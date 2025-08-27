Άμεση κοινοποίηση δια του Τύπου

προς άπαντα τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία

Τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες ανά τον Κόσμο

Ειδικότερα η κοινοποίηση απευθύνεται προς

την Εκκλησία της Ελλάδος και της Κύπρου

Μακαριώτατε,

​Αυτό που συμβαίνει στο Σινά, αυτές τις ώρες, είναι χωρίς προηγούμενο στην Ιστορία. Και είναι χωρίς προηγούμενο διότι όσες καταστροφές, μεταβολές, απώλειες κλπ. είχαν επισυμβεί, επεσυνέβησαν εξαιτίας πολιτικών λαθών υπό ευρεία έννοια ή πολιτικών συμφερόντων υπό στενή έννοια, των εκάστοτε και εκασταχού κυβερνώντων· αλλά εν μέρει και του παθόντος λαού, ο οποίος αδράνησε, ανέχθηκε κι έτσι συνέπραξε στο αποτέλεσμα.

Η Εκκλησία, η καθ’ ημάς Ανατολική Εκκλησία, που απαρτίζεται κυρίως από τα λεγόμενα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και τις αυτοκέφαλες Αρχιεπισκοπές, δεν συντάχθηκε με τα συγκρουόμενα μέρη και δεν συνεπλάκη στις συρράξεις, ως επί το πλείστον ένοπλες, μη διαθέτουσα η ίδια ένοπλη δύναμη.

Στη περίπτωση όμως του Σινά η σύγκρουση δεν είναι ένοπλος. Είναι σύγκρουση νομιμότητος και παρανομίας. Η Σιναϊτική Αδελφότητα, ασκώντας δικαιοδοσία της εκ των σιναϊτικών Κανονισμών, έπαυσε τον καθηγούμενό της, γιατους λόγους που συνέτρεχαν και αυτή αξιολόγησε. Τηρήθηκε μια θεσμική, εκκλησιαστική και κανονική διαδικασία, που έλαβε τόση και τέτοια δημοσιότητα, που όλοι πλέον γνωρίζουν τα καθέκαστα και τα περιστατικά της. Το διακύβευμα των γεγονότων αυτών είναι η μη ανατάξιμη απώλεια του αρχαιοτέρου μοναστικού και πολιτισμικού κέντρου της παγκόσμιας Ιστορίας και πολιτισμικής κληρονομιάς, του Σινά. Ο παυθείς καθηγούμενος, κάνοντας χρήση παράνομων μεθόδων, με μπράβους εισέβαλε στο Σινά και κατέλυσε τη νομιμότητα.

Οι πολιτικές ηγεσίες και της Ελλάδος και της Αιγύπτου δείχνουν καθαρά ότι έχουν «επενδεδυμένα» συμφέροντα στην διάλυση του Σινά, ως αρχαίου μοναστικού κέντρου, και στην μετατροπή του, από πλευράς Αιγύπτου φερ’ ειπείν, σε μια ακόμη τουριστική ατραξιόν, δίπλα στις Σφίγγες και τις μούμιες των Φαραώ, μιας και ο Τουρισμός κι ειδικά αυτές οι ατραξιόν αποτελούν τη βαρειά βιομηχανία της Χώρας. Η ελληνική πλευρά δείχνει επίσης καθαρά ότι «επένδυσε» επιτήδεια σε αυτό το deal.​Η Εκκλησία, η καθ’ήμάς Ανατολική Εκκλησία, τα επευλογεί αυτά; Θα τα ανεχθεί; Δεν θα προστατεύσει την Σιναϊτική Αδελφότητα, που όρθωσε ανάστημα στην διάλυση του Σινά, τηρώντας ό,τι οι σιναϊτικοί Κανονισμοί επέτασσαν; Θα καλύψει την παρανομία και την αντικανονικότητα;

Μετά βαθυτάτου υιικού σεβασμού

της Υμετέρας Μακαριότητος ευπειθείς υπήκοος

Dr Αναστάσιος Β. Νικόπουλος

Καθηγητής Βυζαντινορωμαϊκού Δικαίου και ειδικών θεσμικών καθεστώτων (Αγ. Όρους & Σινά)

Freie Universität Berlin