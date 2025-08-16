Γράφει ο Άλεξ Στεφανόπουλος, Δημοσιογράφος

Ο Γέρων Αρχιεπίσκοπος μοιράζει απειλητικές επιστολές εκτοξεύοντας ύβρεις, ποινές , αργίες και «επιτίμια» τα οποία όμως και ο ίδιος γνωρίζει ότι και ΑΚΥΡΑ είναι εφόσον δεν έχουν επικυρωθεί από Ανώτερη Εκκλησιαστική Αρχή, πχ. Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στο οποίο υπάγεται και στο οποίο απευθύνθηκε αλλά και κανένα άλλο Πατριαρχείο (πχ. Αλεξανδρείας Αντιοχείας Οικουμενικό Πατριαρχείο κτλ) στα οποία εναγωνίως προσπαθούν οι συνεργάτες του να βρουν στήριξη …

Όλες οι Πύλες των Πατριαρχείων επτασφράγιστα κλειστές και ουδείς δέχεται να νομιμοποιήσει τις έτσι κι αλλιώς άκυρες και αντικανονικές «ποινές» που μόνος του επέβαλε χωρίς προηγούμενη σύγκληση της Σύναξης (Γεροντείας, δηλαδή σύγκληση διοικητικού συμβουλίου στην κοσμική γλώσσα) αφενός ! Αφετέρου κατά τους ιερούς κανόνες, ο κάθε Ηγούμενος οποιαδήποτε απόφαση διοικητική πράξη ακόμα και οικονομική δικαιοπραξία λάβει – αποφασίσει, με ή χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Γεροντείας (δηλ. του Δ.Σ) είναι υποχρεωμένος να την υποβάλει στην Ανώτατη ή Ανώτερα Εκκλησιαστική Αρχή (δηλ. και εν προκειμένω στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων) προκειμένου να επικυρωθεί άμα και την σύμφωνη γνώμη και «διάγνωμη» της Ιεράς Συνόδου κατά το Συνοδικό Πολίτευμα και Συνοδικό Δίκαιο!

Κοντολογίς: Άκυρη κάθε ποινή ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοπραξία τυχόν έχει προχωρήσει μετά την παύση του ως ηγουμένου από την πλειοψηφία του 50+1% σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό αλλά και τα προηγούμενα άλλα καταστατικά προ του 1971 που ο ίδιος ο κ. Δαμιανός υπέβαλε στην αδελφότητα, αναγνώστηκε και εγκρίθηκε!

Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται, στο άλλοτε γκρίζο και θολό …και άλλοτε εντελώς σκοτεινό παρασκήνιο που περιβάλει τον Γέροντα Δαμιανό το οποίο φαίνεται πλέον ξεκάθαρα να κατευθύνει τον 90χρονο πολιό Αρχιεπίσκοπο Σινά Φαράντ & Ρειθώ Γέροντα κ. Δαμιανό, καθημερινά τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα ασχέτως όσων δημοσιοποιούνται …

Από την πλευρά τους Ελλάδα και Αίγυπτος μελετούν προσεχτικά και βάθος χρόνων όσα έχουν αποκαλυφθεί τελευταία- και από εδώ από την Ζούγκλα – αλλά και ολόκληρη την σχετική αλληλογραφία που έχει δημοσιοποιηθεί στα ελληνικά και διεθνή Media αναφορικά με την μείζονος εθνικής σημασίας εσωτερική κρίση που έχει ξεσπάσει μετά την αυθαίρετη μονομερή παράνομη «απόφαση» που έλαβε μόνος του χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Σιναϊτικής Αδελφότητας !

Όσο για την φαινομενική «ηρεμία» που περικλείει την Σιναϊτική Αδελφότητα , την σιωπή και ησυχαστική απομόνωση προσευχής που φαίνεται να επικρατεί εντός των τειχών της Ιεράς Μονής ,

και εκεί η κατάσταση ενώ μοιάζει ισχυρή και δυναμική με συλλογή στοιχείων και ντοκουμέντων που συλλέγει ομάδα μοναχών εν τούτοις φαίνεται να έχει συμφωνηθεί ένα μορατόριουμ δράσεων και ενεργειών που δεν θα επιβαρύνουν την ήδη βαριά ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί στο Κάιρο..

Το μορατόριουμ αυτό φαίνεται να έχει συμφωνηθεί αρχικά με το πατριαρχείο Ιεροσολύμων με συγκεκριμένο νέο χρονοδιάγραμμα δράσεων και αποφάσεων αμέσως μετά την λήξη

του 15Αύγουστου δηλ. μετά τις 28 Αυγούστου , και αμέσως μετά την εκλογή του νέου Ηγούμενου που αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Όλες οι δράσεις και οι αποφάσεις λαμβάνονται με το Ορθόδοξο παραδοσιακό παλιό Ιουλιανό ημερολόγιο που ακολουθούν στο Άγιο Όρος, Στον Άγιο Σάββα στην Ιερουσαλήμ και φυσικά στο Σινά και σε όλες τις Ομόδοξες Ορθόδοξες Εκκλησίες της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας ανά τον κόσμο.

Η πλειοψηφούσα Αρχή οποία έχει παύσει τον Αρχ. Δαμιανό , φαίνεται εν ηρεμία και με το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι εκ μέρους της Αδελφότητας τηρείται το Συνταγμάτιο, δηλαδή το καταστατικό του 1971 και φυσικά κορωνίδα όλων των αποφάσεων και δράσεων της Πλειοψηφίας της Σιναϊτικής αδελφότητας είναι όλοι οι σχετικοί Ιεροί Κανόνες όλων των επτά συν δύο (8ης και 9ης) Οικουμενικών Συνόδων της Ορθόδοξης Ανατολικής Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.

