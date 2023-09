Κλεάνθης Γρίβας

28 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η επανάσταση οργανώνεται πάντοτε πολύ δύσκολα. Νικάει εξαιρετικά σπάνια. Και ποτέ δεν διατηρείται μετά τη νίκη της, αυτοαναιρούμενη.

Κ.Γ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο κ. Τσίπρας διαμορφώθηκε στους κομματικούς σωλήνες, όπως το σύνολο των ανεπάγγελτων επαγγελματιών «πολιτικών» παντός είδους και καιρού. O κ. Κασσελάκης διαμορφώθηκε στους σκοτεινούς περιθωριακούς διαδρόμους του χρηματο-οικονομικού συστήματος, όπως το σύνολο των επίδοξων ανεπάγγελτων επαγγελματιών «πολιτικών» που δεν διαθέτουν «πολιτικές» περγαμηνές. Και οι δυό μαζί, αναδεικνύουν τις εκλεκτικές συγγένειες μεταξύ κομματικού και χρηματο-οικονομικού βούρκου.

Το φλερτ μεταξύ τους, που οδήγησε τον κ. Κασσελάκη από το πουθενά στην ηγεσία του θνήσκοντος κόμματος του κ. Τσίπρα, συνειρμικά παραπέμπει σε ένα συνδυασμό του Mr. Arkadin (Orson Welles, 1955), του The Godfather (Ο Νονός, Φράνσις Φορντ Κόπολα, 1972) και του The Talented Mr. Ripley (Ο Ταλαντούχος κύριος Ριπλέι, 1999). Με πολύ Klauss Schwab (Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ – Νταβός) και ολίγον Κοσκωτά.

Αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά ότι η επανάσταση οργανώνεται πάντοτε δύσκολα. Νικάει εξαιρετικά σπάνια. Και ποτέ δεν διατηρείται μετά τη νίκη της, αυτοαναιρούμενη.

Υπάρχει μια συνομοταξία δίποδων που διαγκωνίζονται για μια καρέκλα παχυλής αργομισθίας στο σύμπαν της θεσμοποιημένης διαφθοράς: οι ανεπάγγελτοι επαγγελματίες γελωτοποιοί, που παρασιτοβιούν στους διαδρόμους κάθε εξουσίας, εμετικοί δουλόφρονες και ποικιλοτρόπως «παρακοιμώμενοι» στους αδιαφανείς γραφειοκρατικούς λαβύρινθους του βαθέως κράτους της κομματικής φαυλότητας, της πολιτικής, της οικονομίας, της «δικαιοσύνης», των ενόπλων δυνάμεων, των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, των μέσων μαζικής εξαπάτησης, της εκκλησίας, κ.α.

Στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις, οι υπήκοοι κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα:

(α) στην «κουλτούρα» του παιδοβιασμού, της «αριστείας», της διαφθοράς, των υποκλοπών, της ιδιωτικοποίησης των μέσων μαζικής δολοφονίας, της καταναγκαστικής επιβολής των θανατηφόρων «εμβολίων»-COVID, των καταστροφικών απαγορευτικών μέτρων και των εξουσιαστικών θυσιαστηρίων όπως αυτό των Τεμπών, και

(β) στην «κουλτούρα της κωλοτούμπας και της αυτοαναίρεσης ως πολιτικής τακτικής, με την ανατροπή ενός Δημοψηφίσματος με μια απλή εκλογική διαδικασία (!!!) και τον αναγκαστικό εμβολιασμό με τα ανθρωποκτόνα «εμβόλια»-βιοόπλα Frankenstein.

Το 1853, ο Καρλ Μαρξ σκιαγράφησε με εκπληκτική ακρίβεια το πορτραίτο κάθε ανεπάγγελτου επαγγελματία πολιτικού–ειδικού του τίποτα, που ισχύει στο διηνεκές, περιγράφοντας τον λόρδο Πάλμερστον (1784-1865) που διατέλεσε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου (1859–1865) ως εξής:

