Στις 24 Φεβρουαρίου 2026, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπήκε με βήμα σίγουρο στην αίθουσα της διχασμένης Βουλής των Αντιπροσώπων και παρέδωσε μια ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης διάρκειας 108 λεπτών – ρεκόρ – διακηρύσσοντας μια «Χρυσή Εποχή της Αμερικής», ενώ προωθούσε δασμούς, ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και μια σειρά από σκηνές φτιαγμένες για την τηλεόραση. Ήταν ο Τραμπ 2.0 σε μικρογραφία: η αστάθεια ως παράσταση, η αβεβαιότητα ως μοχλός πίεσης και η εξωτερική στρατηγική περιορισμένη σε συνθήματα — η Κίνα, ειδικότερα, σχεδόν δεν αναφέρθηκε.

Αλλά κάτω από το θέαμα, κάτι πιο συστηματικό παίρνει μορφή. Από την ανάληψη των καθηκόντων της, η κυβέρνηση έχει εκδώσει τέσσερα θεμελιώδη έγγραφα: μια Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας (NSS), μια Στρατηγική Εθνικής Άμυνας (NDS), την Έκθεση για τη Στρατιωτική Δύναμη της Κίνας (CMPR) του Υπουργείου Άμυνας και την Ετήσια Αξιολόγηση Απειλών (ATA) του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών. Αν τα διαβάσει κανείς όλα μαζί και τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα κείμενα των προκατόχων τους, του Τραμπ 1.0 και του Μπάιντεν, αυτά τα κείμενα προσφέρουν την πιο σαφή εικόνα για το πώς ο Τραμπ 2.0 σκέφτεται για την Αμερική, τον κόσμο, τους αντιπάλους και τους συμμάχους.

Αν η Ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης είναι η παράσταση, αυτά τα έγγραφα είναι το σενάριο. Αποκαλύπτουν μια συνεκτική δογματική: συναλλακτική υπεροχή, χτισμένη γύρω από την άμυνα της πατρίδας, την ενοποίηση του δυτικού ημισφαιρίου και τον βιομηχανικό επανεξοπλισμό, με τους συμμάχους να αντιμετωπίζονται ως απαραίτητοι, αλλά με επαναδιαπραγματευμένους όρους. Η ATA του 2026 οξύνει το σύστημα καθιστώντας το «Πρώτα η Πατρίδα» μια ρητή οργανωτική επιλογή και παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα στα σύνορα και την καταπολέμηση των ναρκωτικών ως μετρήσιμα αποτελέσματα ασφάλειας.

Άξονας Ι: Αυτοαντίληψη — Η κυριαρχία ως επιβίωση

Ο Τραμπ 1.0 πλαισίωσε το «America First» μέσα σε μια γνωστή δομή τεσσάρων πυλώνων. Ο Μπάιντεν αναδιαμόρφωσε τις ΗΠΑ ως οργανωτή μιας συμμαχίας σε μια «αποφασιστική δεκαετία», με τις αξίες και τη διαμόρφωση των θεσμών να είναι κεντρικές για να ξεπεράσουν τους αντιπάλους. Ο Τραμπ 2.0 μετατοπίζει το κέντρο βάρους προς τα μέσα. Η κυριαρχία και τα σύνορα γίνονται προαπαιτούμενα για την εθνική επιβίωση· η επανεκβιομηχάνιση αποτελεί στρατηγική ανθεκτικότητα· η άμυνα της πατρίδας είναι κυριολεκτική, με φιλοδοξίες για τον «Χρυσό Θόλο» και μια πιο επιθετική στάση όσον αφορά την αντιπυραυλική άμυνα.

Άξονας II: Κοσμοθεωρία — Πρώτα το Δυτικό Ημισφαίριο

Η NSS του 2025 καθορίζει μια γεωγραφική ιεραρχία. Ένα «Συμπέρασμα Τραμπ στη Δόγμα Μονρόε» τοποθετεί το Δυτικό Ημισφαίριο πρώτο. Η Ευρώπη πρέπει να φέρει την «πρώτη ευθύνη» για τη συμβατική άμυνά της. Ο Ινδο-Ειρηνικός έχει σημασία επειδή εκεί λαμβάνει χώρα κυρίως ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων, αλλά η εμπλοκή είναι επιλεκτική και όχι καθολική. Η NDS του 2026 ενισχύει αυτή τη λογική με επιχειρησιακές λεπτομέρειες και απαιτήσεις από τις συμμαχίες, συμπεριλαμβανομένης της προσδοκίας ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ θα προχωρήσουν προς το στόχο του 5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες. Η ATA του 2026 ενισχύει τον ίδιο χάρτη αντιμετωπίζοντας την αστάθεια στην Αμερική, την πίεση της μετανάστευσης και την επιρροή των ανταγωνιστών ως ένα περιβάλλον πρώτης προτεραιότητας, και όχι ως μια περιφερειακή απόσπαση της προσοχής.

