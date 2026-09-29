Ανάμεσα στους πολλούς τρόπους με τους οποίους αλλάζει ο πόλεμος, ένας από τους σημαντικότερους είναι ότι οι ίδιοι οι πόλεμοι γίνονται ολοένα δυσκολότερο να κερδηθούν. Η διάχυση και ο εκδημοκρατισμός της στρατιωτικής ισχύος σημαίνουν ότι τα μικρότερα κράτη μπορούν πλέον ευκολότερα να επιβιώσουν — ακόμη και να επικρατήσουν σε επιμέρους πεδία — απέναντι σε πολύ ισχυρότερους και καλύτερα εξοπλισμένους αντιπάλους. Όπως έχει συμβεί στην Ουκρανία και το Ιράν, αλλά και στην Υεμένη, τη Γάζα, τον Λίβανο και αλλού, το αποτέλεσμα είναι ότι, αντί να οδηγούνται σε ένα οριστικό τέλος, οι σημερινοί πόλεμοι μοιάζουν περισσότερο πιθανό να μετατρέπονται σε πολέμους φθοράς, με τεράστιο ανθρώπινο και οικονομικό κόστος και χωρίς σαφή νικητή.

Σε έναν ιδανικό κόσμο, όσο δυσκολότερο γίνεται να επιτευχθούν ουσιαστικοί πολιτικοί στόχοι μέσω της στρατιωτικής ισχύος, τα κράτη θα στρέφονταν σε άλλα εργαλεία ισχύος για να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Όμως ο κόσμος δεν είναι ιδανικός. Και, ιδιαίτερα για τις χώρες που διαθέτουν προηγμένες στρατιωτικές δυνατότητες, η χρήση βίας θα παραμένει πάντοτε μια ελκυστική εναλλακτική όταν άλλες μέθοδοι αποτυγχάνουν ή απαιτούν υπερβολικά πολύ χρόνο.

Πολιτικοί ηγέτες και στρατιωτικοί διοικητές, ωστόσο, έχουν ήδη αρχίσει να αντλούν μαθήματα από τους πολέμους των τελευταίων πέντε ετών. Προσαρμόζουν τις στρατηγικές, τις επενδύσεις και τις τακτικές τους, επιδιώκοντας να αποτρέψουν την εμφάνιση ενός αδιεξόδου ή να διαρρήξουν ένα στρατιωτικό τέλμα όταν αυτό έχει πλέον παγιωθεί.

Αυτού του είδους η εξέλιξη είναι αναμενόμενη. Είναι όμως και ανησυχητική.

Οι τρόποι με τους οποίους τα κράτη προσαρμόζονται στις προκλήσεις του σύγχρονου πολέμου τον έχουν ήδη καταστήσει πιο σκληρό, πιο ανεξέλεγκτο και πιο επικίνδυνο από ό,τι στο παρελθόν. Η τάση αυτή θα έχει βαθιές ανθρωπιστικές και ηθικές συνέπειες. Μέχρι στιγμής, όμως, οι επιπτώσεις αυτές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί ή τουλάχιστον παραμεριστεί, καθώς οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα στην άκαρπη επιδίωξη στρατιωτικής υπεροχής και μονομερούς ασφάλειας.

Θα επικεντρωθώ σε τρεις βασικές μορφές προσαρμογής και στις συνέπειές τους.

Περισσότερη ισχύς πυρός

Η πρώτη αφορά τις προσπάθειες αύξησης της ισχύος πυρός. Καθώς οι συγκρούσεις φαίνεται να οδηγούνται ολοένα συχνότερα σε πολέμους φθοράς, κράτη σε όλες τις περιοχές του κόσμου και σε όλα τα επίπεδα στρατιωτικής ανάπτυξης αναζητούν όπλα που θα τους επιτρέψουν να εξέλθουν από τις δαπανηρές και εξαντλητικές μάχες μέσω μιας δραματικής κλιμάκωσης της καταστροφής που μπορούν να επιφέρουν στον αντίπαλο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επενδύσεις σε πυραυλικά και άλλα συστήματα προσβολής στόχων σε μεγάλο βάθος αυξάνονται. Οι χώρες πειραματίζονται με όπλα που μπορούν να ταξιδεύουν σε μεγαλύτερες αποστάσεις, είναι δυσκολότερο να αναχαιτιστούν και μπορούν να φέρουν μεγαλύτερα — ακόμη και πυρηνικά — φορτία.

