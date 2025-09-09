Κλεάνθης Γρίβας

9 Σεπτεμβρίου 2025

Περιεχόμενα:

Η ναζιστική Γερμανία εξόντωσε με ανατριχιαστικά βιομηχανοποιημένο τρόπο εκατομμύρια Εβραίους, Σλάβους, Ρομά, Σιντ και κάθε άλλη εθνοτική ομάδα που κατά την ρατσιστική παράνοια της «άριας» φυλής ήταν «ανάξια να ζει». Ανάμεσα στα θύματά της, κεντρική θέση κατέχουν 6 από τα 12εκατομμύρια των Εβραίων της Ευρώπης, που η εξόντωση τους πέρασε στην ιστορία ως Ολοκαύτωμα.

Ένοχη γι΄αυτή την πρωτοφανή ανθρωποθυσία στην ιστορία (από την άποψη έκτασης, της τεχνοκρατικής οργάνωσης και της αγριότητάς της) ήταν η ναζιστική Γερμανία. Αλλά, οι νικητές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εξυπηρετώντας εμφανώς ανήθικες δικές τους σκοπιμότητες, αποφάσισαν και επέβαλαν τη δίκαιη αποζημίωση των Εβραίων για τις αγριότητες στις οποίες υποβλήθηκαν, όχι στην μεταπολεμική Γερμανία (την άμεση συνέχεια του καθεστώτος που οργάνωσε το Ολοκαύτωμα), προωθώντας τη δημιουργία ενός Εβραϊκού Κράτους όχι στο έδαφός της Γερμανίας, αλλά στο έδαφος της (υπό Βρετανική Εντολή μέχρι το 1948) Παλαιστίνης, στερώντας στον Παλαιστινιακό λαό το δικαίωμα να αποκτήσει κρατική υπόσταση.

Μ’ αλλά λόγια, η απολύτως δίκαιη αποζημίωση του εβραϊκού λαού για το Ολοκαύτωμά του από τη Ναζιστική Γερμανία «λύθηκε» από τους νικητές όχι σε βάρος της Γερμανίας αλλά με την επιβολή ενός άλλου Ολοκαυτώματος σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού που δεν ευθύνονταν για την τραγική μοίρα των Εβραίων της Ευρώπης.

ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ «ΛΥΝΟΥΝ» ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ,ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Και έτσι, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις νόμισαν ότι «έλυσαν» το πρόβλημα των 6 εκατομμυρίων Εβραίων της Ευρώπης που διασώθηκαν από το Ολοκαύτωμα (που δεν τους ήθελε καμιά τους), αφενός «ξεπλένοντας» τις ενοχές τους για την-επί αιώνες- διαχρονική χρησιμοποίηση των Εβραίων ως αποδιοπομπαίων τράγων σε όλη την έκταση της Ευρώπης, δυτικής και ανατολικής, και αφετέρου, δημιουργώντας ένα τεχνητό εβραϊκό κράτος-φρούριο στην Παλαιστίνη, διασφαλίζοντας έτσι στο διηνεκές την εκμετάλλευση των πετρελαίων της Μέσης Ανατολής από τις πόρνες «7 Αδελφές» και των δυνάμεων που τις προστάτευαν – με αιχμή του δόρατος την πάλαι ποτέ κραταιά και νυν ξεδοντιασμένη «Μεγάλη» Βρετανία.

ΕΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΌ ΦΛΑΣ-ΜΠΑΚ: ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΒΙΑΝ (6-16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1938) -ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

Η​​ Διάσκεψη του Εβιάν (Γαλλία, 6-16 Ιουλίου 1938) είχε θέμα της την υποδοχή των Εβραίων προσφύγων που εξαναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τη ναζιστική Γερμανία και την Αυστρία [που η προσάρτησή της στη ναζιστική Γερμανία -Anschluss-στις 12 Μαρτίου 1938,επικυρώθηκε με… δημοψήφισμα στις 10 Απριλίου 1938 – υπέρ… 99,73% !!!], προκάλεσε νέα προσφυγική έξοδο.

Στη Διάσκεψη, που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Ρούζβελτ, πήραν μέρος εκπρόσωποι 32 χωρών για να συζητήσουν το πρόβλημα των Εβραίων προσφύγων, εξελίχθηκε σε μια παταγώδη αποτυχία, αποδεικνύοντας την ρατσιστική πολιτική των συμμετεχόντων κρατών στο ζήτημα της υποδοχής Εβραίων προσφύγων από την ναζιστική Γερμανία και την Αυστρία. Το μόνο που αποφασίστηκε ήταν η σύσταση μιας Διακυβερνητικής Επιτροπής για τους Πρόσφυγες (ICR).

Καμία χώρα δεν ήθελε να δεχτεί τους Εβραίους πρόσφυγες, προβάλλοντας από διάφορες εν αμαρτίες δικαιολογίες (όπως για παράδειγμα, η Βρετανία, αρνείται να εγκαταστήσει Εβραίους στην Παλαιστίνη– που ήταν τότε υπό βρετανική Εντολή – «επειδή αυτό θα ενοχλούσε τους Άραβες και θα γινόταν αφορμή συγκρούσεων». Οι χώρες που μετέχουν στη διάσκεψη καταδίκαζαν τη ναζιστική Γερμανία, αλλά καμία δεν δέχονταν να προστατέψει τα θύματά της.

