Η αγορά της Αλάσκας από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1867 εδραίωσε την ιδιότητά τους ως αρκτικής δύναμης. Στον αιώνα που ακολούθησε, η Γροιλανδία αναδείχθηκε σε συμπληρωματικό στρατηγικό σημείο για την εμπέδωση επιρροής στην περιπολική ζώνη και τον έλεγχο των προσεγγίσεων προς τη Βόρεια Αμερική.

Το 2019, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε δημοσίως την αγορά της Γροιλανδίας. Η ιδέα προσέλκυσε ευρεία δημοσιότητα, αλλά αντιμετωπίστηκε σε μεγάλο βαθμό ως ανεδαφική. Τanto η κυβέρνηση της Γροιλανδίας όσο και η δανική κυβέρνηση δήλωσαν ότι το νησί δεν ήταν προς πώληση και ότι καθόριζε αυτόνομα την πορεία του. Αντίθετα, ο Τραμπ επέμενε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει να κάνουν κάτι» σε σχέση με τη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο αγοράς της από τη Δανία ως μια εδαφική συναλλαγή, ανάλογη με μια συμφωνία ακινήτων. Τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ επανέλαβε το ενδιαφέρον αυτό, επαναφέροντας το εδαφικό ζήτημα στη σύγχρονη γεωπολιτική ατζέντα.

Στη δεύτερη φάση της πολιτικής του παρουσίας, η πρόταση απέκτησε πιο επιθετικό και διευρυμένο χαρακτήρα. Ο Τραμπ άρχισε να παρουσιάζει τη Γροιλανδία όχι απλώς ως επιθυμητό έδαφος, αλλά ως στρατηγική αναγκαιότητα για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ιδίως στο πλαίσιο της εντεινόμενης παγκόσμιας αντιπαλότητας με τη Ρωσία και την Κίνα. Ο έλεγχος της Γροιλανδίας προβλήθηκε ως κρίσιμος για τη διατήρηση της ευρύτερης γεωπολιτικής επιρροής και την υπεράσπιση των αμερικανικών συμφερόντων.

Η στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας είχε αναγνωριστεί ήδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν πρότεινε την αγορά του νησιού από τη Δανία. Η πρόταση απορρίφθηκε, αλλά οδήγησε στη Συμφωνία Άμυνας του 1951 μεταξύ Ουάσινγκτον και Κοπεγχάγης, η οποία καθιέρωσε τη συνεργασία ασφαλείας ΗΠΑ–Δανίας και εξασφάλισε μόνιμη αμερικανική στρατηγική παρουσία στη Γροιλανδία.

Γεωγραφικά, η Γροιλανδία βρίσκεται ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Αρκτική, καθιστώντας την ιδανική τοποθεσία για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πυραύλων και για την παρακολούθηση της περιφερειακής ναυσιπλοΐας.

Παρά το τεράστιο μέγεθός της, ο πληθυσμός της ανέρχεται σε περίπου 5.000 κατοίκους, στην πλειονότητά τους αυτόχθονες Ινουίτ. Το νησί διαθέτει σημαντικά αποθέματα σπάνιων γαιών, ουρανίου, ψευδαργύρου, μολύβδου και άλλων ορυκτών απαραίτητων για τη σύγχρονη τεχνολογία και τις αμυντικές βιομηχανίες.

Η αμερικανική ρητορική πολιτικής για τη Γροιλανδία διαμορφώνεται γύρω από δύο βασικούς μηχανισμούς άσκησης επιρροής ή ελέγχου: ένα καταναγκαστικό πρότυπο, διατυπωμένο σε στρατιωτικούς και ασφαλείας όρους, και μια συναλλακτική προσέγγιση, που παρουσιάζεται ως διαπραγματευόμενη μεταβίβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Γροιλανδία προβάλλεται ως στρατηγική προτεραιότητα για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ιδίως σε σχέση με αντιλαμβανόμενες απειλές από άλλες μεγάλες αρκτικές δυνάμεις. Η εναλλακτική οδός είναι η απόκτηση μέσω διπλωματικής και οικονομικής διαπραγμάτευσης με τη Δανία.

Από την οπτική της κλασικής γεωπολιτικής, ο έλεγχος της Γροιλανδίας ευθυγραμμίζεται με την έμφαση του Μακίντερ στους στρατηγικούς γεωγραφικούς άξονες, με τη θεωρία της θαλάσσιας ισχύος του Άλφρεντ Μάχαν και με τη θεωρία του «Rimland» του Σπάικμαν, η οποία υπογραμμίζει τη σημασία των θαλάσσιων και περιφερειακών (παράκτιων) ζωνών στη διαμόρφωση των παγκόσμιων ισορροπιών ισχύος.