Άξονας III: Ιεράρχηση απειλών — Η οπτική της εσωτερικής ασφάλειας

Η αλλαγή στην ιεράρχηση δεν είναι δυσδιάκριτη. Η Έκθεση ATA του 2025 ξεκινούσε με τα καρτέλ, τη φεντανύλη και την αστάθεια που συνδέεται με τα σύνορα. Η Έκθεση ATA του 2026 επιμένει: στον πρόλογό της αποδίδει στον Πρόεδρο Τραμπ το «κλείσιμο των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού» και ισχυρίζεται ότι οι συλλήψεις μεταναστών και οι κατασχέσεις φεντανύλης έχουν μειωθεί δραστικά από τις αρχές του 2025. Στη συνέχεια, μετατρέπει τη φεντανύλη σε θέμα διαπραγμάτευσης, περιγράφοντας μια συνάντηση ΗΠΑ-Κίνας τον Οκτώβριο του 2025 στο Μπουσάν, η οποία οδήγησε σε απαιτήσεις αδειοδότησης εξαγωγών για ορισμένες πρόδρομες χημικές ουσίες, ενώ προειδοποιεί ότι οι διακινητές συνεχίζουν να προσαρμόζονται.

Η εστίαση στην εσωτερική ασφάλεια αναδιαμορφώνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Το ATA του 2026 προβλέπει ότι οι πυραυλικές απειλές κατά της εγχώριας επικράτειας θα αυξηθούν δραματικά έως το 2035 και συνδέει τον σχεδιασμό των αντιπάλων με τις φιλοδοξίες των ΗΠΑ στον τομέα της πυραυλικής άμυνας. Το «Golden Dome» γίνεται μια μεταβλητή στον υπολογισμό της κλιμάκωσης των αντιπάλων και στις ελιγμούς ελέγχου των όπλων. Αντιμετωπίζει επίσης τον ανταγωνισμό στην τεχνητή νοημοσύνη και την κβαντική τεχνολογία ως κινητήρια δύναμη της εξουσίας, συγχωνεύοντας την «εθνική ασφάλεια» σε ένα συνεχές που εκτείνεται από τα τσιπ και τα πρότυπα έως τη στόχευση, τον κυβερνοχώρο και την αυτονομία.

Άξονας IV: Αντίπαλοι — Προβλήματα ικανότητας, όχι ιδεολογικοί εχθροί

Σε όλες τις κυβερνήσεις, η ιστορία της Κίνας είναι συνεπής: επιταχυνόμενη ικανότητα, συστημικός ανταγωνισμός, βιομηχανική κλίμακα. Αυτό που αλλάζει είναι η συσκευασία. Οι CMPR της εποχής Τραμπ 1.0 έδιναν έμφαση στον ανταγωνισμό, αλλά διατηρούσαν χώρο για διάλογο και μείωση του κινδύνου. Οι εκθέσεις του Μπάιντεν θεσμοθέτησαν την Κίνα ως την πρόκληση που καθορίζει το ρυθμό και συνέδεσαν τα χρονοδιαγράμματα (ειδικά το 2027) πιο στενά με τον σχεδιασμό, ενώ υπογράμμιζαν την άρνηση του Πεκίνου να διατηρήσει τη στρατιωτική συνεργασία.

Η έκθεση CMPR του Τραμπ 2.0 για το 2025 υιοθετεί μια διαφορετική εισαγωγή: «δύναμη, όχι αντιπαράθεση», και τον ισχυρισμό ότι η σχέση είναι «ισχυρότερη» χάρη στην αποκατάσταση των διαύλων επικοινωνίας, ενώ το κύριο κείμενο παραμένει αμείλικτο όσον αφορά την πίεση προς την Ταϊβάν, τις τακτικές της «γκρίζας ζώνης», τις απειλές στον κυβερνοχώρο και την πυρηνική επέκταση. Το ATA του 2026 συμπληρώνει αυτή τη διττότητα: το Πεκίνο προτιμά την ενοποίηση χωρίς σύγκρουση και απορρίπτει ένα σταθερό χρονοδιάγραμμα εισβολής, ωστόσο ο PLA συνεχίζει να σημειώνει σταθερή (αν και άνιση) πρόοδο και να εντείνει περιοδικά τις επιχειρήσεις γύρω από την Ταϊβάν. Η σταθερότητα είναι ο τίτλος· ο ανταγωνισμός δυναμικού είναι το κύριο κείμενο.

