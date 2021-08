Κορωνοϊός: Όπλο δικτατόρων και ολιγαρχών

Κλεάνθης Γρίβας

ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ: ΟΠΛΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΑΡΧΩΝ

της VeraSharav

ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ ΓΡΙΒΑ

Ο κοροναϊός δίνει στους δικτάτορες και τους ολιγάρχες

την ευκαιρία να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξουσία

Θα υποχωρήσουν και πάλι οι λαοί των δυτικών δημοκρατιών,

όπως είχαν υποχωρήσει στη ναζιστική μάστιγα;

Δημοσίευση: 9 Απριλίου 2020:

Alliance for Human Research Protection

Advancing Voluntary, Informed Consent to Medical Intervention

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

2. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

3. ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

4. ΕΝΑ ΣΟΥΠΕΡ POLITBURΟ: ΤΟ BILL&MELINDAFOUNDATION

5. ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ: ΑΠΕΙΛΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

6. BILLGATES: ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΌ ΚΑΤΑ 15%.

7. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΟΡΑΤΗ (ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ) ΑΠΕΙΛΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ ΓΡΙΒΑ: ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ BILL GATES ΚΑΙ «ΔΩΡΑ» ΦΕΡΟΝΤΕΣ

Η κ. Vera Sharav είναι επιζώσα του Ολοκαυτώματος. Μια από τις πλέον σεβαστές προσωπικότητες στο χώρο της κοινωνικής κριτικής και της υπεράσπισης των ατομικών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών στις ΗΠΑ. Οι έρευνές της –και, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τα εγκλήματα του ιατρο-φαρμακοβιομηχανικού συμπλέγματος– συμβάλλουν στην κατανόηση του παρελθόντος και στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον.

1. ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

«Καθώς η πανδημία του κοροναϊού οδηγεί τον κόσμο σε αδιέξοδο και οι αγχωμένοι πολίτες απαιτούν δράση, οι ηγέτες σε ολόκληρο τον κόσμο αποκτούν εκτελεστικές και ουσιαστικά δικτατορικές εξουσίες με ελάχιστη αντίσταση.

Οι νέοι νόμοι που διευρύνουν την κρατική επιτήρηση, επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να περιορίζουν επ 'αόριστο τους ανθρώπους και να παραβιάζουν τις ελευθερίες της συναθροίσεως και της έκφρασης, θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τη ζωή των πολιτών, την πολιτική και τις οικονομίες των χωρών για τις επόμενες δεκαετίες ».

The New York Times , 31 Μαρτίου 2020

Η πανδημία του κοροναϊού προκάλεσε στο κοινό έκπληξη, και εξέθεσε με λεπτομέρειες την αποσύνδεση της πραγματικότητας από τις αρχικές ψευδείς διαβεβαιώσεις των στελεχών της δημόσιας υγείας που ισχυρίστηκαν ότι υπάρχουν κυβερνητικά προγράμματα για να μας προστατεύσουν σε περίπτωση εμφάνισης μιας επικίνδυνης μολυσματικής νόσου ή μιας βιοτρομοκρατικής επίθεσης.

Ο ιστότοπος της Διεύθυνσης Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) βεβαιώνει το κοινό ότι:

«Το Κέντρο Αξιολόγησης και Έρευνας Βιολογικών Προϊόντων (CBER),τμήμα του FDA, ήταν πολύ δραστήριο στην ανάπτυξη ιατρικών αντίμετρων και αντιμετώπισης της βιοτρομοκρατίας και των μολυσματικών ασθενειών . Το CBER εξακολουθεί να είναι πολύ δραστήριο στην υποστήριξη των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την ανάπτυξη ιατρικών αντιμέτρων και την καταπολέμηση της βιοτρομοκρατίας και των αναδυόμενων μολυσματικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της πανδημικής γρίπης».

