Γράφει ο Άλεξ Στεφανόπουλος, Δημοσιογράφος

Μια άκρως απόρρητη εμπιστευτικού χαρακτήρα, όπως τιτλοφορείται επιστολή, που μέχρι πρότινος βρισκόταν σε κάποιο συρτάρι του Υπ.Εξ. «ξεχασμένη»… φαίνεται να ρίχνει φως στα βαθύτερα αίτια της πρωτοφανούς κρίσης που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό της Σιναϊτικης Αδελφότητας απειλώντας όχι μόνον την συνοχή αλλά και την έκρηξη μεγάλης ενδογενούς Διορθόδοξης Διεκκλησιαστικής κρίσης μετά την τροπή που έχουν λάβει τα γεγονότα των τελευταίων 24ωρων που εξελίσσονται με επίκεντρο το τρίγωνο Αθήνας, Καϊρου, Ιερουσαλήμ.

Η Πατριαρχική αντιπροσωπεία – εξαρχία αποτελούμενη από «ἐπιφανείς Ἁγιοταφίτες , δηλαδή ἐκ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Ἑλλάδι, Ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερώνυμου, τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, Ἀρχιμανδρίτου π. Χριστοδούλου, καί τοῦ ἐγκρίτου ὁμοτίμου καθηγητοῦ Κανονικοῦ Δικαίου κ. Θεοδώρου Γιάγκου, ἤτοι τοὺς καταλληλοτέρους διὰ τὴν διευθέτησιν τοῦ ζητήματος». που απέστειλε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ύστερα από κοινό αίτημα και της πλειοψηφίας της Σιναίτικης Αδελφότητας αλλά και του έκπτωτου πλέον Αρχ. Σινά κ. Δαμιανού έχει ήδη αποχωρήσει και από το Σινά.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί μια συνάντηση μετ εμποδίων, της πατριαρχικής αντιπροσωπείας, με τον Αρχ. Δαμιανό όπως αποκαλύπτει σχετική ανακοίνωση από το ίδιο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η επιστολή που έρχεται στο φως της δημοσιότητας σήμερα 11 Αυγούστου 2025 για πρώτη φορά, φαίνεται να φωτογραφίζει μια γυναίκα ως το βαθύτερο αίτιο της πρωτοφανούς κρίσης εντός της Ανδρικής αρχαίας κατά το έθος και την ιερά πατροπαράδοτη παράδοση της Σιναϊτικης Αδελφότητας.

Η εμβληματική γυναίκα, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του γηραιού Αρχ. Δαμιανού εδώ και σχεδόν δυο δεκαετίες, της καταλογίζεται ότι ούτε λίγο ούτε πολύ συνδιοικεί με τον γηραιό πολιό Αρχ. Δαμιανό και συμβιώνει-συζεί (sic) , όπως αναφέρει η μυστική έκθεση προς το Υπ. Εξ. προ ετών έχει κηρυχθεί persona non grata και της έχει απαγορευθεί η είσοδος σε όλους τους χώρους της Ιεράς Μονής.

Η γυναίκα αυτή η οποία και την περίοδο αυτή της μείζονος εκκλησιαστικής κρίσης , το όνομα της οποίας είναι αρκετά γνωστό και στο Υπ.Εξ και στο Υπ. Παιδείας όπως και σε πολλά πρόσωπα του δημοσίου βίου αλλά και σε αρκετούς παράγοντες του εκκλησιαστικού και πολιτικού βίου εντός και εκτός Ελλάδος αφού ο γηραιός Αρχ. Σινά κ. Δαμιανός εμφανίζει την κ. Αικ. Σπ. με διαφορετικές ιδιότητες κάθε φορά εδώ και αρκετά χρόνια…

Αυτή η μυστική έκθεση, που για πρώτη φορά βλέπει το φως της δημοσιότητας, βρίσκεται στα συρτάρια του Υπ. Εξ από τις αρχές του 2025 και αρκετά πριν εκδοθεί η απόφαση των Αιγυπτιακών αρχών τον περασμένο Μάϊο (2025), που θέτει εν αμφιβόλω όχι μόνον τα περιουσιακά και ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά αλλά και σχεδόν όλα τα προσκυνήματα μετόχια και την συνολική περιουσιακή περιουσία καθώς και μέρος των κληροδοτημάτων Αυτής.

Τα τελευταία 24ωρα η έκθεση αυτή έχει ανασυρθεί από τα συρτάρια του Υπ. Εξ έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρμόδιων ελληνικών αρχών και διασταυρώνονται όλα όσα περιγράφονται και αποκαλύπτονται σε αυτή την μυστική άκρως απόρρητη έκθεση.