Ορισμένα κράτη, με πρωταγωνιστή τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκουν να αυξήσουν την ικανότητά τους να προκαλούν πρωτοφανή καταστροφή στους ανταγωνιστές τους, τοποθετώντας νέα οπλικά συστήματα στο Διάστημα και κάτω από τη θάλασσα — στρατιωτικοποιώντας έτσι πεδία που κάποτε προορίζονταν για ειρηνικές χρήσεις.

Το σημαντικό είναι ότι αυτή η καθολική προσπάθεια ανάπτυξης και αποθήκευσης ολοένα πιο τρομακτικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς δεν συμβαδίζει με την επιχειρησιακή και στρατηγική χρησιμότητα αυτών των όπλων.

Οι στρατηγικές βομβαρδισμών με στόχο τον εξαναγκασμό του αντιπάλου έχουν εξαιρετικά φτωχό ιστορικό επιτυχίας, ενώ τα όποια τακτικά οφέλη από τη χρήση αυτών των όπλων συχνά εξουδετερώνονται από τους τεράστιους κινδύνους κλιμάκωσης που δημιουργούν. Παρ’ όλα αυτά, τα κράτη εξακολουθούν να ελπίζουν ότι η επόμενη γενιά αυτών των συστημάτων θα καταφέρει να σπάσει αυτόν τον φαύλο κύκλο.

Μέχρι να έρθει αυτή η υποτιθέμενη ανατροπή, όμως, οι επενδύσεις στην ισχύ πυρός διασφαλίζουν ότι οι συνέπειες ενός μελλοντικού πολέμου θα είναι ακόμη πιο βάρβαρες, ιδιαίτερα για τους άμαχους πληθυσμούς.

Τα ισχυρότερα όπλα δεν προκαλούν μόνο μεγαλύτερη καταστροφή. Είναι επίσης ευκολότερο να παρακάμψουν τις άμυνες, αυξάνοντας τον αριθμό και το είδος των στόχων που μπορούν να προσβληθούν. Για τα κράτη που ήδη διαθέτουν τέτοιους πυραύλους, οι δυνατότητες και οι επιλογές που προσφέρουν φαίνεται να έχουν διαβρώσει ακόμη και τους περιορισμούς που κάποτε υπαγόρευαν κάποια μορφή αυτοσυγκράτησης.

Επιθέσεις εναντίον πολιτικών και ενεργειακών υποδομών, ιατρικών εγκαταστάσεων και σχολείων έχουν γίνει πλέον συνηθισμένες. Συχνά αποτελούν σκόπιμα και προμελετημένα — ακόμη και δημοσίως ανακοινωμένα — στοιχεία των στρατιωτικών στρατηγικών των εμπλεκόμενων πλευρών.

«Ήδη βρισκόμαστε σχεδόν στην κορυφή της συμβατικής κλίμακας κλιμάκωσης. Η διάδοση περισσότερων πυρομαχικών που μπορούν να φτάσουν μακρύτερα και να κινηθούν ταχύτερα καθιστά ακόμη πιθανότερο το ενδεχόμενο μια μελλοντική σύγκρουση να οδηγήσει σε χρήση πυρηνικών όπλων, ακόμη και αν τα κράτη προσπαθούν σκληρά να την αποφύγουν».

Πράγματι, τα συμβατικά πλήγματα εναντίον στόχων που συνδέονται με πυρηνικές υποδομές — τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί απερίσκεπτα σε πρόσφατους πολέμους — αυξάνουν ακόμη περισσότερο αυτόν τον κίνδυνο.

Και όμως, αντί να λαμβάνουν μέτρα για να ανακόψουν αυτή την κούρσα εξοπλισμών, οι σημερινές στρατιωτικές δυνάμεις κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση: εγκαταλείπουν παλαιότερα πλαίσια που λειτουργούσαν ως δικλίδες ασφαλείας και δημιουργούν εμπόδια στην ανάπτυξη νέων μηχανισμών.

Η βαθιά απώλεια ενδιαφέροντος για τη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση αποτυπώνεται εύγλωττα στη ρητορική των παγκόσμιων ηγετών, οι οποίοι απειλούν τους αντιπάλους τους με «εξόντωση» και «ασφυξία», χωρίς οι δηλώσεις αυτές να προκαλούν πλέον παρά ελάχιστη αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα.

Η ταχύτητα του πολέμου

Η δεύτερη κατηγορία προσαρμογής αφορά την προσπάθεια επιτάχυνσης του πολέμου.

