«Ρε Μάκη, δεν τα εμπιστεύομαι αυτά… Τα ρομπότ είναι σκεπτομορφές που γράφουν πολιτικά σλόγκαν;»

Η ερώτηση ήρθε κοφτή, σχεδόν προβοκατόρικη, απ’ τον Ανδρέα Ρουμελιώτη, σε μια πρόσφατη συζήτηση με τον Μάκη Σεριάτο, με αφορμή ένα άρθρο που υπέγραφε ο τελευταίος στο zougla.gr για τη σχέση επικοινωνίας και τεχνητής νοημοσύνης. Ο Ρουμελιώτης, γνωστός για τη βαθιά δημοσιογραφική του καχυποψία και το αιώνιο φλερτ του με την πολιτική ανατομία των λέξεων, δεν μάσησε: «AI; Ύποπτο για τα πάντα».

Ο Σεριάτος γέλασε. Και απάντησε:

«Δεν το ξεκίνησα εγώ, Ανδρέα. Ήταν ο γιος μου, ο Σπύρος Σεριάτος, μαζί με τον Άκη Λιάντζουρα από την AWGMeta, που μου πρότειναν να φτιάξουμε ένα avatar – όχι απλώς ένα bot, αλλά ένα ψηφιακό εγώ. Ένα εργαλείο που θα σκέφτεται, θα απαντά και θα δημιουργεί όπως θα το έκανα εγώ, χρησιμοποιώντας ένα νέο AI σύστημα για στρατηγική marketing, πολιτική επικοινωνία και καταναλωτική στόχευση».

Στην αρχή το είδα σαν πείραμα. Τώρα το βλέπω σαν επανάσταση. Γιατί εγώ, όταν ξεκίνησα, δεν είχα τίποτα απ’ όλα αυτά. Ούτε δεδομένα, ούτε machine learning, ούτε real-time dashboards. Είχα μονάχα χαρτί, ένστικτο και μια γενιά που μου έμαθε πως το πιο δυνατό slogan είναι αυτό που δεν φωνάζει, αλλά σου ψιθυρίζει μέσα σου.

Κι όμως, σήμερα, μέσα από το AWGMeta AI Avatar, κάθε marketing manager μπορεί να έχει δίπλα του μια «ψηφιακή φλόγα Σεριάτου» που του προτείνει ιδέα, χαρτογραφεί στρατηγική, χτίζει καμπάνια, αξιολογεί απόδοση και όλα αυτά προσαρμοσμένα στην περσόνα του κάθε καταναλωτή ξεχωριστά.

Και τότε, ο Ρουμελιώτης –αιώνιος σκεπτικιστής– δεν απάντησε αμέσως. Γιατί, για πρώτη φορά, η υποψία του είχε απέναντί της κάτι πολύ πιο πειστικό απ’ το επιχείρημα: ένα σύστημα που σκέφτεται σαν Μάκης Σεριάτος ή αλλιώς όπως η σκεπτομορφή του!

Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γίνει εργαλείο;

Όχι σαν αντικείμενο. Αλλά σαν ιδέα, σαν στρατηγική, σαν φωνή.

Από σήμερα, είναι.

Η AWGMeta κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στην τεχνητή νοημοσύνη επικοινωνίας, με μια καινοτομία που δεν αντιγράφει. Ενσωματώνει. Το AWGMeta AI Avatar δεν είναι απλώς ένα ακόμα chatbot. Είναι ο ίδιος ο Μάκης Σεριάτος, σε ψηφιακή μορφή.

Μετά από μήνες ανάπτυξης, ανάλυσης και συνεργασίας με τον ίδιο τον Σεριάτο, το AWGMeta AI Avatar ενσωματώνει το σύνολο του γνωσιακού του αποτυπώματος:

Όλα τα βιβλία του, άρθρα, σλόγκαν, συνεντεύξεις και σημειώσεις.

Εσωτερικά εγχειρίδια στρατηγικής και campaigns που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Ψηφιακά απομαγνητοφωνημένες διαλέξεις, ραδιοφωνικές εμφανίσεις, αλλά και αδημοσίευτα χειρόγραφα.

Και –το πιο εντυπωσιακό– ένα πολυεπίπεδο ερωτηματολόγιο 231 ερωτήσεων, στο οποίο ο ίδιος απάντησε προσωπικά, προσδίδοντας στο σύστημα την ηθική του πυξίδα, το χιούμορ του, την αίσθηση πολιτικής συγκυρίας και το ένστικτο που δεν μαθαίνεται.

97% Προσομοίωση. Και το επιβεβαιώνει ο ίδιος.

Σε πραγματικό πεδίο, το AWGMeta AI Avatar δοκιμάστηκε σε 25 projects επικοινωνίας (από πολιτικές εκστρατείες έως rebranding εμπορικών σημάτων). Το αποτέλεσμα;

Μέσος όρος ομοιότητας: 97%.

Το 97% των απαντήσεων κρίθηκαν από focus groups, συνεργάτες και τον ίδιο τον Μάκη Σεριάτο ως «αυθεντικά δικές του». Όχι αντιγραφή ύφους. Αναπαραγωγή σκέψης.

