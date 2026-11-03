ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΡΝΟ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ — ΟΤΑΝ Η ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ.

Κάποτε, για να καθίσεις απέναντι από έναν τηλεοπτικό παρουσιαστή, έπρεπε να έχεις κάτι να πεις.

Σήμερα, ορισμένες φορές, αρκεί να έχεις κάτι που οι άλλοι θέλουν να ακούσουν από περιέργεια.

Και αν αυτό προκαλεί αμηχανία, γέλιο ή ένα πικάντικο σχόλιο, ακόμη καλύτερα.

Το τηλεοπτικό προϊόν είναι σχεδόν έτοιμο.

Μια παλαιότερη συνέντευξη του Phil Strife στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο «The 2Night Show» του ΑΝΤ1, τον Οκτώβριο του 2023, προσφέρει μια ενδιαφέρουσα αφορμή για να εξετάσουμε αυτή τη νοοτροπία.

Ο Φίλιππος Αρβανίτης, γνωστός επαγγελματικά ως Phil Strife, μίλησε για τη δραστηριότητά του στη βιομηχανία ερωτικών ταινιών, τις εμπειρίες του από τα γυρίσματα και την υποκριτική διάσταση της σεξουαλικής πράξης.

Τίποτα παράνομο. Τίποτα που να δικαιολογεί προσωπική απαξίωση.

Ένας άνθρωπος μιλά για τη δουλειά του.

Το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο.

Γιατί η ιδιαιτερότητα ενός επαγγέλματος αρκεί τόσο συχνά για να μετατραπεί σε τηλεοπτικό γεγονός;

Και από πότε η αμηχανία του θεατή αποτελεί απόδειξη δημοσιογραφικής αξίας;

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΠΕΙΣ. ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΚΡΟΛΑΡΙΣΜΑ.

Η προσοχή έγινε νόμισμα.

Και η τηλεόραση γνωρίζει πολύ καλά την ισοτιμία του.

Η ΤΣΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΤΟ — ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

Ας μην παριστάνουμε τους αιφνιδιασμένους.

Η πορνογραφία υπάρχει, παράγει οικονομική δραστηριότητα, απασχολεί ανθρώπους και εγείρει σοβαρά κοινωνικά ερωτήματα.

Η παρουσία ενός επαγγελματία του χώρου στην τηλεόραση δεν συνιστά σκάνδαλο.

Θα μπορούσε, μάλιστα, να αποτελέσει την αφετηρία μιας πραγματικά ενδιαφέρουσας συζήτησης.

Για τη συναίνεση. Για τα εργασιακά δικαιώματα. Για την προστασία των συμμετεχόντων. Για την εμπορευματοποίηση του σώματος. Για τα όρια ανάμεσα στην ελεύθερη επιλογή και στην οικονομική ανάγκη.

Ερωτήματα δύσκολα, αλλά ουσιαστικά.

Το πρόβλημα αρχίζει όταν η τηλεοπτική λογική προτιμά να επενδύει στην έκπληξη αντί στην εμβάθυνση.

Όταν το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στο τι ακούγεται ασυνήθιστο παρά στο τι αξίζει να διερευνηθεί.

Δεν ισχυρίζομαι ότι κάθε ψυχαγωγική συνέντευξη οφείλει να είναι κοινωνιολογική έρευνα.

Ισχυρίζομαι κάτι απλούστερο.

ΑΝ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. ΕΧΕΙΣ ΑΠΛΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.

Και η προσοχή, όσο πολύτιμη κι αν είναι εμπορικά, δεν ταυτίζεται με την ποιότητα.

ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ Η ΕΥΚΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ασφαλώς, η συμμετοχή σε ερωτικές ταινίες μπορεί να είναι απαιτητική.

Σωματικά, ψυχολογικά, επαγγελματικά.

Δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητούμε τις δυσκολίες μιας εργασίας επειδή το αντικείμενό της προκαλεί αμηχανία.

Αλλά ας αναρωτηθούμε και κάτι άλλο.

