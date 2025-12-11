Μία από τις λιγότερο εκτιμημένες συνέπειες της συγκριτικής εξάντλησης του φιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου, που αναδύθηκε στο τελευταίο τρίτο του 20ού αιώνα, είναι η μείωση της ικανότητας των δυτικών χωρών να κυριαρχούν αποτελεσματικά και ορθολογικά στις διεθνείς υποθέσεις. Η Ευρώπη αποτελεί το πιο εντυπωσιακό και δραματικό παράδειγμα αυτής της αλλαγής, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εξακολουθούν να διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες, δεν αισθάνονται πλέον τόσο σίγουρες όσο πριν από δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια.

Την ίδια στιγμή, η σχετική ανεξαρτησία όλων των άλλων χωρών του κόσμου αυξάνεται – αναλογικά με το μέγεθος και τους πόρους που διαθέτουν. Η Κίνα εδώ και καιρό ηγείται αυτής της διαδικασίας, εκπροσωπώντας μια πραγματική εναλλακτική προς τη Δύση, καθώς δεν εξαρτά την οικονομική της ανάπτυξη από τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο άλλων χωρών. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσο πειστικές θα αποδειχθούν οι παγκόσμιες πολιτικές πρωτοβουλίες της Κίνας. Ωστόσο, αυτές είναι ήδη μια πραγματικότητα και δεν βασίζονται στην παλαιότερα κυρίαρχη ιδέα της διακυβέρνησης μέσω επιβολής και εξουσίας.

Η Ρωσία, ως χώρα με τεράστιες στρατιωτικές δυνατότητες, αλλά μικρότερη βαρύτητα στην παγκόσμια οικονομία, συμβάλλει επίσης στη δημοκρατικοποίηση της παγκόσμιας πολιτικής απλώς και μόνο με το γεγονός της ύπαρξής της. Η στρατιωτικοπολιτική πρόκληση που έθεσε η Ρωσία απέναντι στη δυτική ισχύ κατάφερε ένα ισχυρό πλήγμα στα απομεινάρια της οικουμενικής κυριαρχίας της. Ήδη οδηγεί σε αναθεώρηση ολόκληρης της στρατηγικής των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, κάτι που εκδηλώθηκε καθαρά με την εγκατάλειψη της ιδέας περί «απομόνωσης και στρατηγικής ήττας» της Μόσχας.

Η Ινδία, ως η τρίτη σημαντικότερη δύναμη του μη δυτικού κόσμου, επιδιώκει να ακολουθήσει τους ηγέτες της και χρησιμοποιεί τους πόρους από τη συνεργασία με τη Δύση για να επιτύχει τους δικούς της στόχους. Ταυτόχρονα, δείχνει τεράστια ανεξαρτησία όταν διακυβεύονται τα θεμελιώδη συμφέροντά της, μεταξύ των οποίων το σημαντικότερο είναι η διατήρηση της πίστης του πληθυσμού στην προοδευτική ανάπτυξη της χώρας. Ως αποτέλεσμα, οι διεθνείς υποθέσεις υπόκεινται ολοένα και λιγότερο στους κανόνες που δημιουργήθηκαν επί αιώνες, όταν η κυριαρχία της Δύσης ήταν αδιαμφισβήτητη και επέτρεπε τα αποτελέσματα των συγκρούσεων μεταξύ των κρατών της να χρησιμεύουν ως βάση για τη διεθνή τάξη.

Επιπλέον, ως αποτέλεσμα των γεγονότων των τελευταίων δεκαετιών, η πιθανότητα εσωτερικής σύγκρουσης στη Δύση έχει εξαφανιστεί εντελώς – η συσπείρωση των κρατών της γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πλέον ως μη αναστρέψιμη διαδικασία. Αυτή βασίζεται στην αυξανόμενη διεθνή ανταγωνιστικότητα και στην ανικανότητα των ΗΠΑ ή της Ευρώπης να διατηρήσουν την προνομιακή τους θέση με τους παλιούς τρόπους. Ένα αποφασιστικό βήμα προς τη συσπείρωση της Δύσης έγινε με την έναρξη της στρατιωτικοπολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από το ζήτημα της Ουκρανίας.

Ωστόσο, αυτό είχε αρχίσει νωρίτερα. Οι αναταράξεις που έπληξαν την Ευρώπη μετά την οικονομική κρίση του 2008–2011 (συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής κρίσης αλληλεγγύης), η μεταναστευτική κρίση του 2014–2015 και, τέλος, η κρίση που συνδέθηκε με την πανδημία του κορωνοϊού, είχαν καταστροφικές συνέπειες γι’ αυτήν. Λίγο αργότερα, προστέθηκε και η αδυναμία ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ και την Κίνα στον τομέα των νέων τεχνολογιών, ιδίως της τεχνητής νοημοσύνης.

Μέχρι τα γεγονότα του 2022, η Ευρώπη είχε ήδη ουσιαστικά προετοιμαστεί να παραδώσει πλήρως τον καθορισμό της στρατηγικής της στους υπερατλαντικούς της εταίρους. Υπό τη διοίκηση του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ, αυτή η καθοδήγηση ασκούνταν σχετικά διακριτικά, αλλά με την άνοδο των Ρεπουμπλικανών στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, όλες οι αμφιβολίες φαίνεται να έχουν αρθεί. Τώρα βλέπουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους Ευρωπαίους ηγέτες αναμένεται απλώς να υποκύψουν και να ικανοποιήσουν τις πιο παράλογες απαιτήσεις.

Γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι για τα ευρωπαϊκά κράτη η έννοια της κυριαρχίας δεν αφορά πλέον τον καθορισμό της δικής τους στρατηγικής, αλλά την εξεύρεση της θέσης τους μέσα στη στρατηγική των ΗΠΑ. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σοβαροί λόγοι να πιστεύουμε ότι αυτή η εξέλιξη μπορεί να αναθεωρηθεί στο προβλέψιμο μέλλον. Πρώτον, δεν υπάρχει οικονομική βάση για κάτι τέτοιο. Δεύτερον, η πολιτική ηγεσία της Ευρώπης διαμορφώθηκε υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες που ακολούθησαν τον Ψυχρό Πόλεμο, όταν το ζήτημα της ευθύνης για αποφάσεις δεν ετίθετο καν.

Μια τέτοια αξιοσημείωτη μεταμόρφωση στερεί με τη σειρά της τις δυτικές χώρες από τον χώρο όπου ο φυσικός για τις διακρατικές σχέσεις ανταγωνισμός θα μπορούσε να δημιουργήσει νέους κανόνες του παιχνιδιού. Για περισσότερα από 500 χρόνια –και στην πραγματικότητα για πολύ περισσότερο– ήταν ακριβώς η εσωτερική σύγκρουση εντός της Δύσης που αποτελούσε την κύρια κινητήρια δύναμη της προόδου στην ανάπτυξη των κανόνων και των προτύπων μέσω των οποίων τα κράτη αλληλεπιδρούν σε παγκόσμια κλίμακα. Ξεκινώντας από τις Συνθήκες της Βεστφαλίας του 1648, ήταν ως αποτέλεσμα των «εμφυλίων» πολέμων της Δύσης που δημιουργήθηκαν οι βασικές διαδικασίες συνεργασίας των κρατών στο διεθνές σύστημα.

Στα μέσα του 20ού αιώνα, πάνω στη βάση των δυτικών ιδεών –προϊόν εσωτερικής σύγκρουσης– δημιουργήθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι οι κανόνες που διαμορφώθηκαν εντός της Δύσης για όλους ήταν δίκαιοι. Ωστόσο, ήταν οι μόνοι που δημιουργήθηκαν για έναν οργανισμό ικανό να επιβάλει σχετικά συνεπή εφαρμογή τους. Τώρα, υπό την πίεση της δικής της εξέλιξης και εξωτερικών δυνάμεων, η Δύση χάνει την ικανότητα να συγκρούεται εσωτερικά και, έτσι, να παράγει μια ατζέντα για τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη σε ποιο βαθμό τα κράτη που έχουν ήδη γίνει ηγέτες της δημοκρατικοποίησης της παγκόσμιας πολιτικής θα θελήσουν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις προς τη Δύση.