Μετά την αποτυχία της Διάσκεψης η ναζιστική εφημερίδα «Λαϊκός Παρατηρητής» (Völkischer Beobachter), όργανο του ναζιστικού κόμματος της Γερμανίας, έγραψε πανηγυρικά: «Κανένας δεν τους θέλει». Όπως γράφει ο ιστορικός της εβραϊκής τραγωδίας Saul Friedländer (Η Ναζιστική Γερμανία και οι Εβραίοι, Πόλις, 2013, σ. 282), οι Ναζί έλεγαν την αλήθεια: Η Διάσκεψη του Εβιάν αποκάλυψε ότι κανένας δεν ήθελε τους Εβραίους στη χώρα του. Όλες οι χώρες –με μοναδική εξαίρεση τη Δομινικανή Δημοκρατία –πρότειναν «λύσεις» για να τους ξεφορτωθούν κάπου αλλού.

Είναι χαρακτηριστική η άρνηση των ΗΠΑ τον Μάιο–Ιούνιο του 1939, να δεχτούν πάνω από 900 Εβραίους πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν φτάσει από το Αμβούργο με το πλοίο «St. Louis». Αφού αρνήθηκαν δώσουν άδεια να αγκυροβολήσει, το πλοίο αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ευρώπη. Η Βρετανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο συμφώνησαν να επιμεριστούν το «βάρος». Η συνέχεια γράφηκε στα στρατόπεδα εξόντωσης, μετά την κατάκτηση της Γαλλίας, της Ολλανδίας και του Βελγίου από την ναζιστική Γερμανία.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται πάντοτε ως τραγωδία. Για την Ευρώπη,που αντιμετωπίζει νέο κύμα προσφύγων από χώρες της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας, τότε το πρόβλημα ήταν οι Εβραίοι, τώρα είναι οι μουσουλμάνοι. Αλλά τα «επιχειρήματα» παραμένουν τα ίδια.

«Προφανώς, κανείς δεν θέλει να ξέρει ότι η σύγχρονη ιστορία έχει δημιουργήσει ένα καινούργιο είδος ανθρώπινων όντων – αυτό το είδος που κλείνεται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης από τους εχθρούς του και στα στρατόπεδα εγκλεισμού από τους φίλους του».

(HannahArendtστοEnzo Traverso: Εμείς οι Πρόσφυγες. Εκδόσεις του 21ου, 2015).

ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ

Έτσι, η ανθρωπότητα εμπλέχτηκε ανάμεσα στη Σκύλα του Σιωνισμού και τη Χάρυβδη τουα ντισημιτισμού, παρακάμπτοντας το γεγονός ότι:

Ο Σιωνισμός είναι μια πολιτική ιδεολογία που με τις διάφορες παραλλαγές της (όπως συμβαίνει με όλες τις ιδεολογίες)μπορεί καλύπτει ένα πολίτικό ή θρησκευτικό κίνημα, κόμμα, οργάνωση, ομάδα, γκρουπούσκουλο. Συνεπώς, η αποδοχή του ή όχι είναι ζήτημα επιλογής: μπορεί κανείς να επιλέξει να είναι σιωνιστής ή αντι-σιωνιστής κατά βούληση – όπως μπορεί να είναι υπέρ ή κατά οποιασδήποτε πολιτικής ιδεολογίας (φασισμός, κομμουνισμός, φιλελευθερισμός, κλπ.)

Ενώ, ο αντισημιτισμός είναι μια διαστροφική γενοκτονική ιδεολογία φυλετικού μίσους (όπως και όλες οι αντίστοιχές της),που δαιμονοποιεί και εξοντώνει ανθρώπους όχι γι’ αυτό που κάνουν αλλά γι’ αυτό που είναι εκ καταγωγής, πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιλέγεται από τα δυνάμει θύματά του.

Χτες οι εν εξουσία Χιτλερικοί μάς δίδαξαν πώς εξοντώνονται ατιμώρητα οι Εβραίοι, οι Σλάβοι, οι Ρομά και πλήθος άλλες «κατώτερες» εθνότητες ή φυλές.

Σήμερα, οι εν εξουσία Εβραίοι του Νετανιάχου και των ομόσταυλών του, μας έμαθαν πως αφανίζονται,επίσης ατιμώρητα, οι Παλαιστίνιοι.

Αύριο, ίσως οι Άραβες μας διδάξουν πώς αφανίζονται οι Ισραηλινοί.

Και μεθαύριο, κάποιοι άλλοι εξουσιοφρενείς ίσως μας δώσουν το μέγιστο μάθημα του ολοκληρωτικού αφανισμού όλων μας.

Έτσι από το κατηγορηματικό «Ποτέ Ξανά για Κανέναν» περάσαμε στην αγωνιώδη ερώτηση «Πότε Ξανά;».

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ

Η αναγωγή ορισμένων ατόμων ή ομάδων σε αποδιοπομπαίους τράγους και το, συνακόλουθο, εξοντωτικό κυνήγι τους, αποτελεί μόνιμο και χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των τύπων κοινωνικής οργάνωσης στους οποίους η συστηματική χρήση βίας συνδέεται με την ύπαρξη ανταγωνιστικών τάξεων και για τις οποίες «η νόμιμη βία» (δηλαδή, η κρατική εξουσία) «αποτελεί μια οικονομική δύναμη». (F. Engels: «Γράμμα στον Σμιτ», 27/10/1890)

Η αποδιοπόμπηση συνιστά ένα επαναλαμβανόμενο, εξουσιαστικά μεθοδευμένο και κοινωνικά επικυρωμένο έγκλημα που εξυπηρετεί μια ζωτική ανάγκη κάθε κοινωνίας η οποία χαρακτηρίζεται από βαθιές εσωτερικές αντιθέσεις και αντιφάσεις:

Με την προς τα έξω προβολή της επιθετικότητας που απορρέει από τις εσωτερικές της εντάσεις (εντάσεις που με τη σειρά τους προκύπτουν από τις υπάρχουσες αξεπέραστες εσωτερικές αντιθέσεις της), κάθε ανταγωνιστική κοινωνία μπορεί να διασφαλίζει εκείνη τη σχετική ενότητα που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και την αναπαραγωγή της.

