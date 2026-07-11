Εδώ και τέσσερις μήνες βρίσκεται προφυλακισμένη μία από τις πιο πολυδραστήριες εγκληματικές οργανώσεις που έδρασε τα τελευταία 20 χρόνια στην κεντρική αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Η οικογένεια Βιλανάκη. Η δράση τους κατέστρεψε κυριολεκτικά περιουσίες και οικογένειες και οδήγησε τα θύματά τους στην απόγνωση και την εξαθλίωση.

Στο ενεργητικό τους καταγράφονται αμέτρητα θύματα, ενώ το ποινικό τους παρελθόν αριθμεί πάνω από 78 δικογραφίες. Η προφυλάκισή τους προέκυψε αρχικά από τις καταθέσεις 6 θυμάτων που βρήκαμε το θάρρος να μιλήσουμε. Στη συνέχεια κατέθεσαν ακόμα 15 θύματα, γεγονός που οδήγησε στον σχηματισμό δεύτερης δικογραφίας, χωρίς να υπολογίζουμε τις υπόλοιπες εκκρεμείς μηνύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα δικαστήρια.

Βασικό εργαλείο για τη συγκάλυψη της εγκληματικής δραστηριότητάς τους φαίνεται ότι ήταν και η ανάληψη της διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Ιωάννινα και άλλες πόλεις, η κατηγορία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος άλλωστε βρίσκεται ήδη στο κατηγορητήριο.

Μετά τη σύλληψή τους και την τεράστια έρευνα που διενεργείται γύρω από τη δράση τους, τα στόματα ανοίγουν και μιλούν και για τη δράση τους στις εμποροπανηγύρεις.

Τώρα γνωρίζουμε πώς δρουν εκβιαστικά, ίσως ακόμα περισσότερο, σε μέλη της ίδιας τους φυλής. Ο έλεγχος της δραστηριότητάς τους στις εμποροπανηγύρεις φαίνεται πως παρέμενε δυσχερής επί χρόνια, όχι μόνο λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος αλλά και λόγω ενός κλίματος φόβου που είχε καλλιεργηθεί γύρω από κάθε απόπειρα ελέγχου. Πλέον τα στόματα έχουν ανοίξει και οι μαρτυρίες πληθαίνουν καθημερινά.

Οι αυτοδιοικητικοί άρχοντες βρίσκονται αυτή την περίοδο μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα. Καλούνται να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν τους «αχυρανθρώπους» αυτής της οικογένειας, οι οποίοι, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουμε, προσπαθούν ξανά, ακόμα και μέσα από τη φυλακή, να διοργανώσουν τις μεγάλες εμποροπανηγύρεις της Ελλάδας. Θα προσπαθήσουν και πάλι να ξαναπάρουν τα παζάρια και να ληστέψουν, αποδεδειγμένα πλέον, τους δικούς τους ανθρώπους, για να χρηματοδοτήσουν τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Το πιο αξιοσημείωτο για τα άτομα της οικογένειας Βιλανάκη είναι ότι δρούσαν όλα αυτά τα χρόνια σαν να ήταν υπεράνω του νόμου. Είχαν φτιάξει το προφίλ του άτρωτου, ο οποίος μπορεί να σε βλάπτει και εσύ να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις τρόπο να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι η Πολεοδομία Λάρισας δεν είχε προχωρήσει επί σειρά ετών σε ελέγχους στα ακίνητά τους, παρότι η έρευνα έχει πλέον αναδείξει σημαντικές πολεοδομικές παραβάσεις. Ο σχετικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την πολεοδομία μόλις πρόσφατα, κατά τη σύλληψη του Άγγελου Βιλανάκη, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΔΑΟΕ.

Οι διωκτικές αρχές λειτούργησαν με τον καλύτερο τρόπο. Τους συνέλαβαν. Το ίδιο και η δικαιοσύνη, που διέταξε την προφυλάκισή τους. Είναι ευθύνη όλων των θεσμικών παραγόντων να πράξουν το ίδιο, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι η παραβατικότητα δεν έχει θέση στην κοινωνία μας.

Οι Δήμαρχοι καλούνται τώρα να απαντήσουν σε ένα ερώτημα που δεν επιδέχεται αποφυγή. Θα επιτρέψουν σε μια οικογένεια με τόσο επιβαρυμένο ποινικό παρελθόν να συνεχίσει, μέσω εταιρειών-βιτρίνα, να διαχειρίζεται μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές δραστηριότητες του τόπου τους; Δεν αρκεί το νόμιμο, χρειάζεται και το αυτονόητο ηθικό. Είναι ώρα να αποδείξουν όλοι, με πράξεις και όχι με λόγια, με ποια πλευρά βρίσκονται.

Είμαι θύμα αυτής της υπόθεσης και πλήρωσα πολύ ακριβά, τόσο οικονομικά όσο και ηθικά, αυτό το κακό που βρέθηκε στον δρόμο μου. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να ενημερώνω όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να περιοριστούν τέτοιου είδους φαινόμενα και να μη βρεθούν άλλοι άνθρωποι στη θέση που βρέθηκα εγώ. Σκοπεύω προσεχώς να φέρω την υπόθεση αυτή ενώπιον των Ευρωπαϊκών Οργάνων και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ώστε να λάβει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση.