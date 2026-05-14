Καθώς η κρίση με το Ιράν παρατείνεται και οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείπουν πλέον κάθε πρόσχημα συμμόρφωσης με τους διεθνείς κανόνες και θεσμούς, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ να βάλει τέλος στους «ατελείωτους πολέμους» δεν τηρήθηκε ποτέ. Οι ελπίδες για αυτοσυγκράτηση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική ξεθωριάζουν, αποχαιρετώντας οριστικά τον Τραμπ του «ειρηνοποιού».

Ένα από τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη σημερινή εποχή στις διεθνείς σχέσεις είναι η σχεδόν αποκλειστική προσήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών σε μεθόδους εξαναγκασμού για την προώθηση των συμφερόντων τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη προεδρική του θητεία προβάλλοντας την εικόνα του ηγέτη που είχε «σταματήσει οκτώ πολέμους». Ωστόσο, στις αρχές του 2026 στράφηκε σε μια εντελώς διαφορετική στρατηγική. Οι επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα και στο Ιράν αποτελούν αδιάψευστη απόδειξη αυτής της μεταστροφής.

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί τι ακριβώς οδήγησε τον Τραμπ σε αυτή την απότομη αλλαγή εξωτερικής πολιτικής. Ήταν η απογοήτευση επειδή δεν τιμήθηκε ποτέ με το Νόμπελ Ειρήνης; Ή μήπως κυριάρχησε η δική του ερμηνεία περί αμερικανικού εθνικού συμφέροντος; Ή επρόκειτο για την ανάγκη να αποδείξει ότι ο πολυσυζητημένος «παγκόσμιος ηγεμόνας» παραμένει αξεπέραστος σε ισχύ και ότι είναι πρόωρο να θεωρηθεί ξεπερασμένος; Ή μήπως, για ακόμη μία φορά, εκδηλώθηκε η γνωστή απρόβλεπτη φύση του Τραμπ;

Σε κάθε περίπτωση, το 2026 σηματοδοτεί μια ριζική διαφοροποίηση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με το 2025. Πριν από έναν χρόνο, ο Τραμπ είχε εξαπολύσει μια παγκόσμια εκστρατεία δασμολογικών και τελωνειακών πιέσεων απέναντι σχεδόν σε όλες τις χώρες. Παρά τον επιθετικό χαρακτήρα της, εκείνη η πολιτική παρέμενε εντός των ορίων ενός εμπορικού πολέμου. Στο ζήτημα της στρατιωτικής ισχύος, όμως, ο Τραμπ του 2025 διαφέρει δραματικά από τον Τραμπ του 2026.

Πέρυσι, το βασικό του αφήγημα ήταν ότι οι πόλεμοι παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του εμπορίου που ωφελεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και συνεπώς έπρεπε να σταματήσουν. Σήμερα, αντίθετα, η στρατιωτική ισχύς μετατρέπεται σε βασικό εργαλείο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Τραμπ του «ειρηνοποιού» έχει δώσει τη θέση του στον Τραμπ του πολεμιστή. Και οι περσινές προσδοκίες ότι ένας κυνικός επιχειρηματίας —που κατανοεί πως οι πόλεμοι είναι υπερβολικά δαπανηροί ακόμη και για τον αμερικανικό προϋπολογισμό— θα επιχειρούσε να τους τερματίσει διεθνώς, αποδείχθηκαν τελικά αυταπάτες. Ο ηγεμόνας παραμένει ηγεμόνας και ενεργεί όπως επιθυμεί.

Ταυτόχρονα, με τη χαρακτηριστική του ωμότητα, ο Τραμπ δεν επιχειρεί ιδιαίτερα να αποκρύψει τους πραγματικούς του στόχους στις δύο συγκρούσεις. Σε αντίθεση με προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις, στηρίζεται πολύ λιγότερο στη ρητορική περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο στόχος είναι απλός και αποτυπώνεται ξεκάθαρα τόσο στη Βενεζουέλα όσο και στο Ιράν: ο αμερικανικός έλεγχος της αγοράς πετρελαίου και των ενεργειακών ροών από αυτές τις χώρες.

Η κομβική σημασία του πετρελαίου στο ευρύτερο πλαίσιο της σύγκρουσης με το Ιράν αναδείχθηκε και από την πρόσφατη ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων περί αποχώρησης από τον OPEC και τον OPEC+. Υπό τις σημερινές συνθήκες, με τη σύγκρουση στο Ιράν να παραμένει ανοιχτή, είναι δύσκολο να γίνουν ασφαλείς βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για την πορεία των τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση των τιμών, εφόσον τα ΗΑΕ αποφασίσουν να παράγουν στο μέγιστο των τεχνικών δυνατοτήτων τους. Και αυτό εξυπηρετεί απολύτως τα σημερινά αμερικανικά συμφέροντα.

