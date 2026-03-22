Το να φτάνει κανείς τα 66 σήμερα αποτελεί, με πολλούς τρόπους, μία πράξη ήσυχης αντίστασης. Πρόκειται για ένα ορόσημο που δεν προσφέρεται μόνο για προσωπικό απολογισμό, αλλά και για μια ευρύτερη αποτίμηση της πορείας του κόσμου—των υποσχέσεών του, των αποτυχιών του και της επίμονης αντοχής του. Όποιος βρίσκεται σε αυτή την ηλικία έχει διανύσει μια διαδρομή από τις αγωνίες του Ψυχρού Πολέμου έως την αισιοδοξία της παγκοσμιοποίησης, από την ψηφιακή επανάσταση σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται πλέον από κατακερματισμό, αβεβαιότητα και δύσκολες μεταβάσεις.

Είναι αδύνατο να αποσυνδεθεί ένα προσωπικό ορόσημο από το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Τα 66 χρόνια ζωής το 2026 δεν εκτυλίσσονται σε κενό. Τοποθετούνται στο σταυροδρόμι βαθιών γεωπολιτικών ανακατατάξεων, τεχνολογικών ανατροπών και μιας διάχυτης αίσθησης ότι οι βεβαιότητες του παρελθόντος έχουν διαβρωθεί ταχύτερα απ’ ό,τι μπορούν να διαμορφωθούν νέες.

Ένας κόσμος κάποτε τακτοποιημένος

Όσοι είναι σήμερα 66 ετών γεννήθηκαν σε έναν κόσμο που δομούνταν γύρω από τη σκληρή διπολικότητα του Ψυχρού Πολέμου. Η αντιπαράθεση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης καθόριζε τη διεθνή πολιτική, αλλά ταυτόχρονα παρείχε μια ιδιότυπη σαφήνεια. Υπήρχαν κανόνες—επικίνδυνοι, αλλά κατανοητοί. Το δόγμα της αμοιβαίας εξασφαλισμένης καταστροφής λειτουργούσε, παραδόξως, ως μηχανισμός αυτοσυγκράτησης.

Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου και η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης εγκαινίασαν μια περίοδο θριαμβολογίας. Η φιλελεύθερη δημοκρατία και οι ελεύθερες αγορές φάνηκαν να κυριαρχούν. Στοχαστές όπως ο Francis Fukuyama μίλησαν για το «τέλος της Ιστορίας», υποστηρίζοντας ότι η ιδεολογική εξέλιξη είχε φτάσει στο τελικό της στάδιο.

Για όσους βρίσκονται σήμερα στη μέση της έβδομης δεκαετίας της ζωής τους, εκείνη η περίοδος μοιάζει ακόμη πρόσφατη—μια εποχή όπου η παγκοσμιοποίηση υποσχόταν κοινή ευημερία, όπου η Ευρώπη διευρυνόταν προς Ανατολάς και όπου θεσμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενσάρκωναν ένα μέλλον συνεργασίας αντί σύγκρουσης.

Η διάρρηξη των βεβαιοτήτων

Ωστόσο, οι δεκαετίες που ακολούθησαν αποδόμησαν σταδιακά αυτή την αισιοδοξία. Οι Επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου αποτέλεσαν σημείο καμπής, μετατοπίζοντας την παγκόσμια προσοχή στην ασφάλεια, την επιτήρηση και τις παρατεταμένες συγκρούσεις. Οι πόλεμοι στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ ανέδειξαν τα όρια της στρατιωτικής ισχύος και την πολυπλοκότητα της οικοδόμησης κρατών.

Ακολούθησε η Χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η οποία κλόνισε την εμπιστοσύνη σε οικονομικά συστήματα που θεωρούνταν αποτελεσματικά και δίκαια. Για πολλούς, ήταν η στιγμή που η παγκοσμιοποίηση έχασε τη νομιμοποιητική της βάση. Οι ανισότητες διευρύνθηκαν, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς υποχώρησε και η πολιτική πόλωση εντάθηκε.

Στα 66, το μοτίβο γίνεται εμφανές: κάθε δεκαετία φαίνεται να αφαιρεί ένα ακόμη στρώμα βεβαιότητας. Ο κόσμος δεν κατέρρευσε—αλλά έγινε πιο δύσκολο να πιστέψει κανείς στην κατεύθυνσή του.

