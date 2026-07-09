Η μετατροπή του αμερικανικού δολαρίου από παγκόσμιο δημόσιο αγαθό σε μονομερές εργαλείο εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών έχει οδηγήσει ολοένα και περισσότερες χώρες στην συνειδητοποίηση ότι η υπερβολική εξάρτηση από το δολάριο συνεπάγεται αποδυνάμωση της χρηματοοικονομικής κυριαρχίας, αυξημένη ευαλωτότητα στην οικονομική ασφάλεια και μόνιμη έκθεση σε συστημικούς κινδύνους που απορρέουν από πολιτικές αποφάσεις της Ουάσιγκτον.

Σήμερα, το παγκόσμιο κύμα της «αποδολαριοποίησης» μεταβαίνει από το επίπεδο της θεωρητικής συζήτησης σε συγκεκριμένες εθνικές πολιτικές και εξελίσσεται σε έναν από τους κεντρικούς άξονες του διεθνούς οικονομικού ανταγωνισμού.

Ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν την ταχεία κατάρρευση της κυριαρχίας του δολαρίου, ενώ άλλοι εξακολουθούν να θεωρούν ότι τα πλεονεκτήματα του αμερικανικού νομίσματος του εξασφαλίζουν διαχρονική υπεροχή. Η πραγματικότητα, ωστόσο, βρίσκεται κάπου ανάμεσα. Η αποδολαριοποίηση δεν αποτελεί χρηματοπιστωτική επανάσταση που μπορεί να συντελεστεί μέσα σε λίγα χρόνια, αλλά μια μακροχρόνια διαδικασία δεκαετιών, η οποία θα συνοδευτεί από βαθιές ανακατατάξεις στα παγκόσμια οικονομικά συμφέροντα.

Πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη που τροφοδοτείται τόσο από την ίδια την αποξένωση της δολαριακής ηγεμονίας όσο και από τη μεταβολή των συσχετισμών στην παγκόσμια οικονομία.

Η κυριαρχία του δολαρίου δεν πρόκειται ούτε να καταρρεύσει τόσο γρήγορα όσο προβλέπουν οι πιο ακραίες εκτιμήσεις, ούτε όμως να παραμείνει αιώνια χάρη στα υφιστάμενα πλεονεκτήματά της. Αντιθέτως, θα υποχωρεί σταδιακά, πολυεπίπεδα και εξελικτικά μέσα από την αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής.

Η βασική κινητήρια δύναμη της αποδολαριοποίησης προέρχεται από την ίδια τη «στρατιωτικοποίηση» του δολαρίου και την υπερεκμετάλλευση της αξιοπιστίας του. Τα τελευταία χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν όλο και συχνότερα το αμερικανικό νόμισμα ως γεωπολιτικό όπλο, επιβάλλοντας οικονομικές κυρώσεις, παγώνοντας συναλλαγματικά αποθέματα, αποκλείοντας χώρες από το σύστημα πληρωμών SWIFT και στοχοποιώντας χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στην ουσία, η Ουάσιγκτον καταναλώνει το ίδιο το «δημόσιο κεφάλαιο εμπιστοσύνης» πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η διεθνής αποδοχή του δολαρίου.

Η μετατροπή του δολαρίου από παγκόσμιο δημόσιο αγαθό σε μονομερές εργαλείο αμερικανικής ισχύος έχει καταστήσει σαφές σε πολλές χώρες ότι η υπερβολική εξάρτηση από αυτό ισοδυναμεί με απώλεια οικονομικής κυριαρχίας και έκθεση σε κινδύνους που δεν μπορούν να ελέγξουν.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το 2022, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη πάγωσαν περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια ρωσικών συναλλαγματικών αποθεμάτων και απέκλεισαν τις μεγαλύτερες ρωσικές τράπεζες από το σύστημα SWIFT, καταρρίπτοντας οριστικά την εικόνα της «ουδετερότητας» του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Χώρες όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα βιώνουν εδώ και χρόνια παρόμοιους οικονομικούς αποκλεισμούς. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, περισσότερες από 110 χώρες έχουν συμμετάσχει, σε διαφορετικό βαθμό, σε μηχανισμούς αποδολαριοποίησης εξαιτίας των ανησυχιών τους για ενδεχόμενες κυρώσεις.

Ταυτόχρονα, οι διαρθρωτικές αδυναμίες της αμερικανικής οικονομίας γίνονται ολοένα πιο εμφανείς. Τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα, το τεράστιο δημόσιο χρέος και οι επαναλαμβανόμενες πληθωριστικές πιέσεις διαβρώνουν σταδιακά τα θεμέλια της αξιοπιστίας του δολαρίου.

