Η αλήθεια πίσω από τα παρασκήνια, οι διακρίσεις και η ανάγκη λογοδοσίας

Η Αλβανική Πρεσβεία στην Ελλάδα, υπό την Πρέσβη Luela Hajdaraga, αντιμετωπίζει σοβαρές επικρίσεις για τη διαχείριση πόρων, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στις διαδικασίες της. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, αποκαλύφθηκε ένα δίκτυο πελατειακών σχέσεων και προσωπικών επιρροών που επηρεάζει αποφάσεις, διορισμούς και τη δημόσια εικόνα της πρεσβείας, υπονομεύοντας το θεσμικό έργο της.

Σε κάθε διπλωματικό περιβάλλον, ειδικά σε μια χώρα γείτονα όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί, η τήρηση κανόνων, η ίση μεταχείριση και η ορθή χρήση των κρατικών πόρων είναι αυτονόητη. Στην πράξη, ωστόσο, η πρεσβεία παρουσιάζει αποκλίσεις που αποκαλύπτουν άνιση μεταχείριση και συγκέντρωση εξουσίας σε προσωπικό κύκλο. Το πρόσφατο επεισόδιο με την πρόσκληση της Joneda Dodaj δεν ήταν απλώς τυπικό λάθος, αλλά ένδειξη μιας δομής όπου οι ρόλοι παραποιούνται και οι αρμοδιότητες συγχέονται.

Η θέση της Joneda Dodaj, που αποκτήθηκε μέσω εξωτερικής υποστήριξης και όχι ανοιχτής διαδικασίας, συμβολίζει τον ανεπίσημο μηχανισμό που καθορίζει την κατανομή καθηκόντων, τον έλεγχο πληροφορίας και την πρόσβαση σε κρίσιμες αποφάσεις. Οι πρακτικές αυτές έγιναν εμφανείς σε πρόσφατες εκδηλώσεις, όπου παρατηρήθηκε ξεκάθαρη διακριτική μεταχείριση, προωθώντας συμφέροντα ομάδας εις βάρος του θεσμικού έργου.

Στην εκδήλωση στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, παρά το κανονιστικό μου στάτους, δεν έλαβα πρόσκληση, ενώ παραβρέθηκαν αποκλειστικά «δικοί της άνθρωποι», άτομα χωρίς κοινωνικό ή θεσμικό στάτους, που επιλέχθηκαν επειδή ανήκουν στον στενό κύκλο υπαλλήλων της πρεσβείας και συνεργατών της Πρέσβης Luela Hajdaraga. Αντίθετα, για την εκδήλωση στο ξενοδοχείο Divani Caravel, έλαβα πρόσκληση μέσω Messenger, αποκαλύπτοντας την άνιση και στοχευμένη διαχείριση της πρόσβασης και των προσκλήσεων.

Οι πρακτικές αυτές αναδεικνύουν την αθέμιτη χρήση διοικητικής εξουσίας για προσωπικά ή ομάδας συμφέροντα, υπονομεύοντας την αξιοπιστία της πρεσβείας. Παράλληλα, καταδεικνύουν την αναγκαιότητα ελέγχου από αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ισότητα στη μεταχείριση όλων των εμπλεκομένων.

Η πρεσβεία διαχειρίζεται σημαντικά έσοδα από προξενικά τέλη, υπηρεσίες τεκμηρίωσης και κρατικό προϋπολογισμό, όπως ορίζει το Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων. Τα κονδύλια αυτά χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των χώρων, την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και τη λογιστική υποστήριξη που επιτρέπει την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που ο ρόλος του SPAK καθίσταται κρίσιμος, εποπτεύοντας τη διαχείριση των χρημάτων, του προϋπολογισμού και των προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει κατάχρηση ή διαφθορά και ότι κάθε χρήση πόρων είναι σύμφωνη με το νόμο και τα θεσμικά πρότυπα.

Η έλλειψη διαφάνειας έχει δημιουργήσει χώρο για μια μικρή ομάδα που δρα προς όφελος της Πρέσβης και του στενού της κύκλου, ασκώντας έλεγχο της δημόσιας εικόνας, επηρεάζοντας διορισμούς, διαδικασίες, διαχείριση κονδυλίων και μέσα ενημέρωσης, ενισχύοντας τη φιγούρα της Πρέσβης εις βάρος των θεσμικών στόχων.

Η ένταση δεν οφείλεται σε ανικανότητα του προσωπικού, αλλά σε ένα κλίμα ανοχής που επέτρεψε την ανάπτυξη ανεξέλεγκτων πρακτικών από αυτό το μικρό δίκτυο και τον πελατειακό μηχανισμό του. Η πρεσβεία πρέπει να λειτουργεί ως οργανισμός που ακολουθεί κανόνες και διαδικασίες, όχι ως κλειστός κύκλος ανεπηρέαστων προσώπων. Η αναδιοργάνωση απαιτεί σαφή πρότυπα, εφαρμογή κανόνων για όλους και εξάλειψη κάθε μορφής επιρροής που δεν συνδέεται με το δημόσιο συμφέρον.

Κάθε διαδικασία, απόφαση και οικονομική επένδυση πρέπει να τεκμηριώνεται και να αξιολογείται σύμφωνα με την πραγματική ανάγκη. Μια πειθαρχημένη διοίκηση, όπου η διαφάνεια και η εντιμότητα αποτελούν βασικές αρχές, είναι το θεμέλιο μιας λειτουργικής και σεβαστής πρεσβείας. Η αποκατάσταση της πειθαρχίας και ο αποκλεισμός των άδικων επιρροών διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με το νόμο και τα ευρωπαϊκά πρότυπα, προστατεύοντας τις επενδύσεις και τη φυσιολογική λειτουργία της πρεσβείας.

Η Δύναμη της Αλήθειας

«Ο ήλιος λάμπει πάνω απ’ όλα. Οι ίντριγκες, οι ύαινες και οι σκοτεινές επιρροές δεν μπορούν να σβήσουν το φως της αλήθειας».

Juli Ndriko