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο με την κατάθεση της Vera Sharav:

Το 2019, το Τμήμα Μάρκετινγκ του κυβερνητικού ρυθμιστικού οργανισμού «Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Νόσων» (CDC) εξέδωσε την ακόλουθη Δήλωση:

«Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) είναι ο οργανισμός στον οποίο οι Αμερικανοί εμπιστεύονται τη ζωή τους. Ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα CDC είναι η πρωταρχική υπηρεσία για την προώθησης της υγείας, την πρόληψης και την προετοιμασίας του έθνους. Είτε προστατεύουμε τον αμερικανικό λαό από απειλές για τη δημόσια υγεία, είτε ερευνάμε αναδυόμενες ασθένειες, είτε εκπονούμε και εφαρμόζουμε προγράμματα δημόσιας υγείας με τους εγχώριους και διεθνείς εταίρους μας, βασιζόμαστε στα στελέχη μας για να κάνουμε πραγματική διαφορά στην υγεία και την ευημερία των ανθρώπων εδώ και σε όλο τον κόσμο».

2. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πολλοί κυβερνητικοί οργανισμοί και πολυάνθρωπες γραφειοκρατίες φαινομενικά δημιουργήθηκαν για να προστατεύσουν το κοινό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται η Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH), τα Κέντρα Ελέγχου Νόσων (CDC) και η Αρχή Προηγμένης Βιοϊατρικής Έρευνας και Ανάπτυξης (BARDA).

«Η υπηρεσία BARDA ιδρύθηκε [το 2006] για να βοηθήσει στη διασφάλιση του έθνους μας από χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές (CBRN) απειλές, καθώς και από πανδημική γρίπη (PI) και αναδυόμενες λοιμώδεις νόσους (EID). Η BARDA υποστηρίζει τη μεταφορά των ιατρικών αντίμετρων, όπως εμβόλια, φάρμακα και διαγνωστικά μέσα που προκύπτουν από την έρευνα της BARDA στην FDAγια έγκριση από την FDA και την ένταξή τους στο Εθνικό Στρατηγικό Απόθεμα».

Το 2019, το Εθνικό Στρατηγικό Απόθεμα μεταβιβάστηκε από τα CDC στη BARDA και ο προϋπολογισμός της BARDA αυξήθηκε κατά 722 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικό ποσό 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα αποθέματα σεαναγκαία φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό είχαν εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της ψευδούς επιδημίας γρίπης H1N1 το 2009.Έκτοτε, το Απόθεμα Έκτακτης Ανάγκης ποτέ δεν συμπληρώθηκε με τα αναγκαία μέσα, ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και μέσων ατομικής προστασίας (PPE) των γιατρών και των νοσοκόμων. Οι ζωές τόσο των ασθενών που χρειάζονται αναπνευστήρες όσο και των επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου αντιμετώπιζαν αυξημένο κίνδυνο θανάτου.

Η πανδημία τoυκοροναϊούαποδεικνύει ότι όσοι ήταν εντεταλμένοι με την ευθύνη (και είχαν εφοδιαστεί με έναν διογκωμένο προϋπολογισμό) να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα ιατρικά εφόδια για επείγουσες καταστάσεις, δεν κατάφεραν να φέρουν σε πέρας την αποστολή που είχαν αναλάβει και άφησαν το κοινό χωρίς κάποια προστασία καλύτερη σε σύγκριση απ’ αυτή που παρείχαν όταν προέκυψε ο τυφώνας Κατρίνα,η 9/11 ή ο τυφώνας Sandy.

Επιπλέον, ενώ το κοινό παραπληροφορούνταν με ψευδείς διαβεβαιώσεις σχετικά με την «εθνική ετοιμότητα», πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι και παγκόσμιοι ολιγάρχες γνώριζαν την κατάσταση από τις δικές τους προσομοιώσεις πριν από την επιδημία του κοροναϊού .

Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2019, διεξήχθησαν μια σειρά από ασκήσεις προσομοίωσης των κυβερνήσεων των ΗΠΑ υπό την κωδική ονομασία "Crimson Contagion". Το συμπέρασμα των συμμετεχόντων κυβερνητικών αξιωματούχων ήταν ότι ήμασταν εντελώς απροετοίμαστοι να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο γεγονός.

Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι σε περίπτωση πανδημίας θα ακολουθούσε πανδαιμόνιο και ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι καταστροφική. Όπως έχει τεκμηριωθεί, οι αρμόδιοι της δημόσιας υγείας που περιμένουν από εμάς να τους σεβαστούμε ως «εμπειρογνώμονες», δεν κατάφεραν να πάρουν κάποια βασικά μέτρα για την αποτροπή καταστροφικών ανθρωπογενών ατυχημάτων που μπορούν να αποφευχθούν και ποτέ δεν αναλάβουν τις ευθύνες τους.

