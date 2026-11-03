Η έναρξη του εμπορικού πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, τον Ιανουάριο του 2018, αποτέλεσε σημείο καμπής στις σχέσεις των δύο χωρών. Οι εμπορικές και οικονομικές διαφορές όξυναν τις εντάσεις, οι οποίες σταδιακά εξελίχθηκαν σε έναν σύνθετο γεωπολιτικό ανταγωνισμό.

Χαρακτηριστική έκφραση αυτής της μεταβολής υπήρξε η ομιλία του πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, στην Προεδρική Βιβλιοθήκη και το Μουσείο Νίξον. Το μήνυμά του ήταν σαφές: η περίοδος εξομάλυνσης των σχέσεων Ουάσιγκτον και Πεκίνου, η οποία είχε ξεκινήσει τη δεκαετία του 1970, είχε πλέον ολοκληρωθεί και στη θέση της αναδυόταν μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ της «κομμουνιστικής Κίνας» και του «ελεύθερου κόσμου».

Παρά τη δηλωμένη πρόθεση των δύο πλευρών να καταλήξουν σε συμφωνία, οποιαδήποτε επιμέρους συνεννόηση δύσκολα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το σύνολο των συσσωρευμένων προβλημάτων. Στην καλύτερη περίπτωση, Ουάσιγκτον και Πεκίνο θα μπορούσαν να στηριχθούν σε μηχανισμούς «διαχειριζόμενου ανταγωνισμού».

Όλες οι όψεις του ανταγωνισμού: Από το εμπόριο στην ιδεολογία

Ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ–Κίνας εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες μέσα από τους οποίους ερμηνεύονται οι διεθνείς σχέσεις της δεκαετίας του 2020. Από την επιβολή των πρώτων αμερικανικών δασμών το 2018 έως την εμπορική συμφωνία του Οκτωβρίου 2025 —η οποία ακριβέστερα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «εμπορική ανακωχή»— οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικό πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Ενδεικτικό είναι ότι τόσο η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα τον Μάιο όσο και η επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο αξιολογήθηκαν πρωτίστως υπό το πρίσμα της επίλυσης των εμπορικών διαφορών.

Ωστόσο, ο εμπορικός πόλεμος αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Οι αντιφάσεις που προκάλεσε, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας λειτούργησαν ως καταλύτης, επιδεινώνοντας τις διαφωνίες και σε άλλους τομείς.

Το 2018, ο τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς (2017–2021), υποστήριξε ότι η Κίνα χρησιμοποιεί πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά μέσα επιρροής, καθώς και την προπαγάνδα, για να προωθήσει τα συμφέροντά της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 2020, ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο (2018–2021), μιλώντας στην Προεδρική Βιβλιοθήκη και το Μουσείο Ρίτσαρντ Νίξον, έβαλε ουσιαστικά τέλος στην εποχή εξομάλυνσης των σινοαμερικανικών σχέσεων. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο πλευρών προσέλαβε πλέον σαφώς ιδεολογικές διαστάσεις. Η Κίνα χαρακτηρίστηκε ως «μαρξιστικό-λενινιστικό καθεστώς», ενώ τονίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν μπορούν πλέον να αγνοούν τις θεμελιώδεις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές» τους με το Πεκίνο.

Κατά τη δεκαετία του 2020, οι θέσεις των δύο μεγάλων αμερικανικών πολιτικών κομμάτων απέναντι στον ανταγωνισμό με την Κίνα παρουσίασαν σημαντική σύγκλιση. Το 2026, μόλις το 18% των Ρεπουμπλικανών ερωτηθέντων εξέφραζε θετική άποψη για την Κίνα, έναντι 34% μεταξύ των Δημοκρατικών. Η σύσταση της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον Στρατηγικό Ανταγωνισμό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας αποτελεί χαρακτηριστική εκδήλωση αυτής της πολιτικής συναίνεσης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακηρύξει την Κίνα γεωπολιτικό αντίπαλο και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ιδεολογικό αντίπαλο. Η αντιπαράθεση εκτείνεται πλέον στο εμπόριο και την οικονομία, στις νέες τεχνολογίες, στην πολιτική, στη στρατιωτική και τεχνολογική συνεργασία με τρίτες χώρες, καθώς και στη διαμόρφωση του συστήματος διεθνών θεσμών και των μηχανισμών παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Απέναντι στις αμερικανικές ενέργειες, η Κίνα προωθεί μια πολιτική που αποσκοπεί στην αναζήτηση μηχανισμών αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, στην προάσπιση της αδιαίρετης ασφάλειας και στη διαμόρφωση διεθνών σχέσεων βασισμένων στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, απορρίπτει τον μονομερισμό, την αντιπαράθεση μεταξύ συνασπισμών και την ηγεμονία.

Η θέση της Κίνας, την οποία παρουσιάζει ως ηθικά θεμελιωμένη, ενισχύεται από την προθυμία της να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα. Αυτό έχει ήδη καταδειχθεί τόσο από την ετοιμότητά της να απαντά συμμετρικά στις αμερικανικές ενέργειες όσο και από τη δυνατότητά της να ασκεί πίεση μέσω της ρύθμισης της προσφοράς σπάνιων γαιών.

Η πολυπλοκότητα της κατάστασης έγκειται στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα αδυνατούν σήμερα να επιλύσουν γρήγορα το σύνολο των μεταξύ τους αντιφάσεων. Ακόμη και μια βραχυπρόθεσμη «ανακωχή» ενδέχεται να αποδειχθεί προσωρινή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης της αντιπαράθεσης.

