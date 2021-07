Τρίαθλο: Χρυσό μετάλλιο ο Κρίστιαν Μπλούμενφελτ

Ο Νορβηγός Κρίστιαν Μπλούμενφελτ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τρίαθλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, «καθαρίζοντας» την κούρσα στα 10 χλμ. τρεξίματος, κι αφότου περίπου 40 αθλητές βρίσκονταν μαζί μετά την ολοκλήρωση των 40 χλμ. ποδηλασίας.

Ο Μπλούμενφελτ κάλυψε τη συνολική απόσταση σε 1 ώρα, 45 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα, αφήνοντας 11΄΄ πίσω του τον Αλεξ Γι, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και διατήρησε την εξαιρετική παράδοση της Μεγάλης Βρετανίας στο αγώνισμα. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Νεοζηλανδός Χέιντεν Γουάιλντ, ενώ στην πέμπτη θέση έμεινε ο Βρετανός Τζόναθαν Μπράουνλι, που ήταν δεύτερος στο Ρίο και τρίτος στο Λονδίνο.

Η πρώτη οκτάδα στο τρίαθλο ανδρών:

1. Κρίστιαν Μπλούμενφελτ (Νορβηγία) 1ωρ.45:04

2. Αλεξ Γι (Μ. Βρετανία) 1ωρ.45.15

3. Χέιντεν Γουάιλντ (Ν. Ζηλανδία) 1ωρ.45:24

4. Μάρτεν Βαν Ριλ (Βέλγιο) 1ωρ.45:52

5. Τζόναθαν Μπράουνλι (Μ. Βρετανία) 1ωρ.45:53

6. Κέβιν ΜακΝτάουελ (ΗΠΑ) 1ωρ:45.54

7. Μπέντσε Μπίτσακ (Ουγγαρία) 1ωρ.45:56

8. Γκούσταβ Ιντεν (Νορβηγία) 1ωρ.46:00

Kristian Blummenfelt wins the first gold of the day at #Tokyo2020 in the men's #Triathlon after a thrilling race!#NOR @WorldTriathlon @idrett pic.twitter.com/M3AGCTy4EM