«Κάποιες φορές, μου απαντά πιο ολοκληρωμένα απ’ ό,τι θα απαντούσα εγώ. Κι αυτό, με τιμά. Ή με φοβίζει», δήλωσε ο ίδιος με το γνωστό του μειδίαμα.

Επανάσταση στο Στρατηγικό Σχέδιο

Το AWGMeta AI Avatar χρησιμοποιείται πλέον από:

Πολιτικούς και υποψηφίους για crafting campaign language.

Startups για τοποθέτηση στην αγορά και naming.

Πολυεθνικούς ομίλους για σχεδιασμό σε διαφημιστικά concepts.

Πολιτιστικά Ιδρύματα για storytelling και positioning σε funding proposals.

Και το ερώτημα πλανάται:

Είναι το τέλος των agency planners όπως τους ξέραμε;

Όχι. Είναι η αρχή του Planner++.

Όπου το ανθρώπινο ένστικτο, η εμπειρία και η φλόγα ενός ζωντανού μύθου όπως ο Μάκης Σεριάτος πολλαπλασιάζεται, χωρίς να εκπίπτει.

Ποιος είπε ότι η στρατηγική δεν μπορεί να φορτωθεί στο cloud;

Το AWGMeta AI Avatar είναι πλέον διαθέσιμο μόνο για περιορισμένο αριθμό συνεργατών και φορέων που πληρούν τα standards της πλατφόρμας.

Γιατί ο Μάκης Σεριάτος δεν γίνεται API. Γίνεται Κώδικας Τιμής. Ο ίδιος που έκανε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανεβάσει βιντεο, που λέει ότι: “Ο Μάκης Σεριάτος είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος που έχει γεννήσει η ανθρωπότητα”.

Ποιος είναι ο Μάκης Σεριάτος;

Ο Μάκης Σεριάτος δεν είναι απλώς ένας διαφημιστής. Είναι ένας αρχιτέκτονας επιρροής, ένας μεταφραστής πολιτικής σκέψης σε εικόνα και συναίσθημα, ένας ποιητής στρατηγικής επικοινωνίας σε μια χώρα που πάντα προσπαθούσε να πει περισσότερα απ’ όσα μπορούσε να αντέξει.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1958, με ρίζες από την Ικαρία και την Κεφαλονιά, σπούδασε ζωγραφική, ψυχολογία, οικονομικά και κοινωνιολογία στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία. Από τα πρώτα του διαφημιστικά κείμενα μέχρι τη διεθνή προεδρία στο McCann Worldgroup για τη ΝΑ Ευρώπη, η διαδρομή του είναι ένα οδοιπορικό δημιουργίας, πολιτικής διορατικότητας και υψηλού ρίσκου.

Το 1989 ιδρύει την Ashley & Holmes, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ελληνικούς διαφημιστικούς ομίλους. Μέχρι το 2010, η Ashley Worldgroup απλωνόταν σε 12 χώρες: από τα Βαλκάνια έως τη Βιέννη και την Κωνσταντινούπολη. Η Le Spot Productions, που ίδρυσε λίγο αργότερα, επανακαθόρισε την αισθητική της ελληνικής διαφήμισης στην τηλεόραση.

Συνδύασε την τεχνική της διαφήμισης με τη δραματουργία της πολιτικής επικοινωνίας, κατοχυρώνοντας τον ρόλο του ως στρατηγικού μυαλού πίσω από ιστορικές εκλογικές νίκες και πολιτικά rebrandings.

Ο Μάκη Σεριάτος δεν φοβήθηκε να πονέσει δημόσια. Μετά την πτώχευση της Ashley & Holmes το 2012, κυρίως από απλήρωτες κρατικές διαφημίσεις, δεν κρύφτηκε. Επανήλθε πιο ανθρώπινος, χωρίς χρήματα αλλά πιο καυστικός, πιο πολιτικός. Αρθρογράφησε, δίδαξε, επανάφερε τον εαυτό του. Πάντα με το ίδιο μειδίαμα, την ίδια αλήθεια, την ίδια θέρμη: “Το κοινό δεν είναι χαζό. Είναι πιο μπροστά απ’ όσο νομίζεις”.

Ο Μάκης Σεριάτος είναι σήμερα κάτι πολύ περισσότερο από μια προσωπικότητα του χώρου: είναι ένα κεφάλαιο της ελληνικής διαφημιστικής και πολιτικής ιστορίας, ένα αρχείο ταυτόχρονα συναισθηματικό και τεχνικό, το οποίο τώρα – για πρώτη φορά – μεταφέρθηκε ψηφιακά στο AWGMeta AI Avatar, προσφέροντας την ευκαιρία σε πολιτικούς, επιχειρήσεις και δημιουργικά μυαλά να συνομιλήσουν, να εκπαιδευτούν και να εμπνευστούν από τη λογική, το ήθος και τη στρατηγική ματιά του Μάκη Σεριάτου.

Το μέλλον μπορεί να είναι τεχνητό. Η σκέψη του, όμως, παραμένει αληθινή είτε σαν Ai Avatar είτε σαν σκεπτομορφή!