Πόσοι άνθρωποι σηκώθηκαν σήμερα στις πέντε το πρωί για να εργαστούν σε αποθήκες;

Πόσοι πέρασαν τη νύχτα σε νοσοκομεία;

Πόσοι ανέβηκαν σε σκαλωσιές, καθάρισαν δρόμους, μετέφεραν φορτία, φρόντισαν ηλικιωμένους ή επέστρεψαν εξαντλημένοι σε ένα σπίτι όπου τους περίμεναν απλήρωτοι λογαριασμοί;

Πόσοι από αυτούς θα καθίσουν απόψε σε έναν τηλεοπτικό καναπέ για να εξηγήσουν πόσο δύσκολη είναι η δουλειά τους;

Ελάχιστοι, πιθανότατα.

Όχι επειδή οι ιστορίες τους στερούνται αξίας.

Αλλά επειδή η εξάντληση ενός εργαζομένου δεν συνοδεύεται πάντοτε από την εμπορική γοητεία του απαγορευμένου.

Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση.

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΕΝ ΦΩΤΙΖΕΙ ΠΑΝΤΑ ΟΣΟΥΣ ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΡΟΣ. ΦΩΤΙΖΕΙ ΣΥΧΝΑ ΟΣΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ.

Δεν πρόκειται για σύγκριση της ανθρώπινης αξίας διαφορετικών επαγγελματιών.

Πρόκειται για σύγκριση των μηχανισμών που αποφασίζουν ποιος αξίζει τηλεοπτικό χρόνο.

Ο ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΞΗΣ

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν είναι ένας τυχαίος παρουσιαστής.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία, τηλεοπτικό ένστικτο και γνώση των μηχανισμών της ψυχαγωγίας.

Ξέρει να δημιουργεί οικειότητα.

Ξέρει να αξιοποιεί την απρόβλεπτη απάντηση.

Ξέρει, κυρίως, ότι η τηλεόραση χρειάζεται ρυθμό.

Ακριβώς γι’ αυτό, οι επιλογές του προσφέρονται για κριτική.

Όχι επειδή απαγορεύεται να φιλοξενεί έναν πρωταγωνιστή ερωτικών ταινιών.

Αλλά επειδή ένας έμπειρος παρουσιαστής μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από το να διαχειρίζεται την περιέργεια του κοινού.

Μπορεί να τη μετατρέπει σε γνώση.

Να προχωρά πέρα από την αναμενόμενη ατάκα.

Να αναζητά τον άνθρωπο πίσω από το επάγγελμα, αντί να αφήνει το επάγγελμα να καταλαμβάνει ολόκληρη τη συζήτηση.

Και εδώ βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στην τηλεοπτική ευχέρεια και στη δημοσιογραφική ουσία.

Η πρώτη κρατά τον θεατή μπροστά στην οθόνη.

Η δεύτερη του δίνει έναν λόγο να θυμάται όσα άκουσε.

ΤΟ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ. ΤΟ ΝΑ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ.

Και μια τηλεοπτική συνέντευξη κρίνεται τελικά όχι μόνο από το πόσοι την παρακολούθησαν, αλλά και από το τι αποκόμισαν.

Ο PHIL STRIFE ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Θα ήταν εξαιρετικά εύκολο να στραφεί κανείς εναντίον του καλεσμένου.

Να χλευάσει το επάγγελμά του.

Να ειρωνευτεί τις επιλογές του.

Να θεωρήσει ότι η ίδια η παρουσία του στην τηλεόραση αποτελεί απόδειξη παρακμής.

Θα ήταν όμως και εξαιρετικά επιφανειακό.

Ο Phil Strife δεν ευθύνεται για τις προτεραιότητες της ελληνικής τηλεόρασης.

Δεν είναι υποχρεωμένος να απολογηθεί επειδή η επαγγελματική του δραστηριότητα προκαλεί ενδιαφέρον.

Και ασφαλώς δεν είναι λιγότερο άξιος σεβασμού επειδή εργάζεται σε έναν αμφιλεγόμενο χώρο.

Η ευθύνη βρίσκεται στο σύστημα που αποφασίζει τι προβάλλεται και πώς.

Σε μια τηλεοπτική κουλτούρα που συχνά αντιμετωπίζει την αναγνωρισιμότητα ως υποκατάστατο της αξίας.

Στην αντίληψη ότι, εφόσον κάτι μπορεί να γίνει δημοφιλές, αξίζει αυτομάτως να προβληθεί.