Κρίση που απειλεί να διασπάσει έτι περαιτέρω την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας… Ανησυχία που εκφράστηκε και από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο από την Ίμβρο κατά την ημέρα των εορτασμών για την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Χρονολόγιο 2025 – Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

Χρονολόγιο Γεγονότων

28–30 Μαΐου 2025: Δικαστική απόφαση Εφετείου Ισμαηλίας: Η Μονή διατηρεί δικαίωμα χρήσης, αλλά όχι ιδιοκτησίας· η γη θεωρείται δημόσια περιουσία.

Αντιδράσεις: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζουν ανησυχία.

Πηγές: Reuters, Lifo, Times, Orthodoxia.info

4–5 Ιουνίου 2025: Διπλωματική διένεξη: Ελλάδα και Αίγυπτος δεσμεύονται για προστασία της Μονής.

Πηγή: Reuters

10 Ιουνίου 2025: Οικουμενικό Πατριαρχείο: Έκκληση σεβασμού στο μοναστικό καθεστώς.

Πηγή: archons.org

13 Ιουνίου 2025: Επιστολή Σεβ. Δαμιανού προς Πρόεδρο Βουλής: Καταγγελία «αντικανονικών ενεργειών» μοναχών.

Πηγές: Ρομφαία, Protothema

17 Ιουνίου 2025: Ρομφαία: Επιστολή Μητροπολίτη Δημητρίου προς Αιγυπτιακή Πρεσβεία, κοινοποιηθείσα στον Δαμιανό.

Πηγή: spzh.eu

Μέσα Ιουνίου 2025: Ευχαριστήρια/έκκληση Δαμιανού προς UNESCO για παρέμβαση.

Πηγή: Ρομφαία

24–25 Ιουνίου 2025: Ευρωπαϊκές παρεμβάσεις: Ελλάδα και ΕΕ εκφράζουν ανησυχία στη Βουλή κι ΕΕ.

Πηγές: Europarl, Diakonima.gr

Τέλη Ιουλίου 2025: Επιστολή Δαμιανού προς Πατριάρχη Ιεροσολύμων: καταγγελία «πραξικοπηματικής» κίνησης.

Πηγές: Ρομφαία, Το Βήμα

31 Ιουλίου 2025: in.gr: κινητοποιήσεις μοναχών με εξώδικα και δικηγόρους.

Πηγή: in.gr

1 Αυγούστου 2025: Παρέμβαση Πατριάρχη Θεοφίλου Γʹ: αποστέλλει τριμελή ομάδα για ειρηνική διευθέτηση.

Πηγές: Το Βήμα, Βήμα Ορθοδοξίας

2 Αυγούστου 2025: Μοναχοί με επιστολή προς Πατριάρχη ανακοινώνουν καθαίρεση Δαμιανού.

Πηγή: in.gr

6–11 Αυγούστου 2025: Αποστολή Πατριαρχείου: Επιτροπή συναντά Δαμιανό και ανακοινώνεται Γενική Συνέλευση μοναχών.

Πηγές: Orthodoxia, Protothema

13 Αυγούστου 2025: Μοναχοί προς Πατριάρχη: Ευχαριστήρια επιστολή για ενέργειες συμφιλίωσης.

Πηγές: Ρομφαία, Στύλος Ορθοδοξίας, Orthodoxia

Κύριες Επιστολές

Δαμιανός → Πρόεδρος Βουλής (13/6): Κάλεσμα στήριξης, καταγγελία μοναχών

Δαμιανός → UNESCO (Ιούνιος): Παράκληση για διεθνή στήριξη

Δαμιανός → Πατριάρχη Ιεροσολύμων (Ιούλιος): Καταγγελία «πραξικοπηματικής» κίνησης

Μητροπ. Δημητρίου → Αιγυπτιακή Πρεσβεία (17/6): Υπεράσπιση Μονής, κοινοποίηση στον Δαμιανό

Πατριάρχης Θεόφιλος → Δαμιανός (1/8): Διαμεσολάβηση για κρίση

Μοναχοί → Πατριάρχη (2/8): Ανακοίνωση καθαίρεσης Δαμιανού

Μοναχοί → Πατριάρχη (13/8): Ευχαριστήριο για διευθέτηση κρίσης

Δαμιανός → Μοναχούς: Καταγγελία ανταρσίας, προσβολή ενότητας

Κινήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης

Ιούνιος 2025: Η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει επισήμως την ανησυχία της προς την Αίγυπτο για την απόφαση του Εφετείου Ισμαηλίας και ζητά σεβασμό στο καθεστώς της Μονής.

24 Ιουνίου 2025: Συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την υπόθεση της Μονής Σινά. Κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεσμεύονται για στήριξη και διεθνείς παρεμβάσεις.

25 Ιουνίου 2025: Η Ελλάδα θέτει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητά ενεργή συμμετοχή της ΕΕ στην προστασία της Μονής.

Ιούλιος 2025: Ενέργειες μέσω Υπουργείου Εξωτερικών για στενότερη συνεργασία με την αιγυπτιακή κυβέρνηση ώστε να βρεθεί λύση.

Αύγουστος 2025: Συνεχής επικοινωνία με Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και Οικουμενικό Πατριαρχείο προκειμένου να υπάρξει συντονισμένη διπλωματική στάση.