Τον Μάιο του 2026 το ομοσπονδιακό χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεπέρασε τα 39 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι πληρωμές τόκων εξελίσσονται σε μία από τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις του αμερικανικού προϋπολογισμού, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την εικόνα του δολαρίου ως «ασφαλούς καταφυγίου».

Οι συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι συγκρούσεις που αφορούν τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, καθώς και οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου, πλήττουν τη σταθερότητα του συστήματος του πετροδολαρίου και ωθούν τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους διακανονισμού των συναλλαγών τους.

Με άλλα λόγια, η ίδια η δολαριακή ηγεμονία υπονομεύει σταδιακά τα θεμέλιά της.

Η πιο ουσιαστική ίσως έκφραση της αποδολαριοποίησης προέρχεται από τις χρηματοπιστωτικές πρωτοβουλίες των χωρών των BRICS. Εκπροσωπώντας περίπου το 37% του παγκόσμιου ΑΕΠ και αριθμώντας πλέον δέκα κράτη-μέλη, οι BRICS επιχειρούν να οικοδομήσουν μια χρηματοπιστωτική υποδομή ανεξάρτητη από το αμερικανικό νόμισμα.

Το 2026 τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πληρωμών BRICS Pay, το οποίο ενσωματώνει το βραζιλιάνικο Pix, το ρωσικό SPFS και το κινεζικό CIPS, επιτρέποντας απευθείας διακανονισμούς σε τοπικά νομίσματα χωρίς τη διαμεσολάβηση του SWIFT.

Παράλληλα, οι BRICS αναπτύσσουν το «Unit», ένα ψηφιακό αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο αποτελούμενο κατά 40% από χρυσό και κατά 60% από νομίσματα των κρατών-μελών, αμφισβητώντας ευθέως το μονοπώλιο του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η ASEAN προωθεί συστήματα διακανονισμών σε τοπικά νομίσματα. Η Κίνα έχει ήδη υπογράψει σχετικές συμφωνίες με τη Βραζιλία, το Ιράκ και άλλες χώρες, ενώ το Ιράκ επέτρεψε για πρώτη φορά τη χρήση του γουάν στις εμπορικές συναλλαγές με το Πεκίνο.

Το ποσοστό διακανονισμών σε τοπικά νομίσματα μεταξύ Κίνας και Ρωσίας ξεπερνά πλέον το 95%, ενώ οι συναλλαγές πετρελαίου μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Κίνας που πραγματοποιούνται σε γουάν έφτασαν το 41%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το δολάριο και δημιουργώντας ρήγμα στο σύστημα του πετροδολαρίου.

Από τον Ιανουάριο του 2026, το Ιράν πραγματοποιεί το σύνολο των εξαγωγών πετρελαίου προς την Κίνα σε κινεζικό γουάν.

Παράλληλα, οι κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο μειώνουν σταθερά την έκθεσή τους σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα και αυξάνουν τα αποθέματα χρυσού και άλλων μη δολαριακών στοιχείων ενεργητικού.

Το ποσοστό των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων που διακρατούνται σε δολάρια υποχώρησε από το 72% το 2001 στο 56,77% το 2025, παραμένοντας κάτω από το όριο του 60% για δώδεκα συνεχόμενα τρίμηνα.

Μέχρι το 2025, η αξία των αποθεμάτων χρυσού των κεντρικών τραπεζών έφτασε τα 3,93 τρισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 3,88 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα που κατέχουν επίσημοι ξένοι φορείς. Ο χρυσός επανήλθε έτσι στην κορυφή των παγκόσμιων αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων.

Την ίδια στιγμή, ενισχύεται σταδιακά ο ρόλος του ευρώ, του κινεζικού γουάν, του ιαπωνικού γεν, της βρετανικής λίρας και ορισμένων νομισμάτων αναδυόμενων οικονομιών.

Η σημερινή μορφή της αποδολαριοποίησης χαρακτηρίζεται από πολλαπλές εστίες προόδου, σταδιακή εξέλιξη και συνύπαρξη διαφορετικών νομισμάτων, χωρίς συγκρουσιακή λογική ή προσπάθεια πλήρους αντικατάστασης του δολαρίου.

Οι εξελίξεις αυτές παραμένουν ακόμη μερικές, συμπληρωματικές και σταδιακές και δεν συνιστούν μια συνολική ή επαναστατική ανατροπή του υφιστάμενου συστήματος.