Εάν η ισχύς πυρός από μόνη της δεν επαρκεί για να διαρρήξει το εξαντλητικό τέλμα των πολέμων φθοράς, ορισμένα κράτη φαίνεται να είναι έτοιμα να στοιχηματίσουν στην ταχύτητα.

Η δυνατότητα να κινείται κανείς ταχύτερα από τον αντίπαλο μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα: αιφνιδιασμό, διατήρηση επιθέσεων με ρυθμό που δεν επιτρέπει στον αντίπαλο να ανασυνταχθεί και περιορισμό της δυνατότητάς του να ανακτήσει δυνάμεις.

Στο καλύτερο δυνατό σενάριο, μια προσέγγιση τύπου blitzkrieg μπορεί να επιτρέψει την επίτευξη των πολιτικών στόχων πριν παγιωθεί το στρατιωτικό αδιέξοδο.

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι είναι ένας τρόπος να ξεπεράσει κανείς τον αντίπαλο σε ταχύτητα. Όμως, όταν μιλάμε για την επιτάχυνση του ρυθμού του πολέμου, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο πραγματικός παράγοντας που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Η ενσωμάτωση της AI στα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, αλλά και στις καθημερινές επιχειρησιακές λειτουργίες του πολέμου — από την ανάλυση πληροφοριών και τα logistics έως την επιλογή στόχων — μπορεί να επιταχύνει δραματικά την επεξεργασία δεδομένων και να εξαλείψει καθυστερήσεις που προκαλούνται από την ανθρώπινη αναποφασιστικότητα και τα ανθρώπινα λάθη.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συνθέσει τεράστιους όγκους δεδομένων μέσα σε λίγα λεπτά αντί για ώρες ή ημέρες, να εντοπίσει αδυναμίες και κινδύνους σε επιχειρησιακά σχέδια και να εντοπίσει στόχους ταχύτερα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με μεγαλύτερη ακρίβεια από εκπαιδευμένους ανθρώπινους χειριστές.

Όμως, φυσικά, η μεγαλύτερη ταχύτητα συνεπάγεται και μεγαλύτερο κίνδυνο.

Η ανθρώπινη αναποφασιστικότητα δεν είναι πάντοτε κάτι κακό — ιδιαίτερα όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές. Οι ώρες και τα λεπτά που απαιτούνται για την επεξεργασία και αξιολόγηση πληροφοριών και για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων παρέχουν επίσης χρόνο ώστε να σταθμιστούν ηθικά διλήμματα, να καταλαγιάσουν οι έντονες αντιδράσεις και να εντοπιστούν λάθη στα δεδομένα.

Υπό αυτή την έννοια, οι καθυστερήσεις αποτελούν χαρακτηριστικό της ανθρώπινης λήψης αποφάσεων στον πόλεμο — όχι ελάττωμα.

Η εξάλειψή τους στο όνομα μιας τυφλής επιδίωξης της ταχύτητας μπορεί να έχει οδυνηρές συνέπειες. Έχουμε ήδη δει κάτι τέτοιο στο Ιράν, όπου εσφαλμένα δεδομένα και η πίεση για ταχύτητα οδήγησαν, σύμφωνα με το κείμενο, σε αποφάσεις επιλογής στόχων με τη βοήθεια AI που είχαν καταστροφικές απώλειες.

«Και όπως ακριβώς οι άνθρωποι, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει λάθη. Οι κρίσεις της μπορεί να είναι λανθασμένες. Μπορεί να “παραισθήσει” δεδομένα και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να εισηγηθεί επικίνδυνες ενέργειες, να παρερμηνεύσει τα σήματα του αντιπάλου ή να προτείνει κινδύνους τους οποίους οι άνθρωποι θα απέρριπταν χωρίς δεύτερη σκέψη».

Ακόμη χειρότερα, μπορεί να αγνοήσει τις οδηγίες των προγραμματιστών της και να αναλάβει η ίδια τον καθορισμό της πορείας μελλοντικών πολέμων.

Σε έναν κόσμο επιρρεπή σε αδιέξοδα και στρατιωτικά τέλματα, η ταχύτητα αναμφίβολα προσφέρει πλεονεκτήματα. Όμως τα οφέλη αυτά μοιάζουν μικρά μπροστά στους κινδύνους.

Διότι ένας ταχύτερος πόλεμος μπορεί και πάλι να εξελιχθεί σε πόλεμο φθοράς. Στην πορεία, όμως, θα είναι πιο αδυσώπητος και πιο καταστροφικός.