«Αυτός που υποκύπτει σε κάθε ξένη επίδραση, ενώ της αντιστέκεται με τα λόγια… Καταφέρνει να συνδυάζει τη δημοκρατική φρασεολογία με τις ολιγαρχικές ιδέες… Έχει την ειδικότητα να φαίνεται πως επιτίθεται όταν υποχωρεί, και πως υπερασπίζεται αυτούς που προδίδει. Ξέρει να χειρίζεται δεξιοτεχνικά έναν επιφανειακό αντίπαλο και να σπρώχνει σε απελπισία έναν υποτιθέμενο σύμμαχο. Ξέρει να παίρνει στην αποφασιστική στιγμή το μέρος του δυνατού απέναντι στον πιo αδύνατο, και να το βάζει στα πόδια αλαλάζοντας όλο θάρρος και στόμφο… Και μέχρι σήμερα, η φιλία του υπήρξε πάντοτε το προμήνυμα σίγουρης καταστροφής…» (Καρλ Μαρξ, Για τον Πάλμερστον, 22/10/1853)

Οι ανεπάγγελτοι υποψήφιοι επαγγελματίες πολιτικοί είθισται να εκκολάπτονται είτε στους κόλπους κάποιας πολιτικής «φαμίλιας» –κατά κανόνα με το… σικελικό περιεχόμενο του όρου– είτε στους διαδρόμους των κομματικών σχημάτων, ασκούμενοι στις οσφυοκαμψίες και στις ίντριγκες που απαιτεί η επιβίωσή τους στους δαιδαλώδεις εκφάνσεις της εξουσίας, που η κατάκτηση και η διατήρηση της οποίας αποτελεί τον μοναδικό στόχο των νεροκουβαλητών της, οι οποίοι ανεξάρτητα από τις δήθεν διαφορές τους στο χρώμα και την οσμή των πάντοτε «αγαθών» προθέσεων που προβάλλουν στο κοινό, συμφωνούν στον στόχο: πάντοτε κοντά στον πυρήνα της (δια)νομής της εξουσίας, που χαρίζει προνόμια σε όποιον της υποτάσσεται.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο κ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ;

Του Piero Conte

https://www.linkedin.com › …

Το προφίλ του Piero Conte στο LinkedIn, τη μεγαλύτερη επαγγελματική κοινότητα στον κόσμο. Ο Piero Conte έχει 3 θέσεις εργασίας στο προφίλ του στο LinkedIn.

Άκουσα για πρώτη φορά το όνομά του Κασσελάκη πριν από λίγους μήνες, όπως φαντάζομαι έκαναν και οι περισσότεροι/ες. Μια ιδιοφυΐα από τo Μαρούσι, πήρε υποτροφία για το Phillips Exeter αφού κέρδισε το ασημένιο στον διαγωνισμό “Αρχιμήδης”. Αυτό είναι γνωστό μόνο από τα λόγια του. Σχεδόν όλα τα sites απλώς επαναλαμβάνουν το βιογραφικό που έχει ανεβάσει στη σελίδα του στο Σύριζα, χωρίς να αναφέρουν άλλες πηγές. Μέχρι και η Βικιπαιδεια χρησιμοποιεί τη σελίδα του αντί για ανεξάρτητες πηγές.

Μετά το Phillips Exeter πήγε στο UPENN και σπούδασε οικονομικά στο κολλέγιο Wharton. Δούλεψε στην Goldman Sachs, ίδρυσε πλοιοκτήτρια εταιρεία και (ως φυσικό επακόλουθο) γύρισε στην Ελλάδα για να ηγηθεί σε ένα αριστερό κόμμα, χωρίς να είναι μέλος του ή να έχει κάποιο συμμετοχή.

Το πρόβλημα για εμένα είναι η έλλειψη πηγών για τη ζωή και τη δουλειά του. Ζω, εργάζομαι, και σπουδάζω Αμερική, και το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στο κολλέγιο είναι η σημασία του LinkedIn και του networking, πράγματα που ένας απόφοιτος τόσο μεγάλων σχολών που εργάστηκε σε μια τόσο μεγάλη και ανταγωνιστική εταιρεία σίγουρα ξέρει.