Δεν υπάρχει σήμερα κάποια διεθνής «αντιδολαριακή συμμαχία», ούτε κράτη που επιδιώκουν την ολοκληρωτική κατάργηση του αμερικανικού νομίσματος. Αντιθέτως, οι περισσότερες χώρες επιδιώκουν απλώς να μειώσουν την εξάρτησή τους από αυτό σε τομείς όπως οι εμπορικοί διακανονισμοί, τα συναλλαγματικά αποθέματα και τα συστήματα πληρωμών, οικοδομώντας ένα παράλληλο μοντέλο συνύπαρξης του δολαρίου με άλλα νομίσματα.

Πρέπει επίσης να αναγνωριστεί ότι η κυριαρχία του δολαρίου έχει διαπεράσει κάθε πτυχή της παγκόσμιας οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του SWIFT, τον Δεκέμβριο του 2025 το μερίδιο του δολαρίου στις διεθνείς συναλλαγές αυξήθηκε στο 50,5%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2023, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 διαμορφωνόταν ακόμη στο 49,25%, διατηρώντας με διαφορά την πρώτη θέση παγκοσμίως. Το ευρώ ακολουθούσε με ποσοστό περίπου 22,82%.

Περισσότερο από το 90% των παγκόσμιων εμπορευμάτων εξακολουθούν να τιμολογούνται σε δολάρια, ενώ η πλειονότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων συνεχίζει να χρησιμοποιεί το αμερικανικό νόμισμα ως βασικό μέσο συναλλαγών.

Πέρα όμως από τα οικονομικά μεγέθη, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον έλεγχο κρίσιμων θεσμών του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως το SWIFT, οι μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης.

Κάθε χώρα που επιχειρεί να αμφισβητήσει ευθέως το δολάριο κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με οικονομικές κυρώσεις, εκροές κεφαλαίων, νομισματικές πιέσεις και χρηματοπιστωτικές αναταράξεις.

Η ιστορία έχει δείξει ότι ακόμη και μεγάλα εγχειρήματα, όπως η δημιουργία του ευρώ ή η διεθνοποίηση του ιαπωνικού γεν, προχώρησαν με αργούς ρυθμούς εξαιτίας της ισχυρής αντίστασης της δολαριακής ηγεμονίας.

Η εξάρτηση από το υπάρχον σύστημα, η θεσμική αδράνεια και η αποτρεπτική ισχύς της αμερικανικής οικονομικής επιρροής καθιστούν βέβαιο ότι η αποδολαριοποίηση δεν θα είναι ένας σύντομος αγώνας ταχύτητας αλλά μια μακρά ιστορική διαδικασία.

Αν και η διεθνοποίηση του κινεζικού γουάν προχωρά σταθερά και εκτιμάται ότι έως το 2028 θα αποτελεί το τρίτο σημαντικότερο νόμισμα διεθνών πληρωμών, η απόσταση που το χωρίζει από το δολάριο και το ευρώ παραμένει σημαντική.

Η Κίνα επιδιώκει να εμφανίζεται ως συμμετέχων, προωθητής και οικοδόμος της νέας τάξης πραγμάτων και όχι ως ανατρεπτικός ηγέτης ή άμεσος αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η στρατηγική αυτή αντικατοπτρίζει τη βούληση του Πεκίνου να προωθήσει όχι την κατάργηση του δολαρίου αλλά τη διαφοροποίηση του διεθνούς νομισματικού συστήματος και τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης, σταθερής και πολυπολικής οικονομικής τάξης.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η αποδολαριοποίηση αναμένεται να συνεχίσει την πορεία της, έστω και με διακυμάνσεις και καθυστερήσεις.

Μέχρι το 2035, η κυριαρχία του δολαρίου ενδέχεται να έχει αποδυναμωθεί περαιτέρω, ενώ το γουάν θα έχει ενισχύσει σημαντικά τον διεθνή του ρόλο ως αποθεματικό, επενδυτικό και συναλλακτικό νόμισμα.

Ωστόσο, οι πολιτικές και οικονομικές διαφορές εντός της Ευρωζώνης, η αστάθεια πολλών αναδυόμενων νομισμάτων και η βαθιά εξάρτηση των διεθνών αγορών από το δολάριο υποδεικνύουν ότι η μετάβαση σε ένα πολυνομισματικό σύστημα θα απαιτήσει δεκαετίες προσαρμογής.

Το πιθανότερο σενάριο για το ορατό μέλλον είναι η διατήρηση μιας διεθνούς τάξης που θα χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του δολαρίου αλλά και από τη σταδιακή συνύπαρξη πολλών σημαντικών νομισμάτων.

Διότι η τελική μορφή του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος δεν θα είναι η ηγεμονία ενός και μόνο νομίσματος, αλλά η ισορροπημένη συνύπαρξη πολλών.

Και αυτό δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τις επιλογές των κρατών, αλλά και από την ίδια τη δοκιμασία του χρόνου και της ιστορίας.