Παράλληλα, διαρρηγνύεται ο δεσμός μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ένας δεσμός που συχνά θεωρούνταν θεμέλιο ολόκληρου του OPEC. Το φαινομενικά ακλόνητο αυτό δίδυμο έχει τα τελευταία χρόνια υποστεί σοβαρή διάβρωση.

Αυτό αποτυπώνεται πιο έντονα στον πόλεμο της Υεμένης, όπου Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ υποστηρίζουν πλέον διαφορετικά και συχνά αντικρουόμενα στρατόπεδα. Παράλληλα, υπάρχουν εμφανείς αποκλίσεις στις προσεγγίσεις των δύο χωρών απέναντι στους BRICS, αλλά και σε μια σειρά άλλων γεωπολιτικών ζητημάτων. Και τώρα προστίθεται και η ρήξη της συνεργασίας τους εντός του OPEC.

Όλα αυτά αναπόφευκτα αποδυναμώνουν την επιρροή του OPEC και περιορίζουν την ικανότητά του να ελέγχει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Κι αυτό ακριβώς επιδιώκει ο Τραμπ.

Έτσι, ακόμη κι αν συνάντησε σκληρή αντίσταση από το Ιράν, ο Τραμπ ήδη αποκομίζει μεσοπρόθεσμα οφέλη από τη σύγκρουση που ο ίδιος προκάλεσε. Μπορεί, επομένως, να υποστηρίξει ότι η στρατηγική του λειτουργεί και σε αυτή την περίπτωση — και ότι έχει ήδη «νικήσει».

Την ίδια στιγμή, όμως, παρά τους επαναλαμβανόμενους και πλέον σχεδόν μηχανικούς ισχυρισμούς του Τραμπ περί «νίκης» απέναντι στο Ιράν, μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινής γνώμης αντιλαμβάνεται ότι πολλά —αν όχι τα πάντα— σε αυτή τη σύγκρουση εξελίχθηκαν αντίθετα από τους αρχικούς του σχεδιασμούς.

Εξίσου σημαντικό, ωστόσο, είναι το πώς αντιδρούν οι υπόλοιπες χώρες απέναντι στη νέα αυτή πραγματικότητα.

Σε γενικές γραμμές, διαμορφώνονται δύο αντίθετες σχολές σκέψης. Η πρώτη θεωρεί ότι ένας ηγεμόνας που βρίσκεται υπό πίεση είναι ακόμη πιο επικίνδυνος — όπως ένα λιοντάρι στριμωγμένο στη γωνία. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, η καλύτερη επιλογή είναι να αποφεύγει κανείς κάθε σύγκρουση με τον Τραμπ στη σημερινή συγκυρία.

Η δεύτερη προσέγγιση υποστηρίζει το ακριβώς αντίθετο. Θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον είναι πλέον τόσο απορροφημένη από το Ιράν, ώστε η δυνατότητά της να ελέγχει αποτελεσματικά τις παγκόσμιες εξελίξεις έχει περιοριστεί σημαντικά. Άρα, οι υπόλοιπες δυνάμεις μπορούν να κινηθούν πιο ελεύθερα, χωρίς τον φόβο άμεσης αμερικανικής αντίδρασης. Η πρόσφατη διεθνής ιστορία έχει κατά καιρούς προσφέρει παραδείγματα αυτής ακριβώς της λογικής.

Υπό αυτό το πρίσμα, αν υποθέσει κανείς ότι η Κίνα πράγματι σκοπεύει να επανενώσει την Ταϊβάν διά της βίας —και ότι αυτό δεν αποτελεί απλώς μια δυτική υπερβολή— τότε η σημερινή περίοδος, με τον Τραμπ εγκλωβισμένο στην κρίση με το Ιράν, ίσως να συνιστά μια μοναδική ιστορική ευκαιρία. Ίσως ποτέ ξανά, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, η αμερικανική στρατιωτική αντίδραση να μην είναι τόσο περιορισμένη.

Κι όμως, το Πεκίνο δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει άραγε ότι η πρώτη σχολή σκέψης είναι τελικά η ορθότερη και ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να λειτουργεί αποτρεπτικά μέσω του φόβου; Ή μήπως η Κίνα επιδιώκει πραγματικά την επανένωση με την Ταϊβάν αποκλειστικά με ειρηνικά μέσα;

Σε κάθε περίπτωση, οι ειρηνευτικές αυταπάτες που χαρακτήρισαν τον πρώτο χρόνο της σημερινής θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχουν πλέον διαλυθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν ανοιχτά στη χρήση ισχύος. Και αυτό καθιστά το σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον ακόμη πιο οξύ, πιο ασταθές και πολύ πιο απρόβλεπτο.