New York Times: A Cascade of Warnings Went Unheeded (3/19/2020), [Ένας καταρράκτης προειδοποιήσεων αγνοήθηκε]. Associated Press: Testing Blunders Cost Vital Month in US Virus Fight (3/29/2020).Εσφαλμένα τεστ δοκιμές κοστίζουν ένα μήνα ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση του ιού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

3. ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Το μόνο μέσο για την καταπολέμηση της πανούκλας είναι η ειλικρίνεια

Albert Camus, Η Πανούκλα (1947)

Αντί να εγκαλούνται οι υπεύθυνοι αξιωματούχοι για την αμέλειά τους, καταγγέλλονται και διώκονται οι γιατροί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας, εάν θελήσουν να μιλήσουν ανοικτά στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό συνέβη στην Κίνα στους γιατρούς που προσπάθησαν να δημοσιοποιήσουν την αλήθεια. Κι αυτό συμβαίνει και στους γιατρούς στις ΗΠΑ.

Γιατί οι δημοσιογράφοι αρνούνται την άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που τεκμηριώνουν την εξάπλωση και τη θνησιμότητα του Covid-19; Γιατί η πρόσβαση σε επιστήμονες και ερευνητές ελέγχεται από «δημόσιους αξιωματούχους της πληροφόρησης» όπως στην Κίνα;

Το Health News αναφέρει ότι οι δημοσιογράφοι αποκλείονται από την άμεση πρόσβαση σε ερευνητές και διαχειριστές των ομοσπονδιακών οργανισμών υγείας (τα NIH, την FDA, τα CDC, την EPA – Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος- και άλλους οργανισμούς) χωρίς την παρουσία «δημόσιων αξιωματούχων της πληροφόρησης». Οι έρευνες που έγιναν από την Ένωση Επαγγελματικών Δημοσιογράφων (SPJ) τεκμηρίωσαν τη λογοκρισία που ασκείται από αξιωματούχους των ομοσπονδιακών δημόσιων υποθέσεων.

Με δεδομένη (α) την έλλειψη ειλικρίνειας και διαφάνειας από τις ίδιες τις «Αρχές» που τις επικαλούνται συχνότερα, και (β) την αποτυχία των μέσων ενημέρωσης να ερευνούν και όχι να αναπαράγουν τις επίσημες θέσεις, δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι αυτή η έλλειψη εντιμότητας και ειλικρίνειας έχει δημιουργήσει δυσπιστία απέναντι στις δομές της εξουσίας. Οι άνθρωποι (συμπεριλαμβανομένων των γιατρών)προσφεύγουν σε μη-εμπορικούς, εναλλακτικούς ιστότοπους και ιστολόγια για αξιόπιστες πληροφορίες.

4. ΕΝΑ ΣΟΥΠΕΡ POLITBURΟ: ΤΟ BILL & MELINDA FOUNDATION

•Στις 18 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Νέας Υόρκης μια προσομοιωτική άσκηση για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας, από το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας του Johns Hopkins και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Την άσκηση παρακολούθησε μια ομάδα 15 αντιπροσώπων από κορυφαίους εταιρικούς, κυβερνητικούς και παγκόσμιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Ελέγχου των Νόσωντων ΗΠΑ.

[Δείτε τον κατάλογο των συμμετεχόντων και την εξαιρετική περίληψη της 5ωρης προσομοίωσης από την Mary Holland,καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, και αντιπροέδρου της ChildrensHealthDefense]

Αυτή η προσομοιωτική άσκηση εξέθεσε τα κενά και την έλλειψη προετοιμασίας, και βρήκε την έκφρασή της με τα πραγματικά συμβάντα που ακολούθησαν δύο μήνες αργότερα, αρχίζοντας από την Κίνα. Στην προσομοιωτική άσκηση, η πανδημία επιβραδύνεται μετά από 18 μήνες, και προβλέπεται ότι πεθάνουν 65 εκατομμύρια άνθρωποι. Η πανδημία σχεδιάστηκε να λήξει μόνο μετά την κυκλοφορία ενός αποτελεσματικού εμβολίου στην αγορά.

