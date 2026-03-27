Γράφει: Μαρία Δεληθανάση- Ιστορικός Τέχνης

Η υπόθεση Τσαγκαράκη επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την αυθεντικότητα ορισμένων έργων, αλλά τη συνολική λειτουργία της αγοράς τέχνης και αρχαιοτήτων στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη διαμάχη, αλλά για μια περίπτωση που φωτίζει τις αδυναμίες ενός συστήματος όπου η εμπιστοσύνη συχνά υπερισχύει του ελέγχου και η έννοια της αυθεντικότητας μετατρέπεται σε αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, μια σειρά υποθέσεων αποτυπώνουν με σαφήνεια το εύρος του προβλήματος. Η επιστροφή 351 αρχαιολογικών αντικειμένων στην Ελλάδα, έπειτα από δικαστική διαμάχη δεκαεπτά ετών με τον Robin Symes, αποτέλεσε μια σημαντική επιτυχία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ωστόσο, η αποκάλυψη ότι ανάμεσα στα επαναπατρισμένα ευρήματα υπήρχε και πλαστό αντικείμενο ανέδειξε τις αδυναμίες ακόμη και των επίσημων μηχανισμών ταυτοποίησης. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει ότι η διακίνηση δεν αφορά μόνο κλεμμένα ή παράνομα εξαχθέντα αντικείμενα, αλλά και την ίδια την εγκυρότητα όσων θεωρούνται αυθεντικά.

Αντίστοιχα, η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο του 2024 αποκάλυψε μια οργανωμένη προσπάθεια διοχέτευσης πλαστών έργων στην αγορά. Οι 123 πίνακες που επρόκειτο να πωληθούν μέσω διαδικτυακής δημοπρασίας, αποδιδόμενοι σε αναγνωρισμένους Έλληνες καλλιτέχνες, (Αλέκος Φασιανός, Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Δημήτρης Μυταράς, Κωνσταντίνος Παρθένης, Παναγιώτης Τέτσης, Γιάννης Γαΐτης, Δημήτρης Τηνιακός, Γιάννης Τσαρούχης, Γιάννης Σπυρόπουλος, Γιώργος Σικελιώτης, Δώρα Μπούκη, Γιώργος Συρίγος κ.α) δεν αποτελούσαν απλώς απομιμήσεις, αλλά προϊόντα μιας συστηματικής διαδικασίας κατασκευής και παραπλάνησης, με στόχο την οικονομική εκμετάλλευση της φήμης και της καλλιτεχνικής αξίας. Η ύπαρξη εργαστηρίων παραγωγής πλαστών έργων και η παρουσία μεσαζόντων που εμφανίζονταν ως αξιόπιστοι ενδιάμεσοι αποκαλύπτουν έναν μηχανισμό που βασίζεται όχι μόνο στην πλαστογραφία, αλλά και στη δημιουργία ψευδούς αξιοπιστίας.

Τον Ιούνιο του 2025 στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ έπεσε κύκλωμα πλαστογράφων έργων τέχνης, το οποίο προσπάθησε να πουλήσει πλαστό πίνακα, του Πικάσο, αξίας 25 εκατ. ευρώ. Συνελήφθησαν 13 άτομα, ανάμεσά τους πατέρας, μητέρα και γιος, οι οποίοι είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές το 2023 για παρόμοιες υποθέσεις με πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ. Το κύκλωμα διακινούσε πλαστά έργα διεθνών και Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως Πόλοκ, Μονέ, Νταλί, Βαν Γκογκ, Παρθένη και Τσαρούχη, χρησιμοποιώντας εργαστήριο πλαστογράφησης στο κέντρο της Αθήνας και παραπλανώντας υποψήφιους αγοραστές με δήθεν γνήσια πιστοποιητικά. Οι συλλήψεις προέκυψαν έπειτα από μυστική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ με αστυνομικό που προσποιήθηκε τον αγοραστή

Το ίδιο ανησυχητική είναι και η διάσταση της παράνομης διακίνησης θρησκευτικών και ιστορικών αντικειμένων. Η σύλληψη του ηγούμενου της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα τον Σεπτέμβριο του 2025, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε την πώληση βυζαντινών εικόνων και Ευαγγελίων του 18ου αιώνα, ορισμένα εκ των οποίων ήταν κλεμμένα, καταδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στον χώρο της εικαστικής τέχνης. Αντίθετα, επεκτείνεται σε κάθε κατηγορία πολιτιστικών αγαθών, όπου η έλλειψη τεκμηρίωσης και ελέγχου δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για παράνομες συναλλαγές.

Κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι η ύπαρξη ενός συστήματος με σημαντικά κενά. Η αγορά τέχνης στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από περιορισμένους μηχανισμούς πιστοποίησης, ελλιπή διασταύρωση στοιχείων προέλευσης και συχνά από την αποδοχή «πιστοποιητικών» των οποίων η αξιοπιστία δεν ελέγχεται επαρκώς. Οι αγοραστές, ιδιαίτερα όταν δεν διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση, βασίζονται σε απλές δηλώσεις και “παλιομοδίτικες” πελατειακές πρακτικές πωλητών ή μεσαζόντων, γεγονός που καθιστά την εξαπάτηση ευκολότερη και συχνότερη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η περιορισμένη αξιοποίηση των ειδικών επιστημόνων αποτελεί μια κρίσιμη αντίφαση. Παρά την ύπαρξη καταρτισμένων ιστορικών τέχνης και εμπειρογνωμόνων, η συμμετοχή τους στις διαδικασίες αγοραπωλησίας δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένη ούτε συστηματική. Η απουσία τους από ένα πεδίο όπου η γνώση τους είναι καθοριστική αφήνει χώρο σε αυθαίρετες εκτιμήσεις και ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από την αυθεντικότητα.

Από νομικής πλευράς, το πλαίσιο είναι σαφές. Η πώληση αντιγράφων επιτρέπεται μόνο όταν δηλώνεται ρητά, η παραπλανητική παρουσίαση συνιστά απάτη και η αρχαιοκαπηλία διώκεται ως σοβαρό ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν φαίνεται πάντα επαρκής για να αποτρέψει την ανάπτυξη ενός παράλληλου, λιγότερο διαφανούς συστήματος συναλλαγών.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν εξαντλείται στη νομική του διάσταση. Αγγίζει τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τέχνη και την πολιτιστική κληρονομιά. Όταν η αξία ενός έργου καθορίζεται κυρίως από την εμπορική του δυναμική και όχι από την τεκμηριωμένη του ταυτότητα, τότε η αυθεντικότητα παύει να είναι αντικειμενικό χαρακτηριστικό και μετατρέπεται σε αφήγηση που μπορεί να κατασκευαστεί.

Η υπόθεση Τσαγκαράκη, όπως και οι υπόλοιπες που την πλαισιώνουν, δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά ένδειξη μιας ευρύτερης παθογένειας. Αναδεικνύει ένα περιβάλλον στο οποίο τα εργαλεία για έλεγχο, διαφάνεια και τεκμηρίωση υπάρχουν, αλλά δεν αξιοποιούνται στο βαθμό που θα μπορούσαν. Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο πόσο εκτεταμένο είναι το φαινόμενο των πλαστών έργων ή της αρχαιοκαπηλίας, αλλά γιατί εξακολουθεί να βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε μια αγορά που διαθέτει τη γνώση για να το περιορίσει.