Όμως δεν υπάρχει ίχνος του σε αυτό το site Βρήκα το όνομα του να αναφέρεται εδώ (https://www.linkedin.com/search/results/content/?heroEntityKey=urn%3Ali%3Afsd_profile%3AACoAAA9EOxUB1h14k6r4VMg2uSvWLJKqYe6dzy0&keywords=stefanos%20kasselakis&position=0&searchId=3c64ca23-d8ef-4294-83ee-152f3ec069ed&sid=%3A4E&update=urn%3Ali%3Afs_updateV2%3A(urn%3Ali%3Aactivity%3A7102204123751542784%2CBLENDED_SEARCH_FEED%2CEMPTY%2CDEFAULT%2Cfalse)), σε ένα ποστ ενός δημοσιογράφου σε site με ναυτιλιακά νέα, που οδηγεί σε [αυτό το προφίλ: (https://www.linkedin.com/in/stefanos-kasselakis-33193b71/).

Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει ίχνος του Κασσελάκη σε αυτό το επαγγελματικό site.

Το όνομα του κ. Κασσελάκη δεν αναφέρεται σε καμία επετηρίδα των σχολών που φοίτησε, αν και μπόρεσα να βρω μόνο τις λίστες τις Βικιπαιδειας,

[εδώ] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wharton_School_alumni), και

[εδώ] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Phillips_Exeter_Academy_people).

Το Wharton έχει σελίδα στο LinkedIn (https://www.linkedin.com/school/the-wharton-school/people/?keywords=kasselakis) όπου εγγράφονται απόφοιτοι, αλλά και πάλι δεν υπάρχει το όνομα του Κασσελάκη.

Ο κ. Κασσελάκης έχει στο Instagram ένα προσωπικό/επαγγελματικό λογαριασμό, όπου το πρώτο ποστ στην ιστορία του είναι μια φωτογραφία των σκύλων του από τις 5/2/2020, και ένα βίντεο με τα σκυλιά του. Μετά από αυτό, δεν υπάρχουν φωτογραφίες για τρία ολόκληρα χρόνια, μέχρι που ανεβάζει μια φωτογραφία αγκαλιά με τον Πολάκη. Μπορείτε να το δείτε και εσείς στο προφίλ του κάνοντας σκρολ [εδώ] (https://www.instagram.com/skasselakis/).

Η εταιρεία SwiftBulk του Κασσελάκη, δεν έχει πολλά ίχνη.

Αναφέρεται [εδώ] (https://www.crunchbase.com/organization/swiftbulk) (είναι η πηγή που χρησιμοποιεί η ελληνική Βικιπαιδεια).

Το site (https://www.swiftbulk.com) της εταιρείας SwiftBulk είναι νεκρό, ενώ το site (https://stephen-bogda-myby.squarespace.com/blog) φαίνεται πως είναι το επίσημο site της εταιρείας, αν και το όνομα του Κασσελάκη δεν αναφέρεται πουθενά, και το site είναι σε σημείο beta, όπως φαίνεται στο bottom της σελίδας. Επίσης, αν και το site λέει ότι η εταιρεία έχει τρεις τοποθεσίες (ΝΥ, Αθήνα, Λονδίνο), δεν υπάρχουν διευθύνσεις.

Σύμφωνα με το zoominfo (https://www.zoominfo.com/c/swiftbulk-llc/452596477), ο κ. Κασσελάκης είναι CEO και η εταιρεία βρίσκεται σε μια διεύθυνση στο Μανχάταν. Όταν κάλεσα την εταιρεία, κατάλαβα ότι κάλεσα το νούμερο της TipTreeInc (https://www.tiptreeinc.com/), μιας holding company που απ ‘ότι φαίνεται έχει τον έλεγχο της SwiftBulk, και άρα δεν μπορώ να επικοινωνήσω με την εταιρεία άμεσα, τουλάχιστον τηλεφωνικώς.

Εν ολίγοις (TL DR), όταν προσπάθησα να κάνω research γι’ αυτόν τον ένδοξο πολιτικό αρχηγό, βρήκα ότι δεν έχει σχεδόν κανένα στοιχείο για τον εαυτό του ή για την εταιρεία του ή για τις σπουδές του που θεωρητικά τον καθιστούν ιδανικό για να κυβερνήσει ένα αριστερό κόμμα. Από ότι φαίνεται είναι μία επανάληψη της περίπτωσης του περιβόητου απόφοιτου Χάρβαρντ Κοσκωτά.

