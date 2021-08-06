Τόκιο 2020: Συνεχίζεται η δράση από τα πέντε κανάλια της ΕΡΤ το Σάββατο (7/8)

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021, 23:38
Τόκιο 2020: Συνεχίζεται η δράση από τα πέντε κανάλια της ΕΡΤ το Σάββατο (7/8)

Η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2, η ΕΡΤ 3 και τα διαδικτυακά ΕΡΤ Sports και ΕΡΤ Sports 2 συνεχίζουν την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων και το Σάββατο 7 Αυγούστου, στην προτελευταία ημέρα της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΕΡΤ 1

05:30-06:50 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

10:00-12:00 (Ε) ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ε)

12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

13:00-13:30 ΖΑΠΙΝΓΚ (Ζ)

13:30-15:00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)

15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16:00-17:00 (Ε)

17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ

18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)

21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΡΤ 2

01:00-03:45 ΣΤΙΒΟΣ 9Η ΜΕΡΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

03:45-06:45 ΚΑΝΟΕ - ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ (Ζ)

06:45-08:00 ΣΤΙΒΟΣ 9Η ΜΕΡΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε)

08:00-09:30 ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΤΕΛΙΚΟΙ 48-52 (Α), 48-51 (Γ), 69-75 (Α), 64-69 (Γ)

09:30-12:00 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)

12:00-12:45 ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ (Ε)

12:45-13:00 ΠΑΛΗ 65Κ. (Α) ΡΕΠΕΣΑΖ (Ζ)

13:00-16:00 ΣΤΙΒΟΣ 9Η ΜΕΡΑ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)

ΕΡΤ 3

05:30-07:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

07:30-09:00 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)

09:00-10:30 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 10Μ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

10:30-11:45 ΠΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

11:45-12:30 (Ε)

12:30-14:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

14:30-15:15 (Ε)

15:15 - 17:45 ΒΟΛΕΪ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ & ΑΠΟΝΟΜΗ (Ζ)

ΕΡΤ SPORTS

13:30-15:00 ΠΑΛΗ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ 65Κ. (Α), 97Κ. (Α)

15:00-16:45 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

ΕΡΤ SPORTS 2

14:30-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ & ΑΠΟΝΟΜΗ (Ζ)

Έναρξη 14:00

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021, 23:38