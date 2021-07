Κολύμβηση: Χρυσό μετάλλιο και παγκόσμιο ρεκόρ η Αυστραλία στα 4Χ100μ. ελεύθερο γυναικών

Το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ στα αγωνίσματα κολύμβησης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο σημειώθηκε στα 4Χ100μ. ελεύθερο γυναικών. Η Αυστραλία με τις Μπρόντε Κάμπελ, Μεγκ Χάρις, Εμα ΜακΚίον και Κέιτ Κάμπελ επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, κατέκτησε για τρίτη σερί διοργάνωση το χρυσό μετάλλιο και με χρόνο 3:29.69 κατέρριψε το 3:30.05 που είχε η ίδια χώρα από τις 5/4/2018.

Οι ομάδες του βάθρου ήταν οι ίδιες με εκείνες του 2016, αλλά με αντιστροφή ρόλων στις θέσεις 2-3. Η Πένι Όλεκσιακ με ένα εξαιρετικό τελευταίο 100άρι νίκησε τη Σιμόν Μάνιουελ (πρόκειται για τις δύο αθλήτριες που στο Ρίο είχαν μοιραστεί το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ελεύθερο) και χάρισε στον Καναδά το ασημένιο μετάλλιο με 3:32.78, έναντι 3:32.81 των ΗΠΑ. Λίγο πιο πίσω, η Ολλανδία έμεινε εκτός βάθρου για δεύτερη σερί διοργάνωση (έχει συνολικά 12 μετάλλια στο αγώνισμα).

Να σημειωθεί ότι η προερχόμενη από τραυματισμό Σάρα Σιέστρεμ, κολυμπώντας πρώτη για τη Σουηδία, πέτυχε Ολυμπιακό ρεκόρ στα 100μ. ελεύθερο με 52.62 και έδειξε τις... διαθέσεις της ενόψει του ατομικού αγωνίσματος, παρότι μάλιστα λίγη ώρα νωρίτερα είχε αγωνιστεί στους ημιτελικούς των 100μ. πεταλούδα. Η Κίνα, που τερμάτισε έβδομη με 3:34.76, πέτυχε ρεκόρ Ασίας.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 4Χ100μ. ελεύθερο ανδρών:

1. Αυστραλία 3:29.69 (παγκόσμιο ρεκόρ)

(Μπρ. Κάμπελ, Χάρις, ΜακΚίον, Κ. Κάμπελ)

2. Καναδάς 3:32.78

(Σάντσεζ, ΜακΝιλ, Σμιθ, Ολεκσιακ)

3. ΗΠΑ 3:32.81

(Μπράουν, Ουέιτζιλ, Χιντς, Μάνιουελ)

4. Ολλανδία 3:33.70

5. Μεγάλη Βρετανία 3:33.96

6. Σουηδία 3:34.69

7. Κίνα 3:34.76 (Ρεκόρ Ασίας)

8. Δανία 3:35.70

😏 That feeling when you win Australia's first #gold at #Tokyo2020 pic.twitter.com/20naO9pBWx