Ένας συνδυασμός του Mr. Arkadin (Orson Welles, 1955), του The Godfather (Ο Νονός, Φράνσις Φορντ Κόπολα, 1972) και του The Talented Mr. Ripley (Ο Ταλαντούχος κύριος Ριπλέι, 1999). Με πολύ Klauss Schwab (Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ – Νταβός) και ολίγον Κοσκωτά…

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ)

«ΒΑΖΟΥΜΕ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ» (2017)

ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΜΑΣ (2021)

ΠΟΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ WEF

https://youtu.be/UupdtwfMwV4

https://www.youtube.com/watch?v=W6w0J2MmyZ8&ab_channel=Rantar

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

KLAUS SCHWAB: «ΒΑΖΟΥΜΕ TA ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ» KLAUS SCHWAB: «ΕΛΕΓΧΟΥΜΕΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ» ΠΟΛΙΤΚΟΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ WEF ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ: ΑΠΟ ΤΟ 1812 ΣΤΟ 1941, ΚΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΤΟ 2020 KLAUS SCHWAB, GREAT RESET ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ WEF (ΝΤΑΒΟΣ)

KLAUS SCHWAB: «ΒΑΖΟΥΜΕ TA ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ»

Ο Klaus Schwab, επικεφαλής της συμμορίας του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ (WEF, Νταβός) και πρωθιερέας της Μεγάλης Επανεκκίνησης, (Great Reser), σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ το 2017, αναφέρεται στη «νέα γενιά ηγετών» του WEF, τους πρωθυπουργούς και τους πολιτικούς (του) που έχουν διεισδύσει σε κυβερνήσεις της Δύσης:

«Διεισδύουμε στις κυβερνήσεις και βάζουμε δικά μας παιδιά… ήξερα ότι τουλάχιστον το μισό υπουργικό συμβούλιο του Καναδά είναι δικοί μας, νέοι παγκόσμιοι ηγέτες του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ».

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει τον νυν Γάλλο πρόεδρο, Εμάνουελ Μακρόν και τον νυν πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, λέγοντας πώς και οι δύο είναι οπαδοί της Μεγάλης Επανεκκίνησης. Πρόκειται για δύο ηγέτες που έχουν ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού και των διαχωρισμών μεταξύ των πολιτών.

Φυσικά, αν και δεν αναφέρεται στο νέο βίντεο, στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι φανατικός αναγνώστης του «ευαγγέλιου» του Κλάους Σβαμπ, «COVID-19: The Great Reset». (Η Μεγάλη Επανεκκίνηση, εκδόσεις Λιβάνη)

KLAUS SCHWAB: «ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ»

Σε ένα άλλο βίντεο, ο Klaus Schwab, μέγας μάγιστρος της συμμορίας του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ, δηλώνει:

«Έχουμε δικές μας επιχειρήσεις, πολιτικούς, πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, συνδικάτα, τα ΜΜΕ, πολύ σημαντικούς ειδικούς και επιστήμονες, και θρησκευτικούς ηγέτες, που εξυπηρετούν τον σκοπό μας».

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ WEF

(περιλαμβάνονται στη 2η προσφυγή της Επιτροπής Corona –

σε παρένθεση το έτος στρατολόγησής τους από το WEF του Klaus Schwab)

Οι Fuellmich και Oehler περιγράφουν και οι δύο μια σειρά από μαριονέτες που έχουν στρατολογηθεί και εκπαιδευτεί από το WEF για να βοηθήσουν στην εκτέλεση αυτών των σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος του WEF «Young Global Leader», το οποίο ξεκίνησε το 1993. Αυτοί οι άνθρωποι του Young Global Leaders έγιναν στη συνέχεια Πρόεδροι, Πρωθυπουργοί και Διευθύνοντες Σύμβουλοι. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και ορισμένοι από τους βασικούς παράγοντες της εν εξελίξει επιχείρηση της «πανδημίας» και των «μαζικών εμβολιασμών», όπως οι:

Bill Gates, ιδρυτής της Microsoft (1993)

Gavin Newsom, κυβερνήτης της Καλιφόρνια (2005)

Pete Buttigieg , υποψήφιος πρόεδρος το 2020 και υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ από το 2021, (2019),

Stéphane Bancel, CEO της φαρμ. Εταιρείας Moderna (2009)

Mark Zuckerberg, ιδρυτής και CEO του Facebook (2009)

Sheryl Sandberg, CΕO του Facebook (2007)

Sergey Brin & Larry Page, συνιδρυτές της Google (2002 και 2005, αντιστοίχως)