Η Γροιλανδία παρουσιάζεται ως ένα κομβικό γεωγραφικό «heartland» που επιτρέπει σε μια δύναμη να επηρεάζει τη συνολική παγκόσμια δομή ισχύος. Παρότι βρίσκεται εκτός της ευρασιατικής ενδοχώρας, η στρατηγική της θέση στο σταυροδρόμι του Βόρειου Ατλαντικού και της Αρκτικής την καθιστά κρίσιμο σύνδεσμο στους παγκόσμιους εμπορικούς δρόμους μεταξύ Βόρειας Αμερικής, Ευρώπης και Αρκτικής. Από τη σκοπιά του Μακίντερ, η Γροιλανδία, ως στρατιωτικο-στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ, λειτουργεί ως παγκόσμιος άξονας, διευκολύνοντας την προβολή ισχύος, την επιτήρηση και τον έλεγχο πρόσβασης σε θαλάσσιους και εναέριους διαδρόμους. Για τον Τραμπ, συνεπώς, τα εθνικά συμφέροντα οφείλουν να ευθυγραμμιστούν με την ανάπτυξη της αντιπυραυλικής βάσης Golden Dome. Αυτό συνδέεται με τον στόχο παρακολούθησης της ρωσικής στρατιωτικής δραστηριότητας στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό, καθώς και με την αποτροπή της κινεζικής διείσδυσης σε αρκτικές υποδομές, την εξόρυξη και την έρευνα.

Από ναυτική σκοπιά, η έννοια της θαλάσσιας ισχύος του Άλφρεντ Μάχαν αναδεικνύει τη σημασία της Γροιλανδίας για την ασφάλεια ζωτικών θαλάσσιων οδών και την προβολή επιρροής σε ολόκληρη την Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό. Η επικαιρότητα της θαλάσσιας ισχύος αντανακλά την ορθολογική επιδίωξη των ΗΠΑ για κυριαρχία στον βόρειο χώρο. Ο Τραμπ το αντιλαμβάνεται ως στρατηγική αναγκαιότητα για την επαναβεβαίωση της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας (MAGA), επιδεικνύοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ικανές για εδαφική επέκταση και για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας ατζέντας. Παράλληλα, αυτή η αντίληψη ενισχύει το εθνικιστικό πολιτικό του αφήγημα, προβάλλοντας μια εικόνα αμερικανικής ισχύος και αποφασιστικότητας.

Η θεωρία του «Rimland» του Σπάικμαν ενισχύει περαιτέρω τη σημασία της Γροιλανδίας, μετατοπίζοντας το αναλυτικό ενδιαφέρον από το «Heartland» στις περιφερειακές ζώνες που περιβάλλουν την ηπειρωτική (παράκτια) περιοχή. Από αυτή την οπτική, ο έλεγχος ή η επιρροή επί αυτών των περιφερειακών χώρων επιτρέπει στις ναυτικές δυνάμεις να περιορίζουν τους ανταγωνιστές τους, να διασφαλίζουν εμπορικούς διαδρόμους και να αποτρέπουν εχθρική περικύκλωση, μεταξύ άλλων μέσω της εγκατάστασης στρατιωτικών βάσεων.

«Έτσι, η στρατηγική αξία της Γροιλανδίας δεν έγκειται στο μέγεθός της, αλλά στην πλεονεκτική της θέση ως ζώνης ανάσχεσης που διαχωρίζει τις μεγάλες χερσαίες δυνάμεις του κέντρου της Ευρασίας από τις θαλάσσιες δυνάμεις».

Η απόπειρα του Ντόναλντ Τραμπ να «ανασχεδιάσει» τον παγκόσμιο χάρτη έχει ερμηνευθεί, από την κριτική γεωπολιτική, ως μια φαντασιακή σύλληψη χώρου και ισχύος. Υπό αυτό το πρίσμα, οι επιδιώξεις του Τραμπ δεν είναι μόνο υλικές αλλά και λόγου. Η φιλοδοξία ελέγχου της Γροιλανδίας παρουσιάζεται ως εκμετάλλευση ενός χώρου για προσωπικά συμφέροντα στο όνομα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τελικά, οι φιλοδοξίες του Τραμπ για τη Γροιλανδία συνοψίζονται στην αμερικανική κυριαρχία στην Αρκτική, στο μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος, στη γεωπολιτική υπεροχή των ΗΠΑ και στην αντίληψη ότι η παγκόσμια ισχύς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον εδαφικό έλεγχο.