Ο άνθρωπος που την έχει συντάξει , προφανώς ύστερα από σχετικό αίτημα ανώτατου παράγοντα του Υπ.Εξ – όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κατόπιν σχετικής διασταύρωσης – , φαίνεται να γνωρίζει πάρα πολύ καλά όχι μόνον τα βαθύτερα εσωτερικά ζητήματα, αλλά και τις ενδογενείς εσωστρεφείς παθογένειες δεκαετιών της Σιναϊτικης Αδελφότητας που αναδύονται κάθε φορά, ευκαιριακά και συγκυριακά εδώ και σχεδόν δυο αιώνες…, και αφενός απειλούν την εσωτερική ενότητα και συνοχή αφετέρου, κατατρώνε τα εσωτερικά σπλάχνα της Αρχαίας, κατά την ιερά παράδοση περισσοτέρων από 1800 έτη, Σιναϊτικης Αδελφότητας…

Μάλιστα στο τέλος της έκθεσης (του) ο συντάκτης της καταλήγει σε μια σειρά προτάσεων για την βαθύτερη επίλυση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που εν τω μεταξύ ακολούθησαν και φαίνεται να δικαίωσαν πλήρως τον συντάκτη της απόρρητης εμπιστευτικού χαρακτήρα έκθεσης.

Η έκθεση αυτή φαίνεται να έχει ζητηθεί από παράγοντα της Ελληνικής Πολιτείας, καθώς εκείνη την περίοδο-αρχές του 2025- ήταν σε πλήρη εξέλιξη ο δικαστικός αγώνας της Σιναϊτικης Αδελφότητας με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, και εν τέλη κατέληξε με άκρως αρνητική έκβαση, όπως εκ του αποτελέσματος φάνηκε με την δικαστική απόφαση της Αιγυπτιακής Ισμαηλίας τον περασμένο Μάϊο (2025).

Εδώ ολόκληρη η εμπιστευτικού χαρακτήρα μυστική επιστολή προς το ΥΠ.Εξ. στην οποία περιγράφονται με λεπτομέρειες όλα όσα έχουν προηγηθεί πριν ξεσπάσει συνολικά ολόκληρη η κρίση και με την αιγυπτιακή απόφαση και εν συνεχεία η βαθιά εσωτερική κρίση και εσωστρεφής περιδίνηση μεταξύ της πλειοψηφίας των Μοναχών και του γηραιού Αρχ. Δαμιανού.

Η έκθεση αυτή δρομολογεί νέες εξελίξεις στην όλη υπόθεση που ταλανίζει σύμπασα την παγκόσμια Ορθόδοξη Εκκλησία , καθώς θέτει και πολλά ακόμα βαθύτερα εκκλησιολογικής φύσεως ζητήματα ενδοεκκλησιαστικά που αντιμετωπίζονται μόνο με τους ιερούς κανόνες…

Ιερούς κανόνες και Πηδάλιο της Εκκλησίας που αφενός απαγορεύουν την συμβίωση μοναχών με άλλου διαφορετικού φύλλου εντός της κάθε μονής.. Πόσο μάλλον την πολυετή συμβίωση με μια γυναίκα ενός Ηγουμένου και μάλιστα Αρχιεπισκόπου…

Πάντως το φαινόμενο των συνείσακτων γυναικών , ειδικά για την Σιναϊτικη Αδελφότητα, μάλλον δεν είναι πρωτοφανές ούτε κάτι πρωτόγνωρο για τα «ήθη και τα έθη» της εν λόγω μοναστικής αδελφότητας (…), αφού και κατά το πολύ πρόσφατο ιστορικό παρελθόν ο προκάτοχος του κ. Δαμιανού, Αρχιεπίσκοπος Σινά Φαράντ και Ρεϊθω, μακαριστός Πορφύριος ο Β’ -1904-1926- εξεδιώχθει, -και μάλιστα σύμφωνα με μαρτυρίες- σχεδόν βίαια, από την ιερά μόνη για αυτόν ακριβώς τον λόγο !

Γιατί συζούσε και συμβίωνε εντός και εκτός μονής με Γυναίκα με την οποία μάλιστα δήλωνε πολύ ερωτευμένος (sic)…

Η έρευνα και το ρεπορτάζ συνεχίζεται για την πολύκροτη αυτή υπόθεση της Ιεράς Μονής του Σινά, μετά την αποκάλυψη ειδικότερα αυτού του τεράστιου και ηθικού με ροζ απόχρωση σκανδάλου..

Ενός ακόμα σκανδάλου που δυστυχώς κινδυνεύει να διαρρήξει, περεταίρω την έτσι και αλλιώς κατακερματισμένη, διχασμένη και πολύ διασπασμένη ορθόδοξη Εκκλησία…

Την Παγκόσμια ορθοδοξία την οποία βρίσκει, 1700 έτη μετά την σύγκληση της Α’ Οικουμενικής Συνόδου το 325 μ.χ. από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο γνωστότερο και ως Μέγα Κωνσταντίνο -τον οποίο η Ορθοδοξία τιμά την 21η Μαϊου μαζί με την Μητέρα του Αυτοκράτειρα Ελένη- και πάλι σε μεγάλη μείζονα διεκκλησιαστική κρίση και όχι μόνο για την κατάσταση εντός και εκτός Σιναϊτικης Αδελφότητας, αλλά και εντός της ζώσας και ελευθέρας Ορθοδοξίας η οποία ήδη ταλανίζεται καθώς βιώνει ίσως το μεγαλύτερο από κάθε άλλη εποχή σχίσμα μετά την σύνοδο της Κρήτης το 2016.

Διαβάστε ολόκληρη την μυστική απόρρητη εμπιστευτικού χαρακτήρα επιστολή – έκθεση.

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Η έρευνα και το ρεπορτάζ και σε ιστορικό βάθος συνεχίζεται…