Eric Feigl-Ding, προσωπικότητα του Covid στο Twitter (WEF Global Shaper το 2013)

Jacinda Ardern, πρωθυπουργός της Ν. Ζηλανδίας από το 2017 (2014)

Greg Hunt, υπουργός Υγείας Αυστραλίας (2003, τ. διευθυντής στρατηγικής, WEF)

Chrystia Freeland, αντιπρόεδρος κυβέρνησης του Καναδά, τ. CEO του Reuters (2001)

Justin Trudeau, πρωθυπουργός του Καναδά (μέλος του WEF)

Angela Merkel, καγκελάριος της Γερμανίας (1993 – 12 χρόνια πριν γίνει Καγκελάριος)

Jens Spahn, νυν υπουργός Υγείας της Γερμανίας

Philipp Roesler και Daniel Bahr, πρώην υπουργοί Υγείας

José Manuel Barroso, , τ. πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2004-14 (1993)

Jean-Claude Juncker, τ. πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2014-19 (1995)

Emmanuel Macron, τ. πρόεδρος της Γαλλίας, 2017-23 (2016),

Nicolas Sarkozy, τ. πρόεδρος της Γαλλίας, 2007-12 (1993),

Sebastian Kurz, τ. καγκελάριος της Αυστρίας (2019)

Matteo Renzi, τ. πρωθυπουργός της Ιταλίας, 2014-16 (2012)

Jose Maria Aznar, τ. πρωθυπουργός της Ισπανίας, 1996-2004 (1993)

Ravid Shah, πρόεδρος του Ιδρύματος Rockefeller

https://live2fightanotherday.substack.com/

σε παρένθεση το έτος στρατολόγησής τους από το WEF του Klaus Schwab)

Τώρα αρχίζουμε να έχουμε μια καθαρότερη αντίληψη για τα σκληρά αυταρχικά και υποχρεωτικά lockdown που εφαρμόστηκαν με μια ανατριχιαστική ομοιομορφία σε όλο τον κόσμο, εάν πάρουμε υπόψη τα ονόματα εκείνων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Young Global Leadership του WEF.

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Reiner-Fuellmich-Introduction-English_BestCut:e

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ: ΑΠΟ ΤΟ 1812 ΣΤΟ 1941, ΚΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΤΟ 2023

(Από τον Ναπολέοντα και τον Χίτλερ στην Συμμορία του Νταβός)

Εάν ο Ναπολέων και ο Χίτλερ, που είχαν κατακτήσει ολόκληρη την Ευρώπη, δεν έκαναν το μοιραίο γι’ αυτούς σφάλμα να επιτεθούν στη Ρωσία (στις 24 Ιουνίου 1812 ο πρώτος και στις 21 Ιουνίου 1941 ο δεύτερος), η εικόνα της ευρωπαϊκής ηπείρου και του κόσμου ολόκληρου θα ήταν πολύ διαφορετική από τη σημερινή.

Έρμαια της εξουσιοφρένειας –μήτρα της μεγαλομανίας, της απληστία και της ψύχωσης της ισχύος– από την οποία έπασχαν, είχε ως αποτέλεσμα τα όνειρα του πρώτου να θαφτούν στο νησί της Αγίας Ελένης (στις 5 Μαΐου 1821 και του δεύτερου στα ερείπια του καταφυγίου του στο Βερολίνο (στις 30 Απριλίου 1945), αφήνοντας και οι δυό πίσω τους συντρίμμια.

H εξουσιοφρένεια, ως κεντρικό χαρακτηριστικό του εγγενώς σχιζοφρενικού ανθρώπινου είδους, αιτία όλων των σοβαρών ψυχικών διαταραχών (της μεγαλομανίας, της απληστία και της ψύχωσης της ισχύος), διαδραμάτιζε και διαδραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στις καταστροφικές –ατομικές και συλλογικές– συμπεριφορές που μετασχηματίζουν το δώρο της ζωής σε κατάρα.

