Κωπηλασία ανδρών: Χρυσό μετάλλιο η Αυστραλία στην τετράκωπο

Λίγο μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την τετράκωπο γυναικών της Αυστραλίας, οι Αυστραλοί έγραψαν το όνομά τους με «χρυσά γράμματα» και στον τελικό της τετρακώπου ανδρών. Οι Αλεξάντερ Πάρνελ, Σπένσερ Τάριν, Τζακ Χάργκριβς και Αλεξάντερ Χιλ, με νέο Ολυμπιακό ρεκόρ (5:42.76) πέρασαν πρώτοι τη γραμμή του φίνις και κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο.

Η Αυστραλία κατείχε και το προηγούμενο ρεκόρ, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου (5:47.06), το οποίο είχαν κάνει οι Ντριου Τζιν, Τζέιμς Τσάπμαν, Τζος Ντάνκλεϊ-Σμιθ και Ουίλιαμ Λόκγουντ.

Μεγάλη έκπληξη αποτελεί η κάτοχος του ασημένιου μεταλλίου στο Τόκιο, Ρουμανία, με τους Μιχαίτα Τιγκανέσκου, Μουγκούρελ Βασίλε Σέμτσιουτς, Στεφάν Μπεραρίου και Κοσμίν Πασκάρι (5:43.13) γιατί οι δεύτεροι μέχρι τα τελευταία 200 μέτρα Βρετανοί (Όλιβερ Κουκ/Μάθιου Ρόσιτερ/Ρόρι Γκιμς/Σόλτο Καρνέτζι) έχασαν την πορεία τους, μπήκαν στη διαδρομή των εν τέλει τρίτων με χρόνο 5:43.60 Ιταλών (Ματέο Καστάλντο/Μάρκο ντι Κοστάντσο/Ματέο Λόντο/Τζιουζέπε Βισίνο) στα τελευταία μέτρα, για να τερματίσουν τέταρτοι σε 5:45.78.

Τα αποτελέσματα του τελικού της τετρακώπου ανδρών:

1. Αυστραλία Πάρνελ//Τάριν/Χάργκριβς/Χιλ 5:42.76

2. Ρουμανία Τιγκανέσκου/Σέμτσιουτς/Μπεραρίου/Πασκάρι 5:43.13

3. Ιταλία Καστάλντο/ντι Κοστάντσο/Λόντο/Βισίνο 5:43.60

4. Μεγάλη Βρετανία Κουκ/Ρόσιτερ/Γκιμς/Καρνέτζι 5:45.78

5. ΗΠΑ Ριντ/Βάις/Γκρέιντι/Ντιν 5:48.85

6. Ολλανδία Φαν ντερ Μπιγ/Ρόελ/ντε Γκρααφ/Ριτσέμα 5:50.81

