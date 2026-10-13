Η μεταμόρφωση του πολέμου μέσω της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), των αυτόνομων συστημάτων, των drones, των όπλων ακριβείας, των τεχνολογιών επιτήρησης και των ολοένα πιο εξελιγμένων συστημάτων στοχοποίησης έχει δημιουργήσει βαθιά ηθικά ερωτήματα.

Ωστόσο, η κεντρική πρόκληση δεν είναι αυτή καθαυτή η τεχνολογία. Αφορά το μέλλον της ανθρωπότητας και, πιο συγκεκριμένα, τη θέση του ανθρώπου μέσα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τον πόλεμο.

Το θεμελιώδες ερώτημα είναι, επομένως: Τι απομένει από την ανθρωπιά μας όταν η τεχνολογία αποκτά τη δυνατότητα να εντοπίζει, να ταξινομεί, να παρακολουθεί και, ενδεχομένως, να εξουδετερώνει ανθρώπους χωρίς ο επιτιθέμενος να τους έχει δει ποτέ;

Το ερώτημα αυτό αναδεικνύει έναν βαθύτερο κίνδυνο από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη: την τεχνητή απανθρωπιά.

Η ηθική πρόκληση του νέου πολέμου δεν είναι απλώς αν οι μηχανές μπορούν να γίνουν ακριβέστερες, πιο αυτόνομες ή πιο «έξυπνες». Είναι αν οι άνθρωποι μπορούν να διατηρήσουν την ηθική ευθύνη και την ενσυναίσθησή τους, καθώς ο πόλεμος γίνεται ολοένα πιο τεχνολογικός και πιο απομακρυσμένος.

Από τον άνθρωπο στον στόχο

Για αιώνες, ο πόλεμος παρέμενε μια βαθιά ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι στρατιώτες αντιμετώπιζαν άλλους στρατιώτες, οι διοικητές βασίζονταν στην ανθρώπινη πληροφόρηση και οι αποφάσεις για τη χρήση βίας, θεωρητικά τουλάχιστον, προϋπέθεταν κρίση σχετικά με τις συνέπειές τους.

Ο σύγχρονος πόλεμος μεταβάλλει ολοένα περισσότερο αυτή τη σχέση.

Ο άνθρωπος μπορεί να μετατραπεί σε δεδομένο, μοτίβο, πιθανότητα, κατηγορία απειλής, στόχο και, τελικά, αντικείμενο καταστροφής.

Πρόκειται για αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «δεδομενοποίηση» της ανθρώπινης ζωής.

Ένα άτομο μπορεί να περιοριστεί σε μια ταυτότητα, μια τοποθεσία, ένα πρότυπο συμπεριφοράς ή έναν «δείκτη απειλής». Ο ηθικός κίνδυνος βρίσκεται στην πιθανή εξαφάνιση του ανθρώπου ως ηθικού υποκειμένου από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η τεχνολογική αλυσίδα του σύγχρονου πολέμου μπορεί ολοένα και περισσότερο να περιγραφεί ως εξής:

Εντοπισμός → Ταυτοποίηση → Ταξινόμηση → Πρόβλεψη → Ιεράρχηση → Στοχοποίηση → Πλήγμα.

Κάθε στάδιο μπορεί να χαρακτηρίζεται από υψηλή τεχνολογική πολυπλοκότητα. Όμως η τεχνολογική πολυπλοκότητα δεν συνεπάγεται αυτομάτως και ηθική ωριμότητα.

Γι’ αυτό τέσσερις διακρίσεις είναι απολύτως κρίσιμες:

Η τεχνική ακρίβεια δεν είναι ηθική ακρίβεια.

Η ορθότητα δεν είναι δικαιοσύνη.

Η αυτοματοποίηση δεν είναι ευθύνη.

Η τεχνολογική υπεροχή δεν είναι ηθική υπεροχή.