Αυτή η πυρηνική διαταραχή βρίσκεται πίσω από τις εμφανώς παράλογες παρανοϊκές επιδιώξεις του επαρχιώτη λοχαγού που αυτοαναγορεύθηκε σε αυτοκράτορα, και του ανεπάγγελτου σουλατσαδόρου στις μπυραρίες της Βιέννης και του Μονάχου που εξελίχθηκε σε Φύρερ που αυτοθεωρούνταν ως όργανα της «θείας πρόνοιας», αλλά και των διεστραμμένων ψυχοπαθητικών «προσωπικοτήτων» της Συμμορίας του Νταβός που αυτοπροβάλλονται ως παγκόσμιοι αναμορφωτές της κοινωνίας και της φύσης των ανθρώπων.

Στο παρελθόν, ο Ναπολέων και ο Χίτλερ διέπραξαν το μοιραίο γι’ αυτούς σφάλμα που κονιορτοποίησε τις (λογικά, αδύνατο να πραγματοποιηθούν) αρρωστημένες φιλοδοξίες τους για πανευρωπαϊκή κυριαρχία. Και συντρίφτηκαν. Σήμερα, οι ομογάλακτοί τους (συνασπισμένοι σε παγκοσμιοποιητικούς οργανισμούς όπως το WEF, ο ΠΟΥ, ο ΟΗΕ, κ.α) επιδιώκουν την εφαρμογή των μεγαλομανιακών σχεδίων τους για παγκόσμια κυριαρχία, αψηφώντας τους νόμους της φύσης. Και είναι πιθανό να τα καταφέρουν.

H Συμμορία του Νταβός πρωτοστάτησε στην επίθεση εναντίον του παγκόσμιου πληθυσμού με έναν ιό-βιολογικό όπλο που κατασκευάστηκε στα εργαστήρια των σύγχρονων Frankenstein (τον ιό SARS-CoV-2) και επέβαλε διεθνώς την «αντιμετώπισή» του με ένα άλλο βιολογικό όπλο, επίσης εργαστηριακό κατασκεύασμα (τις γονιδιακές θεραπείες που μετονομάστηκαν διαστροφικά σε «εμβόλια»), το οποίο πολλαπλασιάζει την καταστρεπτική ισχύ του πρώτου.

Στη φύση, η βαθμιαία συσσώρευση ποσοτικών αλλαγών όταν υπερβεί ένα ορισμένο κρίσιμο όριο, προκαλεί πάντα τη δημιουργία μιας καινούριας ποιότητας (αρνητικής ή θετικής). Το νερό, βαθμιαία θερμαινόμενο μέχρι και τους 99 βαθμούς, παραμένει νερό και διέπεται από τους νόμους των υγρών. Αλλά, μόλις προστεθεί ένας μόνο βαθμός και φτάσει στους 100 βαθμούς, μετασχηματίζεται σε ατμό (αέριο), μια καινούρια ποιότητα που διέπεται από τους νόμους των αερίων. Το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει και αντιστρόφως: με τη βαθμιαία ψύξη του μέχρι τους -4 βαθμούς Κελσίου παραμένει υγρό, αλλά στους μείον 4 βαθμούς μετασχηματίζεται σε πάγο και διέπεται από τους νόμους των στερεών.

Το μοιραίο σφάλμα των σχιζο-εξουσιοφρενών του Νταβός έγκειται στην προσπάθειά τους να επιταχύνουν την εφαρμογή των παγκοσμιοποιητικών σχεδίων τους για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας νεο-φεουδαρχικής κοινωνίας, εξοπλισμένης με εκπληκτικές τεχνολογικές δυνατότητες παρακολούθησης και ελέγχου, που θα έχει δύο κέντρα: την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο.

Η εγκαθίδρυση αυτής της παγκόσμιας νεο-φεουδαρχικής κοινωνίας (που θα αποτελείται από το 0,1% του παγκόσμιου πληθυσμού των σύγχρονων «φεουδαρχών» οι οποίοι θα κατέχουν τον παγκόσμιο πλούτο και από το 99,9% των σύγχρονων «δουλοπάροικων» που δεν θα κατέχουν τίποτα απολύτως), περνάει μέσα από την μείωση του πληθυσμού, την καταλήστευση του παγκόσμιου πλούτου, την επιβολή ενός απόλυτου ελέγχου σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και ατομικής ζωής (που παύει να υφίσταται ως τέτοια) και την εγκαθίδρυση μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης υπό τον απόλυτο έλεγχό τους.

