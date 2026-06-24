Ας μη ξεχνάμε ότι

η μεγάλη Γαλλική Επανάσταση

ξεκίνησε το 1789 με την ιστορική

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου και κατέληξε το 1793

στην Τρομοκρατία του Ροβεσπιέρου…

ΚΑΙ ότι προκειμένου περί όλων

των κομμάτων ΙΣΧΥΕΙ πάντα

ο Σιδερένιος Νόμος της Ολιγαρχίας.

«Μέσα σε όλα ανε­ξαιρέτως τα κόμματα,διαμορφώνονται ολιγαρχικές δομές, και οι αποφασιστικές εξουσίες και αποφάσεις συγκε­ντρώνονται στα χέρια μικρών ηγετικών μειοψη­φιών που ουσιαστικά καθίστανται ανεξέλεγκτες από το πλήθος των μελών και των οπαδών».

Robert Michels: Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κομμάτων στη Σύγχρονη Δημοκρατία – Έρευνες γύρω από τις ολιγαρχικές τάσεις του ομαδικού βίου (ένα κλασσικό και αγέραστο έργο – πρώτη γερμανική έκδοση, 1910 – ελληνική έκδοση: Γνώση,1997, μτφ. Γιώργος Ανδρουλιδάκης, θεώρηση μετάφρασης Παναγιώτης Κονδύλης).