«Η πανδημία θα συνεχιστεί με κάποιο ρυθμό μέχρι να υπάρξει ένα αποτελεσματικό εμβόλιο ή έως ότου εκτεθεί το 80-90% του παγκόσμιου πληθυσμού. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, είναι πιθανό να αποτελεί μια ενδημική παιδική ασθένεια».

[Προβολή στιγμιότυπων από την άσκηση, με διάρκεια μιας ώρας].

•Στις 15 Νοεμβρίου 2019, πριν εμφανιστεί ο κοροναϊός, τα CDC δημοσίευσαν μια αγγελία για την πρόσληψη ενός συμβούλου για ένα πρόγραμμα καραντίνας των ΗΠΑ.

•Στις 28 Φεβρουάριου 2020, οBillGatesέκρουσε το συναγερμό για τον κοροναϊό, σε άρθρο του με τίτλο: «RespondingtoCovid-19 – Aonce-in-a-CenturyPandemic?» που δημοσιεύθηκε στο NewEnglandJournalofMedicine . Σ’ αυτόοGates:

•Συνέκρινε τον κίνδυνο θνησιμότητας του Covid-19 με τη γρίπη του 1918.

•Δήλωσε ότι «εκτός από τους ηλικιωμένους με υποκείμενα προβλήματα υγείας, μπορεί να σκοτώσει υγιείς ενήλικες». Και

• Κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει ηγετικό ρόλο, δοκιμάζοντας και εγκρίνοντας νέα εμβόλια και φάρμακα «επειδή τα πανδημικά προϊόντα είναι επενδύσεις εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, και η δημόσια χρηματοδότηση θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο για τις φαρμακευτικές εταιρείες». [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2003762]

Σύμφωνα με το περιοδικό FORBES, ο Bill Gates είναι ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία το 2019 ανέρχονταν σε 106,8 δισεκατομμύρια δολάρια. [Και, συγχρόνως, ο δεύτερος μεγαλύτερος χρηματοδότης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες].

•Στις 17 Μαρτίου 2020, μια έρευνα του TimSchwab στο περιοδικό The Nation με τίτλο «Το φιλανθρωπικό παράδοξο του Bill Gates», ρίχνει φως στο Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, του οποίου η «φιλανθρωπική» επιχείρηση ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων φαίνεται να είναι μια αυτοεξυπηρετούμενη επιχείρηση που χαρακτηρίζεται από πλήθος συγκρούσεων συμφερόντων.

«Οι τρεις εμπιστευματοδόχοι του ΙδρύματοςBillandMelindaGates(Bill,Melinda, και Warren Buffett,θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι επωφελούνται οικονομικά από τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες του ομίλου. Ωστόσο, «τις τελευταίες δύο δεκαετίες [οι εκτεταμένες δραστηριότητές τους] υπόκεινται σε αξιοσημείωτα περιορισμένη κυβερνητική επίβλεψη ή δημόσιο έλεγχο».

«Ο Gates έχει αποδείξει ότι υπάρχει ένας πολύ πιο εύκολος δρόμος προς την πολιτική εξουσία απ’ αυτόν που διάλεξε ο Michael Bloomberg, ένας δρόμος που επιτρέπει σε μη-εκλεγμένους δισεκατομμυριούχους να διαμορφώνουν τη δημόσια πολιτική με τρόπους που σχεδόν πάντα δημιουργούν ευνοϊκά πρωτοσέλιδα.

Το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates καθιέρωσε ένα νέο μοντέλο φιλανθρωπίας στο οποίο οι πιο άμεσaευεργετούμενοι –συχνά– δεν είναι οι φτωχοί του κόσμου, αλλά ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, στόχος του οποίου δεν είναι να βοηθήσει τους άπορους αλλά να βοηθάει τους πλούσιους να παρέχουν βοήθεια στους άπορους.