Άξονας V: Σύμμαχοι — Από την Κοινότητα στη Σύμβαση

Ο Μπάιντεν αντιμετώπιζε τις συμμαχίες ως πλατφόρμα για τη διαμόρφωση κανόνων και την αποτροπή. Ο Τραμπ 2.0 τις αντιμετωπίζει ως δίκτυα κατανομής του βάρους. Ο δείκτης του 5% είναι η πιο ξεκάθαρη ένδειξη: η κατανομή του βάρους γίνεται δείκτης απόδοσης, όχι φιλοδοξία. Οι σύμμαχοι αναμένεται να παράγουν αποτελέσματα σε επίπεδο δυνατοτήτων, να ευθυγραμμιστούν σε θέματα εμπορίου και βιομηχανίας και να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για τις περιοχές τους. Το πλαίσιο των απειλών παρέχει τη λογική της πίεσης: ένας κόσμος με πολλαπλασιαζόμενες συγκρούσεις και τεχνολογικά καθοδηγούμενο πόλεμο, όπου η «ποιότητα έναντι της ποσότητας» και η βιομηχανική κλίμακα καθορίζουν την αντοχή, καθιστά το φαινόμενο του «ελεύθερου επιβάτη» στρατηγικά μη βιώσιμο.

Συμπέρασμα

Η Ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης παρείχε το «περίβλημα», αλλά τα έγγραφα παρέχουν τη λογική διακυβέρνησης, και η πολιτική ακολουθεί. Η Εκτελεστική Διαταγή 14257 κηρύσσει τα μεγάλα και επίμονα εμπορικά ελλείμματα σε αγαθά εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλαισιώνει τους αμοιβαίους δασμούς ως ένα μέτρο προσανατολισμένο στην εθνική ασφάλεια. Μια ξεχωριστή εκτελεστική διαταγή για την «ναυτική κυριαρχία» αναγάγει τη ναυπηγική και την εργατική δύναμη σε στρατηγική δογματική, επισημαίνοντας ρητά την κλίμακα της ναυπηγικής της Κίνας ως σημείο σύγκρισης. Σε συνδυασμό με μια στάση μεταφοράς όπλων που αντιμετωπίζει τις πωλήσεις τόσο ως μοχλό πίεσης όσο και ως ανάπτυξη δυναμικού, η κυβέρνηση συνδέει τους δασμούς, τη βιομηχανία, την παραγωγή όπλων και τις απαιτήσεις των συμμάχων σε έναν ενιαίο κύκλο.

Από αυτό προκύπτουν τρεις συνέπειες. Πρώτον, η αστάθεια είναι ένα χαρακτηριστικό: η αβεβαιότητα πιέζει συμμάχους, αντιπάλους, αγορές και γραφειοκρατίες να κινηθούν πρώτοι, αποκαλύπτοντας προτιμήσεις και δημιουργώντας διαπραγματευτικό πλεονέκτημα. Δεύτερον, η μεγάλη στρατηγική της Αμερικής περιορίζεται γεωγραφικά αλλά εντείνεται από πλευράς μέσων: η προτεραιότητα στον ημισφαίριο δεν σημαίνει απομόνωση· σημαίνει επιλεκτική εμπλοκή που υποστηρίζεται από ισχυρά οικονομικά και ασφαλιστικά εργαλεία. Τρίτον, η πολιτική έναντι της Κίνας μετατοπίζεται από την πειθώ στον ανταγωνισμό δυναμικού. Το κέντρο βάρους είναι η παραγωγή: ναυπηγική, κλιμακωτή αποτροπή και άμυνα υποδομών, διότι η ιστορία του αντιπάλου, όπως την παρουσιάζουν αυτές οι εκθέσεις, αφορά ουσιαστικά τη συσσώρευση δυνατοτήτων.

Ο κύκλος των ειδήσεων θα συνεχίσει να φωνάζει για χάος. Αυτά τα έγγραφα υποδηλώνουν κάτι πιο ψυχρό: μια συνεκτική δογματική προσέγγιση της συναλλακτικής υπεροχής, χτισμένη γύρω από την άμυνα της πατρίδας, την ενοποίηση του ημισφαιρίου και τον βιομηχανικό επανεξοπλισμό, με τους συμμάχους να αντιμετωπίζονται ως απαραίτητοι — αλλά με επαναδιαπραγματευμένους όρους. Η κυβέρνηση δεν αυτοσχεδιάζει. Διαβάζει από ένα σενάριο που έγραψε πριν από μήνες.