Τεχνολογία: υπόσχεση και ανατροπή

Καμία μεταμόρφωση δεν υπήρξε τόσο βαθιά—και τόσο αποσταθεροποιητική—όσο η τεχνολογική επανάσταση. Οι σημερινοί 66άρηδες έχουν βιώσει ολόκληρη την ψηφιακή εποχή, από τους πρώτους υπολογιστές έως την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανάδυση εταιρειών όπως η Apple, η Microsoft και η Google δεν άλλαξε μόνο τις οικονομίες, αλλά και την καθημερινότητα. Η επικοινωνία έγινε άμεση, η πληροφορία πανταχού παρούσα, και τα σύνορα όλο και πιο ασαφή.

Το τίμημα, ωστόσο, είναι εμφανές. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενίσχυσαν τον διχασμό όσο και τη σύνδεση. Η παραπληροφόρηση διαδίδεται ταχύτερα από την αλήθεια. Η ιδιωτικότητα έχει μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης. Και πλέον, με την επιτάχυνση της τεχνητής νοημοσύνης, ανακύπτουν νέα ερωτήματα για τη φύση της εργασίας, της δημιουργικότητας και της ίδιας της ανθρώπινης ταυτότητας.

Η επιστροφή της γεωπολιτικής

Αν η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίστηκε από την παγκοσμιοποίηση, η δεκαετία του 2020 σηματοδοτεί την αποδόμησή της. Ο ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων επανέρχεται, κυρίως μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Παράλληλα, συγκρούσεις όπως ο Πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας επανέφεραν τον πόλεμο μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη, αμφισβητώντας την ιδέα ότι τέτοια φαινόμενα ανήκουν στο παρελθόν. Ταυτόχρονα, ανέδειξαν την ευθραυστότητα των διεθνών κανόνων.

Κλίμα: η αργή κρίση

Η μεγαλύτερη ίσως διαφορά μεταξύ τότε και τώρα είναι η συνειδητοποίηση της κλιματικής κρίσης. Για δεκαετίες, η περιβαλλοντική διάσταση ήταν δευτερεύουσα. Σήμερα βρίσκεται στον πυρήνα της συζήτησης για το μέλλον.

Ακραία καιρικά φαινόμενα και οικολογική υποβάθμιση δεν είναι πλέον θεωρητικές απειλές, αλλά καθημερινές πραγματικότητες. Συμφωνίες όπως η Συμφωνία των Παρισίων αποτελούν προσπάθειες συντονισμού, χωρίς όμως ομοιόμορφα αποτελέσματα.

Κοινωνία και ταυτότητα

Οι κοινωνικές αλλαγές έχουν επίσης αναδιαμορφώσει το τοπίο. Συζητήσεις για ταυτότητα, ισότητα και αξίες κυριαρχούν. Ταυτόχρονα, η αντίδραση σε αυτές τις αλλαγές εντείνει την πόλωση.

Για έναν 66χρονο, ο κόσμος μοιάζει ταυτόχρονα πιο ανοιχτός και πιο διχασμένος.

Το προσωπικό μέσα στο παγκόσμιο

Η ηλικία αυτή προσφέρει μια διαφορετική οπτική: όχι μόνο τι άλλαξε, αλλά και τι άντεξε στον χρόνο. Οι ανθρώπινες σχέσεις, οι εμπειρίες και τα προσωπικά επιτεύγματα αποκτούν μεγαλύτερη αξία μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Μαθήματα μιας ζωής

Η πορεία προς τα 66 διδάσκει ότι η ιστορία δεν είναι γραμμική. Η πρόοδος υπάρχει, αλλά δεν είναι ομοιόμορφη. Η σταθερότητα είναι πολύτιμη, αλλά ποτέ δεδομένη.

Η προσαρμοστικότητα καθίσταται κρίσιμη. Και πάνω απ’ όλα, αναδεικνύεται ο ρόλος της ανθρώπινης επιλογής.

Το βλέμμα στο μέλλον

Το μέλλον παραμένει αβέβαιο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα εξελιχθεί, οι γεωπολιτικές εντάσεις θα μεταβληθούν, και η κλιματική κρίση θα απαιτήσει απαντήσεις.

Όμως η αβεβαιότητα δεν είναι κάτι νέο—νέα είναι η ένταση και η ταχύτητά της.

Μια ήσυχη αντίσταση

Στο τέλος, το να φτάνει κανείς τα 66 σήμερα είναι μια πράξη αντίστασης απέναντι στην απαισιοδοξία. Υπενθυμίζει ότι η ζωή συνεχίζεται, ότι η ιστορία προχωρά και ότι οι άνθρωποι επιμένουν.

Τα 66 δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι ένα σημείο παρατήρησης. Ένα σημείο από το οποίο μπορεί κανείς να κοιτάξει πίσω με διαύγεια και μπροστά με συγκρατημένη, αλλά ανθεκτική ελπίδα.