ημέρας των αγωνισμάτων κολύμβησης, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Τέσσερις αθλήτριες διεκδίκησαν έως την τελευταία χεριά το χρυσό μετάλλιο, το οποίο κατέληξε τελικά στην Μάργκαρετ ΜακΝιλ. Η 21χρονη Καναδή, που το 2019 στο Παγκόσμιο της Γκουανγκζού είχε κάνει την έκπληξη, νικώντας στον τελικό τη Σάρα Σιέστρεμ, απέδειξε ότι δεν ήταν φωτοβολίδα και αναδείχθηκε «χρυσή» Ολυμπιονίκης με χρόνο 55.59, που αποτελεί ρεκόρ Αμερικής και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, μετά το 55.48 που είχε κάνει η Σιέστρεμ στους Ολυμπιακούς του Ρίο.

Η Κινέζα Γιουφέι Ζανγκ, που είχε τον καλύτερο χρόνο φέτος, πήρε τελικά τη δεύτερη θέση με 55.64, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε η Αυστραλή Εμα ΜακΚίον με ρεκόρ Ωκεανίας (55.72), αφήνοντας εκτός μεταλλίων για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου την Τόρι Χασκ. Η 18χρονη Αμερικανίδα ήταν μπροστά μέχρι τα τελευταία 15μ., και μάλιστα σε ρυθμό κατάρριψης του παγκοσμίου ρεκόρ, αλλά δεν άντεξε στο φινάλε.

Αν και χθες (25/7), τόσο στους ημιτελικούς των 100μ. πεταλούδα, όσο και στα 4Χ100μ. ελεύθερο, είχε δείξει σε πολύ καλή κατάσταση, η κάτοχος του τίτλου Σάρα Σιέστρεμ έμεινε πολύ χαμηλά και τερμάτισε έβδομη. Πλέον, από το 1956 που το αγώνισμα συμπεριλήφθηκε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, υπάρχουν 17 διαφορετικές νικήτριες (από οκτώ διαφορετικές χώρες) σε ισάριθμες διοργανώσεις, με τη ΜακΝιλ να γίνεται η πρώτη Καναδή που ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 100μ. πεταλούδα γυναικών:

1. Μάργκαρετ ΜακΝιλ (Καναδάς) 55.59 (Ρεκόρ Αμερικής)

2. Γιουφέι Ζανγκ (Κίνα) 55.64

3. Εμα ΜακΚίον (Αυστραλία) 55.72 (Ρεκόρ Ωκεανίας)

4. Τόρι Χασκ (ΗΠΑ) 55.73

5. Λουίζ Χάνσον (Σουηδία) 56.22

6. Μαρί Ουατέλ (Γαλλία) 56.27

7. Σάρα Σιέστρεμ (Σουηδία) 56.91

8. Αναστασία Σκουρντάι (Λευκορωσία) 57.05