Αυτό σημαίνει πως κάθε ανταγωνιστική κοινωνία, προκειμένου να διατηρήσει τη διαρκώς απειλούμενη συνοχή της, έχει ανάγκη από κάποιο πραγματικό ή φανταστικό, εξωτερικό ή εσωτερικό εχθρό, ενάντια στον οποίο συμπαρατάσσονται τα μέλη της. Πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση των στοιχείων που την ενοποιούν και την πλασματική αποδυνάμωση και επικάλυψη των στοιχείων που τη διασπούν.

Ανταποκρινόμενος λοιπόν σε μια ζωτική κοινωνική ανάγκη αυτός ο αποδιοπομπαίος τράγος, όταν δεν υπάρχει, εφευρίσκεται ή κατασκευάζεται. Κι αυτή ακριβώς την ανάγκη εκφράζει εύστοχα και κυνικά ο Γκέμπελς όταν διακήρυχνε πως «ο Εβραίος, κι αν ακόμα δεν υπήρχε, θα έπρεπε να εφευρεθεί». (Κλ. Γρίβας: «33 Ερωτήματα για τον Ψυχιατρικό Ολοκληρωτισμό», περ. Ιανός, τχ. 1/1982)

Θεωρημένη από το πρίσμα αυτής της ζωτικής ανάγκης, όλη η ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών που χαρακτηρίζονται από βαθιές εσωτερικές αντιθέσεις δεν είναι παρά η ιστορία μιας αέναης αναζήτησης, ανακάλυψης, κατασκευής ή εφεύρεσης αποδιοπομπαίων τράγων, που πυροδοτείται και καθοδηγείται από την εξουσία.

Η εξουσία (που είναι προϊόν και, συγχρόνως, παραγωγός μιας αντίθεσης και αποτελεί τη συμπυκνωμένη έκφραση αυτής της αντίθεσης) μέσα από τη διαδικασία της αποδιοπόμπησης μπορεί να προβάλλεται ως έκφραση της ενοποίησης και του ξεπεράσματος των ανταγωνιστικών στοιχείων που συνθέτουν αυτή την αντίθεση.

Αυτό σημαίνει πως η ύπαρξη του αποδιοπομπαίου τράγου αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση της ισχυροποίησης της εξουσίας που τον κατασκευάζει, γιατί της δίνει τη δυνατότητα να μεταμορφώνεται από στοιχείο που διασπά σε στοιχείο που ενοποιεί την κοινωνία. Συνεπώς, η εξουσία και η αποδιοπόμπηση είναι έννοιες συνυφασμένες και η αμφισβήτηση της μιας είναι αδύνατη χωρίς την αμφισβήτηση της άλλης.

Η ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΗΣΗΣ

Στη μανιχαϊστική λογική, που χαρακτηρίζει την απλοϊκή σκέψη από τις απαρχές των ανθρώπινων κοινωνιών, οφείλεται η πρωταρχική διάκριση μεταξύ εκείνων που συμμορφώνονται και εκείνων που δεν συμμορφώνονται με τις βασικές επιταγές της ομάδας.

Πάνω σ’ αυτή την πρωταρχική διάκριση οικοδομήθηκαν όλες οι μεταγενέστερες εξοντωτικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα σ’ εκείνους που τηρούν και σ’ εκείνους που παραβιάζουν τις «σταθερές» αξίες της ομάδας.

Οι αντιπαραθέσεις αυτές χαρακτηρίζουν όχι μόνο την ανθρώπινη σκέψη αλλά και το σύνολο των εκφάνσεων της κοινωνικής ζωής από της καταβολής των ιστορικών κοινωνιών μέχρι σήμερα:

Ομόφυλος–Αλλόφυλος. Ομοεθνής–Αλλοεθνής. Ορθόδοξος–Αιρετικός (από πολιτική, θρησκευτική, ηθική, επιστημονική άποψη). Ομοφυλόφιλος–Ετεροφυλόφιλος. Λογικός–Τρελός. Εξαρτημένος–Μη εξαρτημένος, κ.α.

Η συμπεριφορά των ανθρώπων που δεν εναρμονίζεται με το κυρίαρχο μοντέλο συμπεριφοράς της ομάδας που επιβάλλεται εξουσιαστικά, αντιμετωπίζεται κατά κανόνα ως απειλή για τη συνοχή της ομάδας, πράγμα που τους καθιστά εύκολα αναγώγιμους σε αποδιοπομπαίους τράγους.

Τα μέλη κάθε ανταγωνιστικής κοινωνίας, προκειμένου να ερμηνεύσουν το φαινόμενο μιας ύπαρξης που βιώνεται με μη-επικυρωμένους και καθιερωμένους τρόπους και προκειμένου να μετριάσουν την αγχογόνα ένταση που απορρέει από το «διαφορετικό» (το οποίο γίνεται, σχεδόν πάντα, αντιληπτό ως απειλή) αναπτύσσουν σε κάθε περίπτωση μια «θεωρία»(που υποτίθεται πως βοηθάει στην ερμηνεία αυτής της απειλής) από την οποία απορρέουν ορισμένες «μέθοδοι» για την αντιμετώπιση της.

Αυτό σημαίνει πως η διαδικασία αναγωγής ενός ατόμου ή μιας ομάδας σε αποδιοπομπαίο τράγο και η επιτυχής έκβαση της επιχείρησης για την εξουδετέρωσή του, αναγκαία προϋποθέτει μια θεωρητική πλατφόρμα και ένα ορισμένο σύνολο μεθόδων που συνδέονται με την εφαρμογή της.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε πως κάθε αποδιοπόμπηση ατόμου ή ομάδας:

Στηρίζεται σε δύο σκόπιμους μύθους:

1) Ορισμένα άτομα που η συμπεριφορά τους διαφέρει απ’ το κυρίαρχο μοντέλο είναι άρρωστα ή υποφέρουν απ’ αυτή τη διαφοροποίηση.

2) Τα άτομα αυτά είναι κοινωνικά, ψυχολογικά ή βιολογικά κατώτερα από τα «υγιή» μέλη της ομάδας.

Μεθοδεύεται σε τρεις φάσεις:

1) Επιλογή του αποδιοπομπαίου τράγου.

2) Αναγωγή της ύπαρξης του αποδιοπομπαίου σε απειλή για την κοινωνία.

3) Παρέμβαση της εξουσίας για την αντιμετώπιση της απειλής.

Εκφράζεται πρακτικά με την εφαρμογή μεθόδων νομιμοφανούς εξόντωσης του αποδιοπομπαίου τράγου στο όνομα της «προστασίας της κοινωνίας». Δηλαδή, εμπεριέχει ως θεμελιακό της στοιχείο τη βία.

Εδράζεται πάντα στην εκμετάλλευση του δέους και της ανασφάλειας που διακατέχει την ανθρώπινη ύπαρξη όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με το διαφορετικό ή το άγνωστο ή με οτιδήποτε τείνει να ανατρέψει τις βεβαιότητες, τις σταθερότητες και τις ισορροπίες της.

Έχει ως αποτέλεσμα την παραπέρα ενδυνάμωση της εξουσίας και τον παραπέρα δραστικό περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, σ’ ένα ορισμένο πεδίο των ανθρώπινων υποθέσεων.

Όλο αυτό το πλέγμα των ιδεολογημάτων (μύθοι, δοξασίες, προκαταλήψεις και δήθεν επιστημονικές θεωρίες) που καλύπτουν κάθε αποδιοπόμπηση και οι εγκληματικές πρακτικές που απορρέουν απ’ αυτά, είναι λανθασμένο και ανήθικο.

Είναι λανθασμένο γιατί παραβλέπει σκόπιμα όλα τα δεδομένα των επιστημονικών και λογικών προσεγγίσεων του ζητήματος και ανάγει το ιδεολόγημα σε «επιστημονικό» δόγμα. Και

Είναι ανήθικο γιατί (μέσα από μια μεσσιανική ιδεολογία επενδυμένη με μια επιστημονικοφανή ορολογία) εξυπηρετεί την ανάγκη της εξουσίας να συναλλάσσεται με τα μέλη της κοινωνίας που η ίδια χαρακτηρίζει ως «επικίνδυνα», μ’ ένα τρόπο που συμφέρει μόνο στην εξουσία και καθορίζεται μόνο απ’ αυτή (και, μάλιστα, με κοινωνική απαίτηση και επικύρωση).

Εν κατακλείδι, στο στημένο «παιχνίδι» της εξουσίας και του ατόμου, η τράπουλα –που προτείνεται πάντα από την εξουσία – είναι σημαδεμένη και τα σημάδια της τα γνωρίζει μόνο η εξουσία.

Πρόκειται για μια τυπική ολοκληρωτική επιβολή του μονόλογου της εξουσίας σ’ ένα ορισμένο πεδίο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που οδηγεί αναπόδραστα στο μαυσωλείο ή το ψυχιατρείο ή και στα δυό.

▪ Ενός μονόλογου που στη διατύπωση του συμμετέχουν όλοι οι θεσμικοί εκφραστές των εγκαθιδρυμένων σχέσεων ιδιοκτησίας και εξουσίας οι οποίες χαρακτηρίζουν κάθε συγκεκριμένη κοινωνία: οι κάτοχοι της οικονομικής ισχύος και τα επιμέρους εκτελεστικά τους όργανα (πολιτικοί διαχειριστές, νομοθέτες, δικαστές, αστυνομικοί, γιατροί, ψυχίατροι, δημοσιογράφοι, ιεροεξεταστές).

▪ Ενός μονόλογου που «καταργεί τα ευεργετικά αποτελέσματα του διαλόγου και οδηγεί αναπόφευκτα στο μαυσωλείο ή το ψυχιατρείο»,* ή και στα δύο. [*OctavioPaz: «Ο Μονόλογος οδηγεί στο μαυσωλείο ή το ψυχιατρείο»]

Κάθε κοινωνία, στα μεταβατικά στάδια της εξελικτικής της διαδρομής, υφίσταται τρανταγμούς που διαπερνούν όλα τα επίπεδα της ύπαρξης και της λειτουργίας της.Σ’ αυτές τις φάσεις, τα περιθώρια των επιλογών της εξουσίας είναι απολύτως περιορισμένα:

ή θα ικανοποιήσει τη βασική ψυχολογική ανάγκη των μελών της κοινωνίας για ασφάλεια και σταθερότητα (ανάγκη που χαρακτηρίζει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, κυρίως στις μεταβατικές περιόδους των κοσμογονικών αλλαγών που, όπως είναι φυσικό, συνοδεύονται από ανασφάλεια και αστάθεια)

τη βασική ψυχολογική ανάγκη των μελών της κοινωνίας για ασφάλεια και σταθερότητα (ανάγκη που χαρακτηρίζει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, κυρίως στις μεταβατικές περιόδους των κοσμογονικών αλλαγών που, όπως είναι φυσικό, συνοδεύονται από ανασφάλεια και αστάθεια) ή θα καταποντιστεί ως αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας της.

Οι λόγοι είναι προφανείς: η μεταβατικότητα με τη ρευστότητα, την αβεβαιότητα και την αμφισβήτηση που φέρνει μαζί της, υπονομεύει δραστικά τους μέχρι τότε σταθερούς κανόνες και αξίες, διαλύει τις προηγούμενες υποστηρικτικές βεβαιότητες και καθιστά αναγκαία την εναγώνια αναζήτηση νέων ζωτικών αντιστηριγμάτων. Αυτή η κατάσταση, αναγκαστικά πυροδοτεί την απελευθέρωση μιας σωρείας άγνωστων καταπιεσμένων δυνάμεων, οι οποίες είναι δυνητικά ανατρεπτικές και, κατά συνέπεια, αποτελούν έναν, δυνάμει πραγματικό, κίνδυνο για τις υφιστάμενες σχέσεις εξουσίας.

Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο παρεμβάλλεται ο αποδιοπομπαίος τράγος (ο πραγματικός ή φανταστικός, εσωτερικός ή εξωτερικός εχθρός), που η κοινωνική του λειτουργία έγκειται στο γεγονός ότι δίνει στην εξουσία τη δυνατότητα να συσπειρώσει τις δυνητικά ανατρεπτικές δυνάμεις, εναντίον ενός στόχου που επιλέγεται από την εξουσία και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της.

Με βάση αυτή τη θεώρηση, γίνεται φανερό πως στις μεταβατικές φάσεις της εξέλιξης της κοινωνίας, η ύπαρξη του αποδιοπομπαίου τράγου αποτελεί ζήτημα ζωής ή θανάτου για την κατεστημένη εξουσία. Γι’ αυτό και τον κατασκευάζει.

ΕΒΡΑΙΟΙ: ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΑ ΘΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΘΥΤΕΣ

Οι Εβραίοι, ένας λαός με ιστορία χιλιετιών, πολλές δεκαετίες πριν από την πτώση της Ιερουσαλήμ (70 π.Χ.) θα στερηθούν τη δυνατότητα για αυτοδύναμη εθνική έκφραση στο ιστορικό πεδίο και θα διασκορπιστούν σ’ όλο τον τότε γνωστό κόσμο.

Συνασπισμένοι σε μικρές κλειστές κοινότητες στις διάφορες χώρες υποδοχής, οι Εβραίοι έμελλαν να αναλάβουν το ρόλο του μόνιμου αποδιοπομπαίου τράγου στους είκοσι αιώνες που ακολούθησαν την πτώση της Ιερουσαλήμ.

Στην πρώτη μεγάλη φάση της διασποράς τους, οι εβραϊκές κοινότητες που αναπτύχθηκαν σ’ όλη σχεδόν την έκταση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ήταν απορροφημένες στην προσπάθεια της επιβίωσης τους και ποτέ σχεδόν δε θεωρήθηκαν ως ανταγωνιστική δύναμη ή απειλή για την κεντρική εξουσία, η οποία υιοθέτησε απέναντι τους μια στάση που κυμαινόταν από την απλή ανοχή μέχρι την πλήρη πολιτική αναγνώριση (από τους αυτοκράτορες Σεβήρο και Καρακάλα).

Η δημιουργία της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (που πολλούς αιώνες αργότερα καθιερώθηκε ως βυζαντινή) και η αναγνώριση του χριστιανισμού ως μοναδικής επίσημης κρατικής θρησκείας, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη οικονομική και κοινωνική επιρροή των εβραϊκών μειονοτήτων, ανάτρεψε την υφιστάμενη ισορροπία. Η νεότευκτη εξουσία αντιμετώπιζε την ανάπτυξη της εβραϊκής επιρροής ως απειλή που στρεφόταν άμεσα εναντίον της.

Για την εξουδετερώσει άρχισε να καλλιεργεί το μίσος κατά των «μιαρών αλλοθρήσκων» και, κατά καιρούς, πυροδοτούσε κύματα των διωγμών τους, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της μ’ ένα διπλό τρόπο:

▪ Από τη μια μεριά τους αποδυνάμωνε ως κατασκευασμένη εν δυνάμει αντίπαλό της.

▪ Από την άλλη εκτόνωνε τη λαϊκή δυσαρέσκεια στις περιόδους της οξύτερης έκφρασης της σ’ ένα κανάλι ακίνδυνο για την ίδια.

Ο Εβραίος, ως ο πανταχού παρών αποδιοπομπαίος τράγος, πρόσφορος για οποιαδήποτε χρήση, είχε «ανακαλυφθεί».

Αντικείμενο άσκησης μιας πολύμορφης βίας (διωγμοί, σφαγές, λεηλασίες, κλπ.), οι Εβραίοι θα δοκιμαστούν σκληρά από διαδοχικά κύματα διωγμών που καθοδηγούνται από την εξουσία (351, 521, 614, 694 μ.Χ.). Κι αυτό θα επιταχύνει τη διαδικασία της ατομικής ή μαζικής μετακίνησής τους σε λιγότερο εχθρικές χώρες της δυτικής Ευρώπης, όπου έμελλε να επαναληφθεί, με τραγικότερο τρόπο, ο ίδιος ιστορικός κύκλος:

▪Στην πρώτη φάση της οργάνωσης των εβραϊκών παροικιών στις νέες χώρες υποδοχής οι σχέσεις ανάμεσα στους Εβραίους και τις τοπικές εξουσίες είναι αγαθές.

▪ Στην επόμενη φάση, η ανάπτυξη και η αύξηση της επιρροής των εβραϊκών κοινοτήτων θα θεωρηθεί από κάθε τοπική εξουσία ως απειλή που στρέφεται εναντίον της και, αντιδρά βάζοντας σε κίνηση το μηχανισμό δίωξης τους.

Μετά την πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας, ο καθολικισμός αναδεικνύεται σε μονοπωλιακά κυρίαρχη θρησκευτική δύναμη και αναλαμβάνει την καθοδήγηση της δίωξης των Εβραίων σε όλη τη γεωγραφική έκταση της επιρροής του, καλύπτοντας τα καθαρά οικονομικά και πολιτικά κίνητρα του μεθοδευμένου αφανισμού των Εβραίων πίσω από τα ιδεολογικά εφευρήματα της υπεράσπισης της «αληθινής πίστης» και της «θρησκευτικής καθαρότητας».

Μέχρι την Δ’ σύνοδο του Λατεράνο (1215), οι πιέσεις ή διώξεις κατά των Εβραίων εκδηλώνονταν περιστασιακά, είχαν σχετικά περιορισμένο χαρακτήρα και εξαρτιόνταν από τις σκοπιμότητες που ήθελαν να εξυπηρετήσουν οι διάφορες τοπικές εξουσίες.

την Δ’ σύνοδο του Λατεράνο (1215), οι πιέσεις ή διώξεις κατά των Εβραίων εκδηλώνονταν περιστασιακά, είχαν σχετικά περιορισμένο χαρακτήρα και εξαρτιόνταν από τις σκοπιμότητες που ήθελαν να εξυπηρετήσουν οι διάφορες τοπικές εξουσίες. Από την Δ’ σύνοδο του Λατεράνο και μετά, η κεντρική θεοκρατική εξουσία αναλαβαίνει την οργάνωση, τη συστηματοποίηση και την καθοδήγηση των διωγμών των Αιρετικών και των Εβραίων με αντικειμενικό στόχο την λαφυραγώγηση των περιουσιακών τους στοιχείων και την εκμηδένιση της επιρροής τους.

Ανάμεσα στα πρώτα μέτρα που παίρνονται εναντίον των Εβραίων είναι η απαγόρευση της άσκησης ορισμένων επαγγελμάτων, της κατοχής δημόσιων αξιωμάτων και των σχέσεών τους με το χριστιανικό πληθυσμό, της κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας και άλλα, που συνδυάζονται με την επιβολή ιδιαίτερα υψηλής φορολογίας τους.

Ως αποτέλεσμα, οι Εβραίοι εξαναγκάζονται στην άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που τους επιτρέπει η εξουσία, με πρώτη ανάμεσά τους την εμπορία του χρήματος (δανεισμός με τόκο), η οποία θεωρούνταν αντίθετη με τη χριστιανική διδασκαλία και, απαγορευόταν στους χριστιανούς από την εκκλησία, πράγμα που θα καταστήσει τους Εβραίους που ασχολούνταν με την «εμπορία του χρήματος», σε ιδιόμορφους όψιμους «τραπεζίτες του μεσαίωνα».

Η εξουσιαστικά επιβαλλόμενη της «εμπορίας του χρήματος» στο εβραϊκό στοιχείο, σε συνδυασμό με τη σταδιακή μετάβαση από την κλειστή οικονομία του φέουδου (όπου το χρήμα διαδραματίζει έναν ασήμαντο ρόλο) στην ανοιχτή οικονομία της αγοράς (όπου το χρήμα παίζει πρωτεύοντα καθοριστικό ρόλο), θα καταστήσει σύντομα τους Εβραίους υπολογίσιμο οικονομικό παράγοντα της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

ΕΒΡΑΙΟΙ: ΜΟΝΙΜΑ ΘΥΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑΛΛΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΘΥΤΕΣ

Προάγγελοι των τραπεζιτών της καπιταλιστικής κοινωνίας αυτοί οι «τραπεζίτες του μεσαίωνα», θα δουν τον οικονομικό τους ρόλο (που τους επιβλήθηκε από την κεντρική θεοκρατική εξουσία) να αποχτάει μια όλο και πιο βαρύνουσα σημασία (ενάντια και στις προθέσεις και τα συμφέρονται αυτής της εξουσίας). Κι αυτό θα τους φέρει αντιμέτωπους τόσο με την εκκλησιαστική εξουσία όσο και με την εκκολαπτόμενη αστική τάξη, από τις οποίες, η ύπαρξη των Εβραίων θα γίνει αντιληπτή ως μια σοβαρή ανταγωνιστική δύναμη.

Σημαντική απειλή για τις δύο πιο υπολογίσιμες κοινωνικές δυνάμεις αυτής της ιστορικής περιόδου, της κατεστημένης εκκλησιαστικής εξουσίας και της ανερχόμενης αστικής τάξης, οι Εβραίοι θα αναχθούν και πάλι σε αντικείμενο μαζικών διώξεων στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής επιχείρησης με ξεκάθαρα οικονομικά και πολιτικά κίνητρα, που οργανώνεται και καθοδηγείται από την εξουσία, στο όνομα της υπεράσπισης των ίδιων πάντα τετριμμένων αλλά αποτελεσματικών ιδεολογικών εφευρημάτων.

▪ Κατά τον 11ο αιώνα σημειώνεται η αποδιοπόμπηση των Εβραίων των παροικιών του Ρήνου, του Δούναβη και της Μοζέλα και γίνονται αντικείμενο διώξεων, σφαγών και λεηλασιών, με αποκορύφωση τους διωγμούς του 1096.

▪ Στον 12ο αιώνα έρχεται η σειρά των Εβραίων της βόρειας Γερμανίας (1146) και της Αγγλίας (1189).

▪ Στα τέλη του 12ου αιώνα, με πρωτοβουλία του πάπα Ιννοκέντιου Γ’ η επιχείρηση εναντίον των Εβραίων τίθεται υπό κεντρικό έλεγχο κάτω από την καθοδήγηση της Ιερής Εξέτασης, ενός ειδικού κατασταλτικού θεσμού, στην οποία ανατίθεται το «θεάρεστο έργο» της εξόντωσης των Εβραίων. Η Ιερή Εξέταση εκπληρώνει το έργο της με τέτοιο ζήλο και αποτελεσματικότητα, ώστε δημιουργεί και επιβάλλει ένα ιστορικά αξεπέραστο διωκτικό μοντέλο το οποίο, έκτοτε, θα αντιγράφεται εξακολουθητικά απ’ όλες τις αυταρχικές, κοσμικές ή θεοκρατικές, εξουσίες στον πλανήτη.

▪ Τον 13ο-15ο αιώνα οργανώνεται η «εξουδετέρωση» των Εβραίων της Ισπανίας υπό τον έλεγχο της ισπανικής Ιερής Εξέτασης. Ύστερα από αλλεπάλληλα κύματα διώξεων, που κορυφώνονται με τους διωγμούς του 1329, του 1390, του 1412 και του 1492, ένας μεγάλος αριθμός Εβραίων σφαγιάζεται, πάρα πολλοί εκχριστιανίζονται βιαίως και η τεράστια πλειοψηφία τους, περίπου 200.000 άνθρωποι, εξαναγκάζονται σε εκπατρισμό και αναζητούν καταφύγιο στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και τα Βαλκάνια. Παρόμοια είναι η τύχη των Εβραίων και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

▪ Τον 14ο αιώνα, η μεγάλη επιδημία πανούκλας που έπληξε την Ευρώπη, αποδείχτηκε αρωγός της πανευρωπαϊκής επιχείρησης κατά των Εβραίων στην οποία αποδύθηκε η θεοκρατική εξουσία. Οι Εβραίοι θα ενοχοποιηθούν για την επιδημία και η εξιλέωση τους θα πληρωθεί με το αίμα τους: «Δύο ολόκληρα χρόνια το αίμα έτρεχε από την Ισπανία μέχρι τη Σιλεσία και την Ουγγαρία».

▪ Τον 15ο αιώνα έρχεται η σειρά των Εβραίων της Γαλλίας, Πορτογαλίας, Αγγλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ολλανδίας.

▪ Από το 16ο αιώνα και μετά, με τη βαθμιαία αποδυνάμωση της θεοκρατικής εξουσίας στις χώρες του αναπτυσσόμενου ευρωπαϊκού καπιταλισμού, άρχισε να αποδυναμώνεται και η δίωξη των Εβραίων.

▪ Έκτοτε και μέχρι σήμερα, μαζικοί και ιδιαίτερα άγριοι διωγμοί των Εβραίων θα σημειώνονται μόνο στις πιο καθυστερημένες φεουδαρχικές περιοχές της ευρωπαϊκής ηπείρου, στις οποίες η θεοκρατική εξουσία εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Με καθυστέρηση αρκετών αιώνων, οι Εβραίοι θα ξαναζήσουν τη φρίκη των μαζικών διωγμών στη Ρωσία(στο δεύτερο μισό του 17ου, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα) και στην Πολωνία(το 18ο αιώνα), για να ανακαλυφτούν και να καθιερωθούν εκ νέου ως αποδιοπομπαίοι τράγοι σε μια αναπτυγμένη καπιταλιστική χώρα, τη Γερμανίατου μεσοπόλεμου, όταν εμφανίζεται στο προσκήνιο ο ναζισμός, μια απ’ τις πιο άγριες και απάνθρωπες κοσμικές θρησκείες της ιστορίας.

Η αποδιοπόμπηση ορισμένων ατόμων ή ομάδων συνδέεται άμεσα με τους αντικειμενικούς στόχους της εξουσίας που την πυροδοτεί και τη διαχειρίζεται:

▪ Κατά τη φεουδαρχική περίοδο, η θεοκρατική εξουσία που στηρίζεται στην πίστη, ανακαλύπτει τους αποδιοπομπαίους τράγους που έχει ανάγκη (για την ενδυνάμωση και διαιώνιση της κυριαρχίας της) στο πρόσωπο των αρνητών της «πίστης».

Για αιώνες ολόκληρους οι «αρνητές της πίστης» της, ο αιρετικός και ο Εβραίος, πλήρωναν με τη ζωή τους την ικανοποίηση αυτής της (τόσο ζωτικής για την εξουσία) ανάγκης, εγκλωβισμένοι στην αρπάγη της Ιερής Εξέτασης, ενός εγκληματικού και εγκληματογόνου διωκτικού μηχανισμού που οργανώθηκε ειδικά γι’ αυτούς.

▪ Κατά τη μεταβατική φάσηαπό τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό, η θεοκρατική εξουσία αρχίζει να κλονίζεται και να αποδυναμώνεται και μαζί της υποβαθμίζεται και εκφυλίζεται και η σημασία των αποδιοπομπαίων τράγων που της αντιστοιχούν: Ο Αιρετικός και ο Εβραίος κατεβαίνουν από την πυρά, αργά-αργά – παρόλο που θα εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διακρίσεων στη δυτική Ευρώπη και φρικτών πογκρόμ στην ανατολική.

Η νέα ανερχόμενη τάξη, στην πάλη της ενάντια στη θεοκρατική αντίληψη οργάνωσης της κοινωνίας, χρησιμοποιεί ως κύριο αντιστήριγμά της τη «λογική». Και, η καπιταλιστική εξουσία που στηρίζεται στη «λογική» ανακαλύπτει τους αποδιοπομπαίους τράγους που έχει ανάγκη για την ενδυνάμωση και διαιώνιση της κυριαρχίας της, στο πρόσωπο των «αρνητών της λογικής». Για ολόκληρους αιώνες οι «αρνητές της [εξουσιαστικής] λογικής», θα πληρώνουν με τη ζωή τους την ικανοποίηση αυτής της ζωτικής -για την εξουσία- ανάγκης, εγκλωβισμένοι στην αρπάγη των θεσμών που κατασκευάστηκαν ειδικά γι’ αυτούς.

▪ Στη φάση της εδραίωσης του καπιταλισμού, εμπεδώνεται και ισχυροποιείται το μοντέλο εξουσίας που του αντιστοιχεί. Μαζί του, εμπεδώνονται και ισχυροποιούνται και οι αποδιοπομπαίοι τράγοι που της αντιστοιχούν: Οι παντός είδους αμφισβητίες «αρνητές της λογικής» της, ανεβαίνουν στο ικρίωμα της φυσικής βίας, της φυλάκισης, των αλυσίδων, της ηλεκτροπληξίας και της ψυχο-φαρμακο-δηλητηρίασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ:Η Ιερουσαλήμ, κέντρο των τριών αλληλοσχετιζόμενων παγκόσμιων μονοθεϊστικών αβραμικών θρησκειών (του Ιουδαϊσμούως μητρική εταιρεία, του Χριστιανισμού ως θυγατρική εταιρεία, και του Ισλάμ ως θυγατρική της θυγατρικής εταιρείας) έχει καταληφθεί πολλές φορές στην ιστορία της:

Από τους Βαβυλώνιους (587 π.Χ.) –από τους Ρωμαίους (70 μ.Χ.) –από τους Άραβες (636-637 μ.Χ. ) – από τους Σταυροφόρους (1099 μ.Χ.) – από τον Σαλαντίν (1187 μ.Χ.) – από το Ισραήλ (1967): κατά τον Πόλεμο των 6 Ημερών, το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, από την Ιορδανία. .

Κάθε κατάληψη σηματοδοτούσε μια σημαντική αλλαγή στο στάτους-κβο και στην πολιτική, θρησκευτική και οικιστική διαχείριση της πόλης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ – 29/ 11/1947

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Γ.Σ. του ΟΗΕ στις 29/11/1947για την εγκαθίδρυση 2 κρατών στην Παλαιστίνη, καθορίστηκε τόσο από το σο­βιετικό μπλοκ (το οποίο διέθετε 5 ψήφους: ΕΣΣΔ, Ουκρανία, Λευκορωσία, Τσεχοσλοβακία και Πολωνία, ενώ αρκούσαν τρεις ψήφοι «κατά» για να μην εγκριθεί το ψήφισμα, όσο και από το μπλοκ των ΗΠΑ, της νέας υπερδύναμης.

Το Εβραϊκό Γραφείο έκανε αμέσως δεκτό το ψήφισμα, έχοντας εξαρχής ως ανομολόγητο στόχο τον βαθμιαίο εξ-εβραϊσμό όλης της Παλαιστίνης μέσω της εθνοκάθαρσης των Παλαιστίνιων (βλ. τα Ημερολόγια του DavidBenGurion, αρχιτέκτονα του εβραϊκού κράτους και της εθνοκάθαρσης), ενώ ο Αραβικός Σύνδεσμος και οι αραβικές χώρες το απέρριψαν, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας χαίνουσας πληγής που εξακολουθεί να αιμορραγεί.

Τα μεσάνυχτα της 14ης Μαΐου 1948, που έληγε η βρετανική εντολή στην Παλαιστίνη, ο Νταβίντ μπεν Γκουριόν ανακήρυξε την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ. Ο Στάλιν ανακοίνωσε αμέσως ο ίδιος στους Σοβιετικούς πολίτες την είδηση της ίδρυσης του Ισραήλ, και η ΕΣΣΔ ήταν από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που αναγνώρισαν το νέο κράτος του Ισραήλ.