Όμως η δημοσιότητα δεν αποτελεί πιστοποιητικό σπουδαιότητας.

Ούτε η πρόκληση συνιστά απόδειξη ταλέντου.

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ. ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.

Αυτή τη διάκριση η εποχή μας δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να διατηρήσει.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΕΙ

Η τηλεόραση, ωστόσο, δεν λειτουργεί μόνη της.

Έχει έναν εξαιρετικά πρόθυμο συνεργάτη.

Το κοινό.

Εκείνο που παρακολουθεί, σχολιάζει, εξοργίζεται και κοινοποιεί.

Εκείνο που καταγγέλλει την ευτέλεια του θεάματος, ενώ την ίδια στιγμή προσφέρει στο θέαμα αυτό νέες προβολές.

Μια ατάκα απομονώνεται.

Ένα απόσπασμα αναπαράγεται.

Ένας τίτλος αποκτά ζωή ανεξάρτητη από την αρχική συνέντευξη.

Και ξαφνικά η δημόσια συζήτηση δεν αφορά πλέον όσα πραγματικά ειπώθηκαν, αλλά την εντύπωση που δημιούργησε ένα μικρό κομμάτι τους.

Αυτός είναι ο μηχανισμός της σύγχρονης οικονομίας της προσοχής.

Δεν απαιτεί απαραίτητα ποιότητα.

Απαιτεί αντίδραση.

Δεν χρειάζεται να συμφωνείς με αυτό που βλέπεις.

Αρκεί να ασχοληθείς μαζί του.

Ακόμη και η αγανάκτησή σου μπορεί να μετατραπεί σε εμπορικό όφελος.

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΘΕΑΜΑ. ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙ. ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΥ: ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥ.

Ύστερα όλοι μαζί αναρωτιόμαστε γιατί κυριαρχεί η επιφανειακότητα.

Η απάντηση βρίσκεται, εν μέρει, στον καθρέφτη.

Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ — ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ

Η ελληνική τηλεόραση δεν χρειάζεται να γίνει αποστειρωμένη.

Δεν χρειάζεται να αποκλείσει ανθρώπους με ασυνήθιστες διαδρομές.

Δεν χρειάζεται να φοβάται τη σεξουαλικότητα, την πρόκληση ή τη διαφορετικότητα.

Χρειάζεται όμως να ξαναβρεί τη διάκριση ανάμεσα στην ελευθερία της έκφρασης και στην ευκολία της εντύπωσης.

Ανάμεσα στην ψυχαγωγία και στην ανούσια εκμετάλλευση της περιέργειας.

Ανάμεσα σε μια συνέντευξη που φωτίζει μια πραγματικότητα και σε μια συζήτηση που απλώς παράγει αναπαραγώγιμες ατάκες.

Το ερώτημα δεν είναι αν ο Phil Strife είχε δικαίωμα να καθίσει απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Προφανώς και είχε.

Το ερώτημα είναι αν εμείς, ως θεατές, έχουμε πάψει να απαιτούμε κάτι περισσότερο από μια τηλεοπτική έκπληξη.

Γιατί όσο θεωρούμε επιτυχία οτιδήποτε συγκεντρώνει βλέμματα, τόσο περισσότερο θα συγχέουμε το δημοφιλές με το αξιόλογο.

Και όσο αποδεχόμαστε ότι κάθε ανθρώπινη εμπειρία μπορεί να μετατραπεί σε θέαμα, τόσο περισσότερο θα δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε την ενημέρωση από την κατανάλωση.

Δεν είναι η παρουσία ενός πρωταγωνιστή πορνογραφικών ταινιών που υποβαθμίζει τον δημόσιο διάλογο.

Η υποβάθμιση αρχίζει όταν παύουμε να ενδιαφερόμαστε για το βάθος της συζήτησης.

Όταν το παράδοξο μάς αρκεί.

Όταν η δημοσιότητα μάς εντυπωσιάζει περισσότερο από το περιεχόμενο.

Και όταν το χειροκρότημα προηγείται της κρίσης.

Η ΤΣΟΝΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΩΣ ΘΕΑΜΑ — ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΞΕΧΝΑ ΝΑ ΡΩΤΑ ΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΑΞΙΖΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥ.