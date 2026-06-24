Ας μη ξεχνάμε ότι
η μεγάλη Γαλλική Επανάσταση
ξεκίνησε το 1789 με την ιστορική
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και κατέληξε το 1793
στην Τρομοκρατία του Ροβεσπιέρου…
ΚΑΙ ότι προκειμένου περί όλων
των κομμάτων ΙΣΧΥΕΙ πάντα
ο Σιδερένιος Νόμος της Ολιγαρχίας.
«Μέσα σε όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα,διαμορφώνονται ολιγαρχικές δομές, και οι αποφασιστικές εξουσίες και αποφάσεις συγκεντρώνονται στα χέρια μικρών ηγετικών μειοψηφιών που ουσιαστικά καθίστανται ανεξέλεγκτες από το πλήθος των μελών και των οπαδών».
Robert Michels: Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κομμάτων στη Σύγχρονη Δημοκρατία – Έρευνες γύρω από τις ολιγαρχικές τάσεις του ομαδικού βίου (ένα κλασσικό και αγέραστο έργο – πρώτη γερμανική έκδοση, 1910 – ελληνική έκδοση: Γνώση,1997, μτφ. Γιώργος Ανδρουλιδάκης, θεώρηση μετάφρασης Παναγιώτης Κονδύλης).