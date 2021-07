Κωπηλασία Γυναικών: Χρυσό μετάλλιο οι Ρουμάνες στο διπλό σκιφ

Με νέο Ολυμπιακό ρεκόρ οι Ρουμάνες Ανκούτα Μπόντναρ και Σιμόνα Ράντιτς κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ, στους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, με χρόνο 6:41.03.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η Μεγάλη Βρετανία (Κάθριν Γκρέιντζερ/Άννα Ουάτκινς) με 6:44.33 από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν οι Νεοζηλανδές Ντόνοφ/Όζμπορν με χρόνο 6:44.82, ενώ με το χάλκινο μετάλλιο θα επιστρέψουν στην Ολλανδία οι Ντε Γιονγκ/Σέναρντ (6:45.73).

Τα αποτελέσματα του τελικού του διπλού σκιφ γυναικών:

1. Ρουμανία (Μπόντναρ/Ράντις) 6:41.03

2. Νέα Ζηλανδία Ντόνοφ/Όζμπορν 6:44.82

3. Ολλανδία Ντε Γιονγκ/Σέναρντ 6:45.73

4. Λιθουανία Καραλιένε/Βαλτσιουκάιτε 6:47.44

5. ΗΠΑ Γουάγκνερ/Στόουν 6:52.98

6. Καναδάς Σμιθ/Σέβικ 6:53.19

First gold of the day!#ROU gets the opening #Rowing medal of #Tokyo2020 with the fastest ever Olympic time of 6:41.03 in the women's double sculls!@WorldRowing @olympicromania pic.twitter.com/KtagHbDOJR