Το κεντρικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι απλώς:

«Μπορεί η μηχανή να πλήξει τον στόχο;»

Είναι:

«Πρέπει ο στόχος να πληγεί και ποιος παραμένει υπεύθυνος για τις συνέπειες;»

Μινάμπ: Όταν η τεχνολογία συναντά την παιδική ηλικία

Η τραγωδία της Μινάμπ αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές απεικονίσεις αυτού του διλήμματος.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2026, το σχολείο Shajareh Tayyebeh στη Μινάμπ του Ιράν επλήγη κατά την έναρξη της σύγκρουσης. Τρεις αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν το σχολείο την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν.

Σκοτώθηκαν 168 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων περίπου 120 μαθητές και 26 εκπαιδευτικοί και μέλη του προσωπικού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν την κύρια ευθύνη για αυτή την ανθρώπινη τραγωδία.

Μία ηθική αρχή, ωστόσο, πρέπει να παραμένει απολύτως σαφής:

Ένα παιδί δεν είναι ποτέ απλώς ένας αριθμός σε ένα σύστημα στοχοποίησης.

Ένα σχολείο δεν είναι ποτέ απλώς μια γεωγραφική συντεταγμένη.

Μια σχολική αίθουσα δεν είναι ποτέ απλώς μια κατασκευή.

Πίσω από κάθε αριθμό θυμάτων υπάρχει ένα όνομα, μια οικογένεια και μια ανθρώπινη ιστορία.

Η καταστροφή του σχολείου στη Μινάμπ θέτει, επομένως, ένα θεμελιώδες ερώτημα για τον τεχνολογικά διαμεσολαβημένο πόλεμο:

Όταν ένα σύστημα στοχοποίησης εντοπίζει ένα αντικείμενο, αναγνωρίζει ακόμη επαρκώς τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτό;

«Εάν η τεχνολογία προχωρά ταχύτερα από την ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η τεχνολογική πρόοδος κινδυνεύει να μετατραπεί σε ηθική οπισθοδρόμηση.»

Κουεστάκ: Όταν ο πόλεμος εισβάλλει στην καθημερινότητα των αμάχων

Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι το αναφερόμενο πλήγμα κοντά σε μια γαμήλια συγκέντρωση στο Κουεστάκ, στο νότιο Ιράν, την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Το περιστατικό προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα παιδί τεσσάρων ετών, ενώ τουλάχιστον 68 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι καταστροφές ήταν συμβατές με άμεσο πλήγμα από αμερικανικό πυρομαχικό. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει πλήγματα στην περιοχή εναντίον στρατιωτικών υποδομών και ότι οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονταν υπό διερεύνηση.

Η ηθική σημασία της υπόθεσης βρίσκεται εν μέρει στην αντίθεση ανάμεσα στο ανθρώπινο νόημα της τοποθεσίας και στη δυνητική στρατιωτική αναπαράστασή της.

Ένας γάμος συμβολίζει την οικογένεια, την αγάπη, τη συνέχεια και την ελπίδα.

Κι όμως, σε ένα τεχνολογικά διαμεσολαβημένο πεδίο μάχης, μια συγκέντρωση αμάχων μπορεί να μετατραπεί απλώς σε μία τοποθεσία μέσα σε ένα σύστημα στοχοποίησης.

Η μηχανή βλέπει συντεταγμένες. Η οικογένεια βλέπει έναν γάμο.

Η μηχανή υπολογίζει πιθανότητες. Η μητέρα βλέπει το παιδί της.

Η μηχανή εντοπίζει μοτίβα. Η κοινωνία βιώνει το πένθος.

Αυτό εξηγεί γιατί η ανθρωπιστική ηθική πρέπει να παραμένει ανώτερη από την τεχνολογική αποτελεσματικότητα.

Γάζα και η κανονικοποίηση του ανθρώπινου πόνου

Η εμπειρία της Γάζας αντιπροσωπεύει μια ακόμη διάσταση της ηθικής κρίσης του σύγχρονου πολέμου.

Πέρα από τις διαφορετικές πολιτικές και νομικές ερμηνείες, η ανθρωπιστική αρχή πρέπει να είναι οικουμενική:

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν μπορεί να έχει εθνικότητα.

Ένα παιδί της Παλαιστίνης δεν έχει λιγότερη ανθρώπινη αξιοπρέπεια από ένα παιδί του Ισραήλ.

Ένας Ιρανός άμαχος δεν έχει λιγότερη αξιοπρέπεια από έναν Αμερικανό άμαχο.

Ο πόνος των αμάχων δεν πρέπει να γίνεται ηθικά αόρατος επειδή τα θύματα ανήκουν στην υποτιθέμενη «άλλη πλευρά».

Ο βαθύτερος κίνδυνος είναι η κανονικοποίηση του πόνου.

Όταν οι εικόνες νεκρών παιδιών γίνονται καθημερινότητα, όταν ο εκτοπισμός μετατρέπεται απλώς σε έναν στατιστικό δείκτη, όταν η πείνα γίνεται εργαλείο πολέμου και όταν η καταστροφή των πολιτικών υποδομών κανονικοποιείται στην καθημερινή ενημέρωση, τα ηθικά όρια του πολέμου αποδυναμώνονται σταδιακά.

Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι μόνο η φυσική καταστροφή.

Είναι η σταδιακή κανονικοποίηση της ίδιας της απανθρωπιάς.

IRIS Dena: Τεχνολογική απόσταση και ηθική απόσταση

Η υπόθεση της ιρανικής φρεγάτας IRIS Dena θέτει ένα διαφορετικό και βαθιά ανησυχητικό ηθικό ζήτημα.

Στις 4 Μαρτίου 2026, το Dena, ένα άοπλο πολεμικό πλοίο που συμμετείχε σε εκπαιδευτική και εκπαιδευτικού χαρακτήρα αποστολή και είχε λάβει μέρος στη διεθνή, ειρηνική και συμβολική άσκηση International Milan 2026, δέχθηκε επίθεση από αμερικανικό υποβρύχιο σε διεθνή ύδατα, στα ανοικτά της Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το Dena επιχειρούσε χωρίς συνοδεία και χωρίς σημαντικό αμυντικό εξοπλισμό και μετέφερε 136 άτομα.

Από αυτούς, 104 σκοτώθηκαν, ενώ 20 εξακολουθούν να αγνοούνται. Άλλα 32 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν, διασώθηκαν και στη συνέχεια νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο της Σρι Λάνκα.

Ως εκ τούτου, η νομική και ηθική του ιδιότητα ως δυνητικού στρατιωτικού στόχου τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Το περιστατικό αναδεικνύει ένα κρίσιμο ερώτημα σχετικά με τον τεχνολογικά απομακρυσμένο πόλεμο.

Το άοπλο Dena εκτελούσε μια εκπαιδευτική, ειρηνική και συμβολική αποστολή. Σκοπός της ήταν να αναδείξει τις ναυτικές δυνατότητες του Ιράν, τη δέσμευσή του στην ειρήνη και το πνεύμα ναυτικής συνεργασίας.

Τι συμβαίνει όταν ένας επιτιθέμενος μπορεί να καταστρέψει ένα πλοίο από τεράστια φυσική απόσταση, χωρίς να δει ποτέ τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω σε αυτό;

Ο επιτιθέμενος μπορεί να αντιλαμβάνεται ένα ναυτικό ίχνος, μια στρατιωτική ταξινόμηση και μια γεωγραφική θέση.

Όμως το πλοίο μεταφέρει επίσης ναυτικούς που είναι γιοι, πατέρες, αδελφοί και μέλη οικογενειών.

Η τεχνολογική απόσταση ανάμεσα στον επιτιθέμενο και τον στόχο δεν πρέπει ποτέ να μετατραπεί σε ηθική απόσταση.

Αντίθετα, όσο περισσότερο η τεχνολογία απομακρύνει τον επιτιθέμενο από το πεδίο της μάχης, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη για συνειδητή ανθρώπινη ευθύνη.

Από τον «άνθρωπο στον βρόχο» στην «ανθρωπότητα στο τιμόνι»

Μεγάλο μέρος της σύγχρονης συζήτησης επικεντρώνεται στην αρχή του «human-in-the-loop», δηλαδή στην παρουσία του ανθρώπου μέσα στον τεχνολογικό κύκλο λήψης αποφάσεων.

Όμως αυτή η αντίληψη μπορεί να μην επαρκεί.

Ένας άνθρωπος μπορεί να παραμένει τεχνικά παρών και, παρ’ όλα αυτά, να περιορίζεται στην απλή έγκριση μιας αλγοριθμικής σύστασης.

Αυτό που απαιτείται είναι η μετάβαση από το «human-in-the-loop» στο «humanity-in-command».

Αυτό σημαίνει τη διατήρηση της πραγματικής ανθρώπινης ηθικής αυτονομίας: της ικανότητας να αμφισβητεί κανείς μια αυτοματοποιημένη σύσταση, να την απορρίπτει, να την παρακάμπτει και να σταματά τη χρήση βίας όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.

Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι απλώς αν ένας άνθρωπος παραμένει κάπου μέσα στην τεχνολογική αλυσίδα.

Είναι αν οι άνθρωποι εξακολουθούν πραγματικά να διοικούν την τεχνολογία ή αν σταδιακά υποτάσσονται στα ίδια τα τεχνολογικά συστήματα.

Δέκα αρχές για τον εξανθρωπισμό του νέου πολέμου

Μια ανθρωποκεντρική ηθική του πολέμου θα πρέπει να στηρίζεται σε δέκα αρχές:

Η ανθρωπότητα πάνω από τη στρατιωτική αποτελεσματικότητα:

Η αποτελεσματικότητα της καταστροφής δεν μπορεί να αποτελέσει το απόλυτο μέτρο της τεχνολογικής επιτυχίας. Ουσιαστικός ανθρώπινος έλεγχος:

Οι αποφάσεις που αφορούν θανατηφόρα βία πρέπει να υπόκεινται σε πραγματική ανθρώπινη κρίση. Τεκμήριο κατά της αυτόνομης θανατηφόρας δράσης:

Η αβεβαιότητα πρέπει να ενισχύει και όχι να αποδυναμώνει την απαίτηση για ανθρώπινη παρέμβαση. Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ανθρωπότητα:

Τα κράτη πρέπει να αξιολογούν τις προβλέψιμες επιπτώσεις των αυτόνομων και υποστηριζόμενων από ΤΝ όπλων στους αμάχους και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ελαχιστοποίηση της προβλέψιμης βλάβης:

Η στρατιωτική αναγκαιότητα δεν μπορεί να μετατραπεί σε απεριόριστη δικαιολογία για τον πόνο των αμάχων. Ανθρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη:

Η τεχνολογική καινοτομία δεν πρέπει να επιδιώκει μόνο μεγαλύτερη στρατιωτική αποτελεσματικότητα, αλλά και τη μείωση του ανθρώπινου πόνου. Διατήρηση της ανθρώπινης κρίσης:

Οι χειριστές πρέπει να διατηρούν την ικανότητα να αμφισβητούν, να παρακάμπτουν και να τερματίζουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Ανεξάρτητη διερεύνηση και λογοδοσία:

Σοβαρές καταγγελίες για παράνομη πρόκληση βλάβης σε αμάχους απαιτούν αξιόπιστη και ανεξάρτητη διερεύνηση. Ενσυναίσθηση στην πολιτική ασφάλειας:

Οι υπολογισμοί ασφαλείας πρέπει να ενσωματώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη. Ισχυρή διεθνής ρύθμιση:

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενισχύσει τα νομικά και κανονιστικά πλαίσια που διέπουν τα αυτόνομα όπλα και τα όπλα που βασίζονται στην ΤΝ, προτού χαθεί ο αποτελεσματικός ανθρώπινος έλεγχος.

Επίλογος: Από την Τεχνητή Νοημοσύνη στη νοημοσύνη με επίκεντρο τον άνθρωπο

Η απόλυτη πρόκληση του νέου πολέμου δεν είναι απλώς η δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης.

Είναι η δημιουργία ανθρωποκεντρικής νοημοσύνης — μιας νοημοσύνης που δεν ρωτά μόνο:

«Μπορούμε να το κάνουμε;»

αλλά και:

«Πρέπει να το κάνουμε;»

Δεν ρωτά μόνο αν μπορεί να εντοπιστεί ένας στόχος, αλλά ποιες ανθρώπινες συνέπειες θα ακολουθήσουν.

Δεν εξετάζει μόνο αν ένα όπλο μπορεί να καταστρέψει έναν στόχο με μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά αν η καταστροφή μπορεί να αποφευχθεί εντελώς.

Οι περιπτώσεις της Μινάμπ, του Κουεστάκ, της Γάζας και του IRIS Dena αναδεικνύουν διαφορετικές διαστάσεις του ίδιου ηθικού διλήμματος.

Η Μινάμπ μάς υπενθυμίζει την ευαλωτότητα των παιδιών.

Το Κουεστάκ δείχνει πώς ο πόλεμος μπορεί να εισβάλει στους πιο προσωπικούς και οικείους χώρους της ζωής των αμάχων.

Η Γάζα προειδοποιεί για τον κίνδυνο κανονικοποίησης του πόνου.

Το Dena καταδεικνύει πώς η τεχνολογική απόσταση μπορεί να απομακρύνει φυσικά τον επιτιθέμενο από τους ανθρώπους που επηρεάζονται από μια επίθεση.

«Οι περιπτώσεις αυτές οδηγούν σε ένα κοινό συμπέρασμα: η τεχνολογία μπορεί να αυξήσει τη φυσική απόσταση, αλλά δεν πρέπει ποτέ να εξαλείψει την ηθική ευθύνη.»

Το μέλλον του πολέμου, επομένως, δεν θα εξαρτηθεί μόνο από το πόσο «έξυπνες» θα γίνουν οι μηχανές.

Θα εξαρτηθεί από το αν οι άνθρωποι θα παραμείνουν ηθικά ευφυείς.

Ο στόχος δεν πρέπει να είναι η απόρριψη της τεχνολογίας, αλλά ο εξανθρωπισμός της.

Όχι η εξάλειψη της νοημοσύνης, αλλά η赋ότησή της με μια ηθική κατεύθυνση.

Και όχι η απομάκρυνση του ανθρώπου από τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή και τον θάνατο, αλλά η τοποθέτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο κέντρο αυτών των αποφάσεων.

Η θεμελιώδης αρχή της ηθικής του νέου πολέμου μπορεί, επομένως, να διατυπωθεί με απλότητα:

Η τεχνολογία μπορεί να καθορίζει πώς ένα όπλο θα φτάσει στον στόχο του.

Η ανθρωπότητα πρέπει να αποφασίζει αν αυτός ο στόχος πρέπει ποτέ να δεχθεί επίθεση.

Τελικά, το μέλλον του πολέμου δεν πρέπει να είναι ένα μέλλον στο οποίο οι μηχανές γίνονται ολοένα καλύτερες στο να σκοτώνουν ανθρώπους.

Πρέπει να είναι ένα μέλλον στο οποίο οι άνθρωποι γίνονται ολοένα καλύτεροι στο να αποτρέπουν τον θάνατο.