Η δυσκολία εξεύρεσης ενός μηχανισμού «διαχειριζόμενου ανταγωνισμού»

Η αδυναμία ταυτόχρονης εξουδετέρωσης όλων των προβλημάτων που έχουν ανακύψει έχει οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα στην αναζήτηση αμοιβαία αποδεκτών μηχανισμών για τη διαχείριση του ανταγωνισμού τους.

Η έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, μετά την απότομη κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου κατά την περίοδο Φεβρουαρίου–Μαΐου 2025, κατέδειξε ότι οι διαφορές τους υπερέβαιναν κατά πολύ το ζήτημα των εμπορικών συναλλαγών. Οι προσδοκίες ότι όλα τα προβλήματα θα μπορούσαν να επιλυθούν μέσα σε 90 ημέρες αποδείχθηκαν υπερβολικά αισιόδοξες.

Τελικά, τον Οκτώβριο του 2025, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν συμφωνία. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή προϋπέθετε τη συνέχιση των επαφών μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, με στόχο την εξεύρεση μιας οριστικής και σταθερής μορφής για τις σχέσεις τους στη νέα ιστορική συγκυρία.

Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα την άνοιξη του 2026 επιβεβαίωσε πόσο δύσκολη παραμένει η υπέρβαση των υφιστάμενων αντιφάσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επίσκεψη περιγράφηκε τόσο ως ευρείας εμβέλειας όσο και ως θριαμβευτική. Η περιγραφή αυτή γίνεται κατανοητή αν ληφθεί υπόψη το εύρος των θεμάτων που συζητήθηκαν: από το εμπόριο έως την πρόθεση της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου να αποφύγουν την άμεση σύγκρουση και να αναζητήσουν κοινό έδαφος σε σύνθετα γεωπολιτικά ζητήματα, όπως η Ταϊβάν, το Ιράν και η Ουκρανία.

Για την Κίνα, ο απώτερος στόχος των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δημιουργία ενός «νέου μοντέλου σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων». Η κινεζική πλευρά υπογραμμίζει ότι η οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης έχει θεμελιώδη σημασία, καθώς η εμπιστοσύνη αυτή έχει διαβρωθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι προσπάθειες αποκατάστασής της αποκτούν πλέον συγκεκριμένη μορφή μέσα από επιμέρους πρωτοβουλίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τη μείωση των δασμών, αλλά και προτάσεις για την ανταλλαγή ενημερώσεων σε περιπτώσεις απειλών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο του 2026 ακολούθησε ανάλογη πορεία. Η προσωπική συνάντηση των δύο ηγετών δίπλα στη σκάλα του προεδρικού αεροσκάφους των ΗΠΑ, καθώς και το ευρύ φάσμα θεμάτων που εξετάστηκαν στις συνομιλίες τους, ανέδειξαν τόσο την επιθυμία των δύο πλευρών να ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη όσο και την επίγνωση του εύρους των προβλημάτων που εξακολουθούν να απαιτούν αντιμετώπιση.

Παρά τη φαινομενικά θετική δυναμική της διαπραγματευτικής διαδικασίας, νέοι παράγοντες ενδέχεται να εμφανιστούν στις σινοαμερικανικές σχέσεις, περιπλέκοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Ειδικότερα, με αφορμή την προώθηση στις ΗΠΑ του νομοσχεδίου με την ονομασία «Κυρώσεις από την Κόλαση» («Sanctions from Hell»), η Κίνα εξέφρασε την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο επιβολής αμερικανικών δευτερογενών κυρώσεων. Το Πεκίνο διατήρησε το δικαίωμα να συνεργάζεται με όλους τους εταίρους του στον βαθμό που κρίνει αναγκαίο και προσδιόρισε μηχανισμούς για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των αναπτυξιακών του συμφερόντων.

Την ίδια στιγμή, η Κίνα επιδεικνύει ολοένα εντονότερα τις δυνατότητές της να προβάλλει στρατιωτική ισχύ σε μεγάλες αποστάσεις. Το 2026, στο πλαίσιο αεροπορικών ασκήσεων με την Αίγυπτο, ανέπτυξε στη Βόρεια Αφρική ομάδα μαχητικών αεροσκαφών, η οποία διένυσε απόσταση 6.000 χιλιομέτρων με τη συνδρομή εναέριου ανεφοδιασμού.

Υπό αυτό το πρίσμα, διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για περαιτέρω όξυνση των εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Ακόμη και αν σημειωθεί πρόοδος στην επίλυση των εμπορικών διαφορών, των αντιπαραθέσεων για τις σπάνιες γαίες ή των ζητημάτων που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, η διαδικασία μπορεί να προσκρούσει σε άλλα εκκρεμή προβλήματα, πυροδοτώντας ένα νέο κύμα κλιμάκωσης.

Η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου σινοαμερικανικών σχέσεων θα απαιτήσει χρόνο. Στο ορατό μέλλον, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα οδηγήσει σε μια νέα μορφή ουσιαστικής συνεργασίας, αλλά σε ένα καθεστώς «ειρηνικής συνύπαρξης». Ένα τέτοιο πλαίσιο θα μπορούσε να εξασφαλίσει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις κινήσεις των δύο πλευρών και να δημιουργήσει αποδεκτούς μηχανισμούς αποκλιμάκωσης κάθε φορά που ανακύπτουν νέες εντάσεις.