Σύμφωνα με την έρευνα του περιοδικού The Nation:

«Στις περισσότερες από τις 19.000 «φιλανθρωπικές» επιχορηγήσεις που έκανε το Bill&MalindaGates Foundation κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έγιναν «φιλανθρωπικές» δωρεές απαλλαγμένες φόρων ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ιδιωτικές εταιρείες, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο, όπως η GlaxoSmithKline, η Unilever, η IBM και η NBC Universal Media, οι οποίες έχουν αναλάβει την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, τη βελτίωση της υγιεινής στον αναπτυσσόμενο κόσμο, την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών προϊόντων για τους μουσουλμάνους καταναλωτές και τη διασφάλιση της θετικής προσβολής αυτού του έργου τους».

Μέσω του «φιλανθρωπικών» επιχορηγήσεών του, Bill Gates έχει αποκτήσει υπερβολική επιρροή, που του επιτρέπει να διαμορφώσει τη δημόσια υγεία σε παγκόσμια κλίμακα και να ασκεί οικονομικές πολιτικές που αυξάνουν τον πλούτο της διασυνδεδεμένης εταιρικής ολιγαρχίας, με τον ίδιο Gates στην κορυφή.

Η «φιλανθρωπία» έχει επίσης μεταβάλει δραματικά τη φήμη του Bill Gates από έναν από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες σε έναν από τους πλέον θαυμαζόμενους ανθρώπους στον κόσμο - ακόμη και όταν η «φιλανθρωπική» δραστηριότητά του είναι κι αυτή μια επένδυση από την οποία κερδίζει ο Gates - και μάλιστα, από τους φορολογούμενους των ΗΠΑ. Δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι το μοντέλο των «φιλανθρωπικών» επιχορηγήσεων του Gates, το οποίο του έδωσε εξουσία, επιρροή και απολύσεις, υιοθετείται από μια νέα γενιά αδίστακτων τεχνικών-δισεκατομμυριούχων όπως ο Mark Zuckerberg (Facebook) και ο Jeff Bezos (Amazon), οι οποίοι έχουν επίσης αρχίσει να δίνουν δισεκατομμύρια, και μερικές φορές συνεργάζονται απευθείας με τον Gates.

Αν και το Ίδρυμα Gates επιμένει ότι το έργο του δεν σχετίζεται με τη Microsoft, τα παρατιθέμενα διαγράμματα επιβεβαιώνουν την προηγούμενη αξιολόγηση του Ralph Nader: είναι δύσκολο να σχεδιάσουμε μια γραμμή μεταξύ α) της Microsoft, β) του προσωπικού πλούτου του Gates, και γ) του ιδρύματος Gates. Το Ίδρυμα αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τα ντοκουμέντα του περιοδικού Nation που τεκμηριώνουν τα φορολογικά κέρδη του, αλλά ένας ανεξάρτητος ερευνητής ειδικός επί των φόρων επεσήμανε ότι οι πολυεκατομμυριούχοι αποφεύγουν το 40% των φόρων μέσω των «φιλανθρωπικών» δωρεών και εκτίμησε ότι το Ίδρυμα Gates απέφυγε να πληρώσει τουλάχιστον 14 δισεκατομμύρια δολάρια σε φόρους.

Το περιοδικό TheNation αποκάλυψε στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το Ίδρυμα Gates:

«Χορήγησε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ‘φιλανθρωπικές’ δωρεές που εκπίπτουν από φορολόγηση σε ιδιωτικές εταιρείες - συμπεριλαμβανομένων μερικών από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο, όπως η GlaxoSmithKline, η Unilever, η IBM και η NBC Universal Media –οι οποίες δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθούν ότι χρειάζονται ‘φιλανθρωπικές δωρεές’. Οι δωρεές αυτές υπολογίζεται ότι επηρεάζουν τόσο τη δημόσια πολιτική όσο και την κοινή γνώμη… 250 εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν από το Ίδρυμα Gatesσε εταιρείες μέσων ενημέρωσης και σε άλλες ομάδες για να επηρεάσουν τις ειδήσεις».

Όπως λέει η καθηγήτρια Linsey McGoey, συγγραφέας του βιβλίου, No Such Thing as a Free Gift (2014),γράφει:

«Tο Ίδρυμα Gates δημιούργησε ένα από τα πιο προβληματικά προηγούμενα στην ιστορία των Ιδρυμάτων, δίνοντας ουσιαστικά την δυνατότητα στους εταιρικούς ομίλους να βλέπουν τον εαυτό τους ως έχοντα ανάγκη φιλανθρωπίας, σε μια εποχή όπου τα εταιρικά κέρδη βρίσκονται σε πρωτοφανές υψηλό επίπεδο».

Μεταξύ των άλλων, η καθηγήτρια McGoey ανακάλυψε μια δωρεά $ 19 εκατομμυρίων δολαρίων σε θυγατρική της Mastercardτο 2014. Σκοπός της ήταν να αυξήσει τη χρήση των ψηφιακών χρηματοπιστωτικών προϊόντων από τους φτωχούς ενήλικες στην Κένυα. Επισημαίνει ότι η δωρεά έγινε κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Ίδρυμα Gatesείχε σημαντικές οικονομικές επενδύσεις στη Mastercard μέσω των συμμετοχών του στην εταιρεία επενδύσεων του Warren, Berkshire Hathaway. Επιπλέον, ο Buffett δεσμεύτηκε να συνεισφέρει 30 δισ. δολάρια στο Ίδρυμα Gates.

Ο JamesLove, διευθυντήςτηςμη-κερδοσκοπικήςKnowledgeEcologyInternational, ένας από ετών κριτικός του Gates, δηλώνει:

«Χρησιμοποιεί τη ‘φιλανθρωπία’ του για να προωθήσει μια ατζέντα υπέρ των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα, ακόμη και σε χώρες που είναι πραγματικά φτωχές. Ο Γκέιτς είναι το είδος της δεξιάς πτέρυγας του κινήματος δημόσιας υγείας.

Προσπαθεί πάντα να προωθήσει τα πράγματα σε μια φιλο-εταιρική κατεύθυνση. Είναι ένας μεγάλος υπερασπιστής των μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών.

Υπονομεύει πολλά πράγματα που είναι πράγματι απαραίτητα για να καταστήσουν τα φάρμακα οικονομικά και προσιτά σε ανθρώπους που είναι πραγματικά φτωχοί. Είναι παράδοξο, επειδή δίνει τόσα πολλά χρήματα για να [καταπολεμήσει] τη φτώχεια και,παράλληλα, είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για πολλές αναγκαίες μεταρρυθμίσεις».

5. ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ: ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Έκθεση τουForbes (23 Μαρτίου 2020): Ο Κοροναϊός θα μπορούσε να μολύνει Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των πολιτικών ελευθεριών για πάντα. Ηέκθεσηεστιάζειστοπώςοιμεγάλεςεταιρείεςτεχνολογικήςεπιτήρησηςεκμεταλλεύονται την κρίση Κοροναϊου:

«Το Facebook, η Google και η Microsoft ανέλαβαν έναν πολύ μεγαλύτερο ρόλο "δημόσιων υπηρεσιών" μετά τη διάδοση του COVID-19 σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και ενεργώντας όλο και περισσότερο σαν δημόσιες υπηρεσίες (που λειτουργούν με στόχο το ιδιωτικό κέρδος), θα αυξήσουν ενδεχομένως όχι μόνο την εμβέλειά τους, αλλά και τις αντίστοιχες ικανότητές τους για την απόσπαση και εκμετάλλευση προσωπικών δεδομένων».

Οι πολιτικές ελευθερίες και η ιδιωτική ζωή μας κινδυνεύουν

«Δηλαδή, οι κεφαλαιοκρατικές εταιρίες επιτήρησης, όπως το Facebook , για παράδειγμα, που ανακοίνωσε σήμερα δύο πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη χρήση της εφαρμογής Messenger για να κοινοποιήσει πληροφορίες σχετικές με τη δημόσια υγεία ... Το γεγονός είναι ότι το Facebook κεφαλαιοποιεί και την πανδημία του κοροναϊού προκειμένου να αυξήσει τη χρήση της εφαρμογής Messenger. Εάν μπορεί να κάνει τις υπηρεσίες υγείας του ΟΗΕ και άλλους οργανισμούς υγείας να χρησιμοποιούν το Messenger, θα επεκτείνει περισσότερο τον αριθμό των υπαλλήλων που θα χρησιμοποιούν το Messenger. Πράγμα που σημαίνει περισσότερα δεδομένα (data) στην κατοχή του και περισσότεροι άνθρωποι που θα δέχονται στοχευμένες διαφημίσεις.

