Ένας πελάτης βλέπει στο Instagram τη διαφήμιση μιας ελληνικής εταιρείας επίπλων. Του αρέσει ο καναπές, έχει μετρήσει το σαλόνι και ρωτάει αν η εταιρεία μπορεί να τον παραδώσει στη Νάξο πριν από το τριήμερο. Έχει μπροστά του μια ωραία φωτογραφία, ένα έξυπνο κείμενο και μια τιμή που τον βολεύει. Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι κάποιος να του πει αν γίνεται. Αν η απάντηση που θα πάρει είναι «στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας», η επιχείρηση έχει πληρώσει για να φέρει έναν άνθρωπο έτοιμο να αγοράσει μέχρι την πόρτα της. Και τον έχει αφήσει να περιμένει.

Αυτό βρίσκω ενδιαφέρον στις εξελίξεις του τελευταίου μήνα. Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αναλαμβάνει όσα συμβαίνουν μετά τη διαφήμιση. Η OpenAI παρουσίασε το Business Hub, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τα στοιχεία τους στο ChatGPT. Στις ΗΠΑ, μια επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί ήδη να χρησιμοποιήσει μια διαφήμιση για να ανοίξει συνομιλία με τον ψηφιακό εκπρόσωπό της. Η Google, επίσης στις ΗΠΑ, άρχισε να εμφανίζει διαφημίσεις και στις επόμενες ερωτήσεις μιας αναζήτησης στο AI Mode. Εκεί ο πελάτης έχει ήδη εξηγήσει τι ψάχνει, πόσα θέλει να δώσει και τι τον κάνει να διστάζει. Φανταστείτε πόσο διαφορετικά θα σχεδιάζαμε μια καμπάνια αν ξέραμε ότι θα εμφανιστεί ακριβώς τη στιγμή αυτής της αμφιβολίας. openai.com

Για μια ελληνική μάρκα, η δουλειά αρχίζει πολύ πριν φτάσουν εδώ αυτά τα διαφημιστικά εργαλεία. Μια μικρή εταιρεία καλλυντικών, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει AI για να ετοιμάσει έναν μήνα περιεχομένου σε ένα απόγευμα. Ας κοιτάξει πρώτα τι ρωτούν οι πελάτισσές της στα μηνύματα και τι τους εξηγεί η ομάδα της ξανά και ξανά. Εκεί μπορεί να βρίσκεται το καλύτερο θέμα για το επόμενο βίντεο, η πιο χρήσιμη αλλαγή στη σελίδα ενός προϊόντος ή ακόμη και μια ιδέα για το ίδιο το προϊόν. Από εκεί προκύπτει και η φωνή της μάρκας. Από τις λεπτομέρειες που γνωρίζει επειδή κάνει αυτή τη δουλειά κάθε μέρα και από τον τρόπο που επιλέγει να τις μοιραστεί.

Η ίδια λογική ισχύει και για το GEO, δηλαδή το πώς εμφανίζεται μια επιχείρηση στις απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Αν κάποιος ζητήσει ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη για διακοπές με μικρά παιδιά και χωρίς αυτοκίνητο, έχει σημασία τι ξέρει η AI για την απόσταση από την παραλία, τη συγκοινωνία και τα οικογενειακά δωμάτια. Ο ξενοδόχος μπορεί να αρχίσει με τις πραγματικές ερωτήσεις των επισκεπτών του. Σε ποιες από αυτές εμφανίζεται το ξενοδοχείο του, δίπλα σε ποιες άλλες επιλογές και με ποιες πληροφορίες; Αν τρία διαφορετικά σημεία στο διαδίκτυο δίνουν τρεις διαφορετικές απαντήσεις για την ίδια υπηρεσία, έχει ήδη βρει την πρώτη δουλειά που αξίζει να κάνει.

Μέσα στην επιχείρηση αλλάζει και κάτι πιο πρακτικό. Η Microsoft και η Salesforce ανακοίνωσαν το Copilotforce, που φέρνει στοιχεία πελατών και ενέργειες πωλήσεων στα εργαλεία όπου ήδη δουλεύουν οι ομάδες. Για μια ελληνική επιχείρηση χονδρικής, η αξία μιας τέτοιας δυνατότητας φαίνεται σε μια συνηθισμένη Δευτέρα. Ο πωλητής βλέπει τι υποσχέθηκε στον πελάτη την Παρασκευή, ποια προσφορά περιμένει απάντηση και τι πρέπει να κάνει σήμερα. Κι αν ο ψηφιακός βοηθός μπορεί να ενημερώσει την καρτέλα ή να στείλει μια προσφορά, πρέπει να είναι εξίσου σαφές ποιος του έδωσε αυτό το δικαίωμα, ποιος εγκρίνει την αποστολή και πώς διορθώνεται ένα λάθος. news.microsoft.com

Η Google φέρνει το Ads, το Shopify και το Canva στο περιβάλλον του Gemini. Όσο πιο εύκολο γίνεται για μια επιχείρηση να παράγει και να διαχειρίζεται υλικό, τόσο περισσότερο θα ζητά από το agency της κρίση για το πού αξίζει να ξοδέψει και τι αποτέλεσμα μπορεί να περιμένει. Η πρόσφατη ανακοίνωση της Ogilvy One στην Ελλάδα για το Marketing Mix Modeling βάζει μια συγκεκριμένη ερώτηση στο τραπέζι. Αν αυξήθηκαν οι πωλήσεις, πόσο συνέβαλαν η διαφήμιση, η προσφορά και η εποχή; Την ίδια περιέργεια χρειάζεται και η επένδυση στην AI. Αν βάλαμε έναν ψηφιακό βοηθό στην εξυπηρέτηση, πόσοι πελάτες βρήκαν τελικά λύση και πόσο χρόνο κέρδισε η ομάδα, αφού αφαιρέσουμε τον χρόνο που χρειάστηκε για να διορθώσει τις απαντήσεις του; blog.google

Είναι λοιπόν η AI η ευτυχία του Digital Marketing και των Social Media; Θα χαρώ αν μας βοηθήσει να προσέχουμε περισσότερο τι λέει ο πελάτης και να αλλάζουμε κάτι στην επιχείρηση όταν έχει δίκιο. Ας γυρίσουμε στον καναπέ για τη Νάξο. Μερικές φορές η καλύτερη απάντηση είναι «πριν από το τριήμερο δεν προλαβαίνουμε, αλλά την Τρίτη μπορούμε, και αυτή είναι η τελική τιμή». Αν ο πελάτης πάρει αυτή την απάντηση σε ένα λεπτό και ο καναπές φτάσει πράγματι την Τρίτη, η διαφήμιση θα του έχει συστήσει μια επιχείρηση που μπορεί να εμπιστευτεί. Αυτό αξίζει περισσότερο από έναν μήνα γεμάτο αναρτήσεις.