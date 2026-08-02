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Αλλάζει ένας νόμος ή αλλάζει ο τρόπος που χτίζουμε εμπιστοσύνη;

Η γνώμη μου είναι πως πολλοί αντιμετωπίζουν το AI Act ως ακόμη μία ευρωπαϊκή υποχρέωση. Πιστεύω όμως ότι κάνουν λάθος. Η ιστορία δείχνει ότι κάθε μεγάλη ρύθμιση δημιουργεί δύο κατηγορίες επιχειρήσεων: εκείνες που προσπαθούν να συμμορφωθούν την τελευταία στιγμή και εκείνες που μετατρέπουν τον κανόνα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Από τις 2 Αυγούστου, οι υποχρεώσεις διαφάνειας του Ευρωπαϊκού AI Act εφαρμόζονται πλέον και επηρεάζουν άμεσα τον κόσμο της διαφήμισης, του marketing και της επικοινωνίας. Το μήνυμα είναι απλό: όταν ο πολίτης βλέπει κάτι που δημιουργήθηκε ή αλλοιώθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να το εκλάβει ως πραγματικό, πρέπει να το γνωρίζει. Δεν απαγορεύεται η χρήση της AI. Απαγορεύεται η σύγχυση.

Από την οικονομία της προσοχής στην οικονομία της εμπιστοσύνης

Για χρόνια μιλούσαμε για clicks, impressions, engagement και conversion.

Σήμερα το σημαντικότερο KPI είναι διαφορετικό.

Εμπιστοσύνη.

Η διαφήμιση ποτέ δεν ήταν η τέχνη της εξαπάτησης. Ήταν πάντοτε η τέχνη της καλύτερης έκφρασης της αλήθειας. Άλλωστε, όπως έχω υποστηρίξει πολλές φορές, οι καταναλωτές δεν αγοράζουν για πολύ καιρό από ψεύτες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει εικόνες που δεν υπήρξαν ποτέ, πρόσωπα που δεν γεννήθηκαν ποτέ και ιστορίες που δεν συνέβησαν ποτέ.

Η τεχνολογία όμως δεν απαλλάσσει κανέναν από την ευθύνη.

Αντίθετα, την αυξάνει.

Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι νομικό

Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι:

«Τι επιτρέπεται;»

Το σωστό ερώτημα είναι:

«Τι ενισχύει το brand μου σε βάθος χρόνου;»

Οι μεγάλες εταιρείες δεν χτίζουν αξία επειδή γνωρίζουν καλύτερα τους κανονισμούς.

Χτίζουν αξία επειδή οι πελάτες τις εμπιστεύονται.

Όταν ένας οργανισμός δηλώνει με διαφάνεια ότι χρησιμοποίησε AI, δεν αποδυναμώνει το μήνυμά του.

Το ισχυροποιεί.

Γιατί δείχνει αυτοπεποίθηση.

Η νέα πραγματικότητα για agencies και brands

Το AI Act δεν αφορά μόνο τις νομικές υπηρεσίες.

Αφορά:

τους marketers,

τους δημιουργικούς,

τους copywriters,

τους media planners,

τους influencers,

κάθε άνθρωπο που παράγει περιεχόμενο.

Η δημιουργικότητα πλέον χρειάζεται και διαδικασία.

Όπως κάθε μεγάλη καμπάνια ξεκινά από ένα σωστό brief, έτσι και κάθε χρήση AI πρέπει να ξεκινά από μία σωστή πολιτική διαφάνειας. Η στρατηγική προηγείται πάντα της εκτέλεσης.

Το ανθρώπινο πλεονέκτημα γίνεται ακριβότερο

Η εμπειρία μου λέει ότι όσο περισσότερο περιεχόμενο θα παράγει η μηχανή, τόσο μεγαλύτερη αξία θα αποκτά η ανθρώπινη κρίση.

Η AI μπορεί να γράψει.

Δεν μπορεί όμως να αναλάβει ευθύνη.

Η AI μπορεί να δημιουργήσει εικόνες.

Δεν μπορεί να υπερασπιστεί μία εταιρική φήμη σε μία κρίση.

Η AI μπορεί να επιταχύνει την παραγωγή.

Δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εμπιστοσύνη.

Αυτό είναι το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επόμενης δεκαετίας.

Playbook για τις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που θα κερδίσουν δεν θα είναι εκείνες που θα χρησιμοποιήσουν περισσότερη AI.

Θα είναι εκείνες που θα τη χρησιμοποιήσουν καλύτερα.

Δημιουργήστε σαφή πολιτική χρήσης AI.

Ενημερώνετε τον πολίτη όταν το περιεχόμενο παράγεται ή τροποποιείται από τεχνητή νοημοσύνη όπου απαιτείται.

Εκπαιδεύστε δημιουργικές και εμπορικές ομάδες στις νέες υποχρεώσεις.

Διατηρήστε ανθρώπινο έλεγχο πριν από κάθε δημοσίευση.

Μετρήστε την εμπιστοσύνη όπως μετράτε τις πωλήσεις.

Αντιμετωπίστε τη συμμόρφωση ως στοιχείο του brand και όχι ως κόστος. Οι εθνικές αρχές προχωρούν ήδη στη δημιουργία του πλαισίου εφαρμογής του AI Act στην Ελλάδα, με στόχο ασφαλή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης παράλληλα με την προστασία των πολιτών και την ενίσχυση της καινοτομίας.

Η ιστορία της επικοινωνίας αποδεικνύει ότι κάθε νέα τεχνολογία αλλάζει τα εργαλεία.

Δεν αλλάζει όμως τις αρχές.

Και η σημαντικότερη αρχή ήταν πάντοτε μία:

Πρώτα κερδίζεις την εμπιστοσύνη.

Μετά κερδίζεις την αγορά.

Η αλήθεια έχει καλύτερο retention.