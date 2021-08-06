Τόκιο 2020: Συνεχίζεται η δράση από τα πέντε κανάλια της ΕΡΤ το Σάββατο (7/8)

Η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2, η ΕΡΤ 3 και τα διαδικτυακά ΕΡΤ Sports και ΕΡΤ Sports 2 συνεχίζουν την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων και το Σάββατο 7 Αυγούστου, στην προτελευταία ημέρα της διοργάνωσης.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
05:30-06:50 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 (Ε) ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-13:30 ΖΑΠΙΝΓΚ (Ζ)
13:30-15:00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
01:00-03:45 ΣΤΙΒΟΣ 9Η ΜΕΡΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
03:45-06:45 ΚΑΝΟΕ - ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ (Ζ)
06:45-08:00 ΣΤΙΒΟΣ 9Η ΜΕΡΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε)
08:00-09:30 ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΤΕΛΙΚΟΙ 48-52 (Α), 48-51 (Γ), 69-75 (Α), 64-69 (Γ)
09:30-12:00 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
12:00-12:45 ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ (Ε)
12:45-13:00 ΠΑΛΗ 65Κ. (Α) ΡΕΠΕΣΑΖ (Ζ)
13:00-16:00 ΣΤΙΒΟΣ 9Η ΜΕΡΑ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
ΕΡΤ 3
05:30-07:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
07:30-09:00 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
09:00-10:30 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 10Μ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
10:30-11:45 ΠΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
11:45-12:30 (Ε)
12:30-14:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
14:30-15:15 (Ε)
15:15 - 17:45 ΒΟΛΕΪ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ & ΑΠΟΝΟΜΗ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
13:30-15:00 ΠΑΛΗ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ 65Κ. (Α), 97Κ. (Α)
15:00-16:45 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
14:30-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ & ΑΠΟΝΟΜΗ (Ζ)
Έναρξη 14:00