Τόκιο 2020- Ευχές από Μπάρακ και Μισέλ Ομπάμα στην ομάδα των ΗΠΑ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα, έστειλαν μέσω twitter, τις ευχές και την υποστήριξή τους, στους αθλητές της ομάδας των ΗΠΑ.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο υπερήφανος για τους απίστευτους αθλητές που εκπροσωπούν την ομάδα των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η αποφασιστικότητά τους και η σκληρή δουλειά, τους έφτασαν μέχρι εδώ και είναι έτοιμοι να αδράξουν αυτή τη στιγμή. Θα τους υποστηρίξουμε σε όλη την διαδρομή τους», έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα.

«Ξέρω πόσο σκληρά όλοι οι αθλητές της ομάδας των ΗΠΑ έχουν δουλέψει για να φτάσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και είμαι ανυπόμονη για να τους ενθαρρύνω! Είμαι τόσο υπερήφανη για κάθε αθλητή που έχει εργαστεί τόσο σκληρά για αυτή τη στιγμή. Σας υποστηρίζουμε».

I could not be prouder of the incredible athletes representing @TeamUSA at the Olympics. Their determination and hard work got them this far, and they’re ready to seize this moment. We'll be rooting for them all the way.

I know how hard all of the athletes on Team USA have worked to make it to the @Olympics in Tokyo, and I can't wait to cheer them on! I'm so proud of each and every competitor who has worked so hard for this moment. We’re rooting for you! 👏🏾🇺🇸