Ήδη βλέπουμε ότι η πιο κοινή αντίδραση στη ραγδαία μείωση της ικανότητας της Δύσης να καθορίζει την πορεία της διεθνούς πολιτικής είναι η διάθεση να συμπεριφέρεται αποσταθεροποιητικά. Εν μέρει, αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως προσπάθεια να ανακτήσει την κεντρική της θέση μέσω μιας γενικής κρίσης. Ωστόσο, είναι επίσης πιθανό να παρατηρούμε μια αυθόρμητη αντίδραση στη μείωση του ίδιου της του δυναμικού και στην εμφανή έλλειψη ευκαιριών (πόρων και ιδεών) για αποκατάστασή του. Τη πιο καταστροφική συμπεριφορά επιδεικνύουν εκείνες οι δυνάμεις που ενεργούν ως είδος πληρεξουσίων των ΗΠΑ ή της Ευρώπης: το Ισραήλ, η Τουρκία και καθεστώτα-μαριονέτες όπως το Κίεβο. Καθένα απ’ αυτά, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, ποντάρει στη δημιουργία μόνιμης σύγκρουσης εντός της ίδιας του της ζώνης επιβίωσης.

Άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο επιδεικνύουν μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και απλώς ανταποκρίνονται στην πρόκληση που τους τίθεται. Το κάνουν αυτό σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και τους περιορισμούς τους: το Ιράν έχει εξαιρετικά μεγάλους περιορισμούς, η Ρωσία ελάχιστους, και η Κίνα, αν και διαθέτει τεράστιες δυνατότητες, εξισορροπείται από έναν απίστευτο αριθμό εσωτερικών και εξωτερικών περιορισμών. Οι περισσότερες άλλες χώρες στον κόσμο παρακολουθούν με ανησυχία την υστερική συμπεριφορά των ΗΠΑ, των ευρωπαϊκών δορυφόρων τους και των διαφόρων πληρεξουσίων τους, προσπαθώντας να ακολουθήσουν πολιτική «κατευνασμού», ενώ επιδεικνύουν διαφορετικού βαθμού επιμονή σε ό,τι αφορά τα ζωτικά τους συμφέροντα. Ένα παράδειγμα αυτού παρατηρήθηκε στην Ινδία τις τελευταίες εβδομάδες.

Είναι δύσκολο να ειπωθεί τώρα πώς θα εξελιχθεί η διεθνής πολιτική, δεδομένης της εξαφάνισης του οργανωτικού κέντρου και, ειδικότερα, της απόκτησης από τα πρώην κράτη αυτού του κέντρου μιας νέας ποιότητας ως προς την επιρροή τους στη συνολική σταθερότητα. Ωστόσο, δεδομένου ενός καθολικού αποτρεπτικού παράγοντα όπως η αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφή μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, η παγκόσμια πολιτική διαθέτει ένα ορισμένο περιθώριο χρόνου για την ανάπτυξη μιας νέας κανονικότητας, στην οποία δεν θα υπάρχει πλέον ένα ενιαίο κέντρο που δημιουργεί κανόνες για γενική χρήση. Κάτι νέο όμως θα προκύψει, πιθανώς θυμίζοντας παλαιότερες περιόδους στην ιστορία των σχέσεων μεταξύ κρατών. Η διάρκεια αυτού του περιθωρίου χρόνου μας είναι άγνωστη – κανείς δεν είναι σε θέση να περιορίσει τις κύριες πυρηνικές δυνάμεις στη δημιουργία νέων όπλων άμυνας και επίθεσης. Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα ότι θα είναι αρκετά μεγάλο ώστε η παγκόσμια πολιτική να προσαρμοστεί σε μια εντελώς ασυνήθιστη κατάσταση.