Οι ψυχο-εξουσιοφρενείς του Νταβός (ως σύγχρονοι Καβαλάρηδες της Αποκάλυψης), επιδίωξαν την επιτάχυνση της εφαρμογής των σχεδίων τους, χρησιμοποιώντας ένα εργαστηριακά κατασκευασμένο βιολογικό όπλο, του οποίου η συμπεριφορά και τα αποτελέσματα (άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα που είναι αδύνατο να προβλεφθούν και να ελεγχθούν), θα παράγει έναν χείμαρρο παρενεργειών που μόλις ξεπεράσουν ένα ορισμένο κρίσιμο όριο θα στραφούν εναντίον του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και εναντίον των εμπνευστών του σχεδίου (όπως το τέρας του δόκτορος Frankenstein), πράγμα που θα μπορούσε να κονιορτοποιήσει τους σχεδιασμούς τους, αφήνοντας πίσω τους συντρίμμια και θάνατο. Μ΄ άλλα λόγια, οι ψυχο-εξουσιοφρενείς της συμμορίας των Παγκοσμιοποιητών είναι πιθανό να πνιγούν στο αίμα των θυμάτων τους… Και θα κριθούν σε μια δεύτερη Νυρεμβέργη, που θα είναι πολύ σημαντικότερη από την πρώτη Νυρεμβέργη, από την άποψη της έκτασης των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που θα κριθούν σ’ αυτή.

KLAUS SCHWAB, GREAT RESET ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ WEF (ΝΤΑΒΟΣ)

Klaus Schwab, ένας πονηρός –και ίσως διαβολικός– Γερμανός τεχνοκράτης, γόνος μιας οικογένειας οικονομικών συνεργατών του ναζιστικού καθεστώτος, είναι ο ιδρυτής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF – Νταβός), ενός συνασπισμού του πλουσιότερου εκατοστημόριου της παγκόσμιας εταιρικής και πολιτικής αλίτ. Είναι ένας «μεσίτης εξουσίας» και ως τέτοιος έχει αναπτύξει στενές σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος με τους σημαντικότερους κατόχους πλούτου και εξουσίας στον πλανήτη και στενές –επίσης, αμοιβαία, επωφελείς– σχέσεις με πλήθος πολιτικών ηγετών, με σημαντικότερο ίσως ανάμεσά τους τον πρόεδρο της κομμουνιστικής Κίνας Xi Jinping, ο οποίος εκφώνησε μια βασική ομιλία στο Νταβός και επαίνεσε το όραμά του για μια Νέα Παγκόσμια Τάξη.

Στις 25 Ιανουαρίου 2021, ο Klaus Schwab διαβεβαίωσε την υποστήριξή του στον Xi Jinping, τον οποίο προσφώνησε, λέγοντας:

«Κύριε Πρόεδρε (Xi Jinping), πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να συντονίσουμε τις πολιτικές μας και να εργαστούμε, από κοινού, για έναν ειρηνικό και ευημερούντα κόσμο. Καλωσορίζουμε όλοι τώρα, την εξοχότητά του, Xi Jinping, Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας». (σημείο 2:26).

Ο Klaus Schwab θεωρείται ο «εγκέφαλος» της εκστρατείας για (α) την δραστική μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού, (β) την ταυτοποίηση και την επιτήρηση όλων των πτυχών της ζωής των ανθρώπων – που θα είναι εγκλωβισμένοι όχι στα τεχνολογικά ξεπερασμένα στρατόπεδα συγκέντρωσης των ολοκληρωτισμών του 20ου αιώνα αλλά σε υπερσύγχρονα ατομικά ψηφιακά κλουβιά των «έξυπνων πόλεων» των 15 λεπτών, (γ) την κατάργηση των μετρητών και την επιβολή του ψηφιακού νομίσματος των κεντρικών τραπεζών, ως τελευταίες πράξεις στο δρόμο για την εγκαθίδρυση μιας φασιστικής παγκόσμιας κυβέρνησης που θα διοικεί με ολοκληρωτικό τρόπο, έναν διπολικό κόσμο με δύο κέντρα: την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο. https://conservapedia.com/Klaus_Schwab

Special Address by Xi Jinping, President of the People’s Republic of China | DAVOS AGENDA 2021 – https://youtu.be/fp0HXMlStBA