Η αποτελεσματικότητα του πολέμου

Η τρίτη και τελευταία προσαρμογή αφορά την προσπάθεια μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας του πολέμου.

Καθώς το κόστος των πολέμων αυξάνεται, είναι φυσικό τα κράτη να επιχειρούν να μειώσουν το τίμημα που καλούνται να πληρώσουν και την προσπάθεια που απαιτείται για να παραμείνουν στη σύγκρουση.

Αυτό σημαίνει αναζήτηση φθηνότερων και ακριβέστερων όπλων, τα οποία μειώνουν το οικονομικό βάρος και περιορίζουν την ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό.

Εδώ, οι εξελίξεις στον τομέα της αυτονομίας έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμες.

Φθηνά drones — στον αέρα, κάτω από τη θάλασσα και στο έδαφος — έχουν ήδη τη δυνατότητα να περιορίζουν εν μέρει την ανάγκη για ανθρώπινους στρατιώτες και για ορισμένα παλαιότερα οπλικά συστήματα.

Τα drones και τα περιφερόμενα πυρομαχικά προσφέρουν και άλλα πλεονεκτήματα αποτελεσματικότητας. Είναι συχνά ακριβέστερα και αποτελεσματικότερα από τα παραδοσιακά όπλα, διαθέτοντας σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερη εμβέλεια και πιο στοχευμένα αποτελέσματα.

Χωρίς την ανάγκη να υπολογίζεται το ενδεχόμενο απώλειας ανθρώπινων χειριστών, τα drones και άλλα αυτόνομα όπλα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται σε αποστολές υψηλού κινδύνου που τα κράτη διαφορετικά θα απέφευγαν — πίσω από τις εχθρικές γραμμές ή ακόμη και σε αποστολές αυτοκτονίας.

Έτσι, επιτρέπουν στα κράτη να επεκτείνουν τη διάρκεια και την έκταση των πολέμων με τρόπους που πριν από δέκα χρόνια ίσως να μην ήταν ούτε τεχνικά εφικτοί ούτε πολιτικά αποδεκτοί.

Η προσθήκη της τεχνητής νοημοσύνης στα αυτόνομα όπλα οδηγεί αυτή την προσπάθεια «εξορθολογισμού» του πολέμου στο απόλυτο όριό της.

Αυτόνομα όπλα εξοπλισμένα με AI χρειάζονται ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Μπορούν να εντοπίζουν και να επιλέγουν μόνα τους τους στόχους τους, επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση των καταστροφικών αποτελεσμάτων.

Προς το παρόν, η χρήση αυτόνομων όπλων με καθοδήγηση AI περιορίζεται κυρίως σε drones και μικρότερα πυρομαχικά.

Όμως αρκεί να φανταστεί κανείς τις συνέπειες εάν παρόμοιες δυνατότητες ενσωματώνονταν σε υποβρύχια που μεταφέρουν βαλλιστικούς πυραύλους ή σε αρχιτεκτονικές πυρηνικής διοίκησης και ελέγχου.

Η επιδίωξη ενός πιο «αποτελεσματικού» πολέμου μπορεί να ακούγεται ελκυστική. Είναι όμως επικίνδυνη.

Εάν οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται από απόσταση, έστω και εν μέρει, χωρίς απώλειες ανθρώπινων ζωών και με όπλα χαμηλού κόστους, τότε τα παραδοσιακά εμπόδια για την έναρξη μιας σύγκρουσης μπορεί να αρχίσουν να υποχωρούν.

Τα κράτη θα μπορούσαν να εισέρχονται ευκολότερα σε πολέμους, χωρίς να υπολογίζουν επαρκώς τις ανθρώπινες συνέπειες ή τους μακροπρόθεσμους κινδύνους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις της αμυντικής τεχνολογίας, αυτό συχνά μοιάζει να αποτελεί τον στόχο: η δημιουργία ενός μοντέλου πολέμου τόσο φθηνού και αποτελεσματικού, ώστε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να μη χρειάζεται πλέον να σκέφτονται δύο φορές πριν εμπλακούν στην επόμενη στρατιωτική περιπέτεια.

Ανεξάρτητα από τον κίνδυνο ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να ενθαρρύνει πολέμους που διαφορετικά δεν θα είχαν ξεκινήσει, οι πιο «αποτελεσματικοί» πόλεμοι που διαρκούν περισσότερο καταλήγουν τελικά να έχουν μεγαλύτερο ανθρώπινο κόστος, ιδιαίτερα για τους άμαχους πληθυσμούς που πληρώνουν το τίμημα ως παράπλευρες απώλειες.

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη αποφασίζει για τον πόλεμο

Οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στους μελλοντικούς πολέμους είναι ακόμη πιο ανησυχητικές.

Καθώς η AI γίνεται ισχυρότερη και ενσωματώνεται βαθύτερα σε κάθε είδους οπλικά συστήματα, θα γίνεται ολοένα πιο δελεαστικό για στρατιωτικούς διοικητές και στρατιώτες στο πεδίο να αναθέτουν σε αυτήν όλο και περισσότερα και πιο σύνθετα καθήκοντα.

Αυτό σημαίνει ότι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να λαμβάνουν αποφάσεις όχι μόνο για το ποιοι είναι οι στόχοι, αλλά και για το πότε πρέπει να κλιμακωθεί μια σύγκρουση και πότε πρέπει να επιδειχθεί αυτοσυγκράτηση.

Οι ηθικές διαστάσεις είναι τεράστιες — ιδιαίτερα καθώς περνάμε από το συμβατικό στο πυρηνικό πεδίο.

Στο ακραίο σενάριο, ο πόλεμος θα μπορούσε να πάψει να αποτελεί ανθρώπινη δραστηριότητα και να διεξάγεται εξ ολοκλήρου από μηχανές, την ώρα που θα είναι οι ανθρώπινοι πληθυσμοί εκείνοι που θα υφίστανται το κόστος και την οδύνη.

Δυστυχώς, οι υφιστάμενες προσεγγίσεις στον έλεγχο των εξοπλισμών δεν είναι κατάλληλες για να αντιμετωπίσουν ούτε τις εξελίξεις στην αυτονομία ούτε την τεχνητή νοημοσύνη.

Είναι παρωχημένες, αργές και υπερβολικά επικεντρωμένες στη ρύθμιση του αριθμού ή της ανάπτυξης συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων. Ως εκ τούτου, δυσκολεύονται να θέσουν όρια σε όπλα των οποίων η επικινδυνότητα και οι κίνδυνοι είναι δυναμικοί, μεταβαλλόμενοι και δεν εξαρτώνται από στοιχεία που μπορούν εύκολα να μετρηθούν και να επαληθευτούν.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε κάθε ελπίδα και να παραδοθούμε στους στρατούς ρομπότ του μέλλοντος.

Η επιστροφή στο μάθημα του Ψυχρού Πολέμου

Οι αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου και οι νέες τεχνολογίες που αξιοποιούν τα κράτη για να ανταποκριθούν σε αυτές τις αλλαγές αφήνουν όλες τις χώρες — από τις ισχυρότερες έως τις πιο αδύναμες — περισσότερο εκτεθειμένες στους κινδύνους και τις συνέπειες της σύγκρουσης από ό,τι εδώ και αρκετό καιρό.

Η ατέρμονη επιδίωξη μεγαλύτερης ισχύος πυρός και η προσπάθεια για ταχύτερο και αποτελεσματικότερο πόλεμο είναι μια κούρσα χωρίς νικητή.

Το μόνο που εξασφαλίζει είναι περισσότερη παγκόσμια ανασφάλεια.

Ο δρόμος προς τα εμπρός απαιτεί να ξαναδιδαχθούμε ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα του Ψυχρού Πολέμου: ότι η αποδοχή και η αναγνώριση της αμοιβαίας ευαλωτότητας μπορούν να αποτελέσουν διαχρονικό θεμέλιο για τη σταθερότητα, τη συνεργασία και την αυτοσυγκράτηση.

Τελικά, θα εναπόκειται στις μεγάλες δυνάμεις — όπως η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα — να αφήσουν στην άκρη την αμοιβαία δυσπιστία και να αναλάβουν την πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση ενός νέου παραδείγματος ελέγχου των εξοπλισμών, βασισμένου σε αυτή την διαχρονική πραγματικότητα.

Γιατί το πραγματικό ερώτημα του πολέμου στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πλέον μόνο ποιος μπορεί να κερδίσει.

Είναι αν, σε έναν κόσμο όπου τα όπλα γίνονται ισχυρότερα, ταχύτερα, φθηνότερα και πιο αυτόνομα, θα μπορέσει ποτέ η ανθρωπότητα να διατηρήσει τον έλεγχο πάνω στην ίδια τη δυνατότητα του πολέμου.