ΣΥΣΤΑΣΗ: Για έχετε μια ακριβέστερη εικόνα του κινέζικου μοντέλου που επιδιώκουν να επιβάλλουν παγκοσμίως οι συνωμότες του WEF, ΟΗΕ, ΠΟΥ κ.ά., διαβάστε το «SOCIAL CREDIT SYSTEM – To δυστοπικό πείραμα της Κίνας πρότυπο για την Δύση;» του Βασίλη Αναστασόπουλου:

Για όσους μπορεί να αμφιβάλλουν για τα σχέδια των Παγκοσμιοποιητικών Αλήτ, θα συνιστούσα να διαβάσουν προσεκτικά το βιβλίο του Klaus Schwab, The Great Reset . Ένας από τους κύριους στόχους του είναι να διασφαλιστεί απολύτως η παρακολούθηση κάθε πτυχής της ζωής όλων των ανθρώπων και η ρύθμιση της συμπεριφοράς τους, με στόχο ένα καθεστώς ολοκληρωτικού ελέγχου. [το εν λόγω πόνημα έχει κυκλοφορήσει σε ελληνική μετάφραση από τις εκδόσεις Λιβάνη]

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ – 28-09-2023

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) «προβλέπει» περιόδους κατασκευασμένων μεγάλων κρίσεων και καταστροφών κάθε είδους:

▪ Εργαστηριακές οικονομικές κρίσεις, όπως αυτή του 2008.

▪ Εργαστηριακοί θανατηφόροι ιοί-βιοόπλα που δικαιολογούν την επιβολή δήθεν ‘πανδημιών’ όπως αυτή COVID-19 το 2020.

▪ Εργαστηριακές τροποποιήσεις του κλίματος –με εκτεταμένες προκλητές φωτιές και πλημμύρες (το Πρόγραμμα HAARP του Αμερικανικού Πενταγώνου για την χρήση του κλίματος ως βιολογικού όπλου, δεν έπαψε ποτέ να λειτουργεί – High frequency Active Auroral Research Project – Πρόγραμμα Έρευνας της ακτινοβολίας υψηλής συχνότητας). ).

▪ Εργαστηριακές μαζικές δολοφονίες που προβάλλονται ως δυστυχήματα όπως των Τεμπών.

Όλα υπήρξαν ως εργαστηριακές κρίσεις «ιδανικές ευκαιρίες για την εφαρμογή της “μεγάλης επαναφοράς», όπως αποφάνθηκε ο κ. Klaus Schwab, «μια ιδανική ευκαιρία για την εκτέλεση του σχεδίου των Παγκοσμιοποιητών και του WEF», για τους οποίους ο παγκόσμιας εμβέλειας δικηγόρος Dr. Reiner Fuellmich χρησιμοποιεί τον όρο «Mr. Global» όταν αναφέρεται στον Klaus Schwab και τους κολλητούς του συλλογικά,.

«Ο Klaus Schwab διευκρινίζει στο βιβλίο του The Great Reset, ότι απαιτεί μια Παγκόσμια Κυβέρνηση υπό τον ΟΗΕ, ελεγχόμενη από την Παγκοσμιοποιητική Αλήτ και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF). Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται η δημιουργία όσο το δυνατόν μεγαλύτερου παγκόσμιου χάους με τη μορφή πανδημιών, πολέμων (και εμφυλίων πολέμων) και φυσικών καταστροφών, έτσι ώστε ο παγκόσμιος πληθυσμός να πειστεί ότι οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν καταρρεύσει και ότι μόνο μια παγκόσμια κυβέρνηση δώσει λύσεις».

»Συγχρόνως, ο Schwab ζητά να μεταφερθεί όλος ο παγκόσμιος πλούτος στον «Mr. Global», ώστε το 2030 κανένας –εκτός του Mr. Global– να μην κατέχει τίποτα και υποτίθεται ότι όλοι θα είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Τα μετρητά θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν από ένα ψηφιακό νόμισμα, το οποίο θα κατανέμεται ή θα αφαιρείται από κάθε άτομο στον κόσμο, το οποίο θα μπορεί να εντοπίζεται οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή από διάφορα συστήματα παρακολούθησης. Αυτό πρέπει να γίνεται από μια ενιαία κεντρική παγκόσμια τράπεζα».

(σημεία 32:45 έως 33:56).

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Reiner-Fuellmich-Introduction-English_BestCut:e