Γενικότερα, το Facebook (και άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας),ενεργώντας ως δημόσια υπηρεσία σημαίνει ότι θα διαθέτει επίσης μεγαλύτερη νομιμότητα, εξέχουσα θέση και προτεραιότητα για ό, τι κάνει. Και όλο και περισσότερο, αυτό που κάνουν οι εταιρείες αυτές είναι η συλλογή όλο και πιο πολλών δεδομένων μας με τρόπο που τελικά θα υποβαθμίζει την προσωπική μας αυτονομία, όλα με σκοπό να μας ωθήσουν να αγοράσουμε περισσότερα προϊόντα ή να ψηφίσουμε τον έναν ή τον πολιτικό υποψήφιο».

Ο Μπιλ Γκέιτς, στην πραγματικότητα, χρηματοδότησε την τεχνολογία της επιτήρησης με την ανάπτυξη μικροτσιπ για εμφύτευση σε όλους τους κατοίκους του πλανήτη.

•Στις 18 Μαρτίου 2020,ο Gates απάντησε σε μια ερώτηση κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας Reddit "Ask Anything" (επικοινωνία μέσω της οποίας απαντάει σε ερωτήσεις του κοινού) ως εξής.

Ερώτηση: Πώς θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν, διατηρώντας ταυτόχρονα την κοινωνική απομόνωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού;

Απάντηση (Gates): «Τελικά θα έχουμε κάποια ψηφιακά πιστοποιητικά για να δείξουμε ποιος έχει αναρρώσει ή ποιος έχει μολυνθεί πρόσφατα ή πότε έκανε ένα εμβόλιο».

Η απάντησή του, με λίγα λόγια, αναγνωρίζει την πρόθεσή του να αξιοποιηθεί η ψηφιακή τεχνολογία για να αποκτήσει τον έλεγχο της συμμόρφωσης των πολιτών με ιατρικές παρεμβάσεις που θα υπαγορεύονται από τις κυβερνήσεις, ειδικά όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον εμβολιασμό, που αποτελεί την ιδιαίτερη εμμονή του Bill Gates.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Science, το MIT, ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Bill Gates, έχει αναπτύξει τσιπ-παρακολούθησης που είναι εμφυτεύσιμα στους ανθρώπους, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates. [Διαβάστε: Micro-ChipTechnologyResurrectsTattooIdentification + MedicalSurveillance].

•Το QUANTUM-DOT TATTOO εντοπίζει εκείνους που δεν έχουν εμβολιαστεί.

•Το ID2020 είναι ένα μικροτσίπ που στοχεύει στον εντοπισμό ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων που δεν διαθέτουν έγγραφα ταυτότητας.

•Για το έργο αυτό, ο Gates συγκρότησε μια συμμαχία που περιλαμβάνει τις Microsoft , Accenture, IDEO, GAVI και το Ίδρυμα Rockefeller. Ο ιστότοπος περιγράφει την ταυτότητα ID2020 ως εξής: Είναι μια ολιστική προσέγγιση, βασισμένη στην αγορά και ανταποκρίνεται στο πλήρες πεδίο και στην κλίμακα της πρόκλησης :

«Η κάλυψη του ελλείματος που υπάρχει στο ζήτημα της ταυτότητας αποτελεί τεράστια πρόκληση. Θα απαιτήσει έργο πολλών αφοσιωμένων ανθρώπων και οργανώσεων που συναντώνται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, τομείς και τεχνολογίες. Αλλά είναι συναρπαστικό να φανταστεί κανείς έναν κόσμο όπου υπάρχει ασφάλεια και όπου οι ασφαλείς ψηφιακές ταυτότητες είναι δυνατές».

[Peggy Johnson, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Microsoft Corporation]

•Το ID2020 υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη και έχει ενσωματωθεί στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. (!)

•Τα εμφυτεύματα μικροκυκλώματος που αναγνωρίζει ραδιοσυχνότητες (RFID), είναι παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, καθώς και στις αποσκευές που ελέγχονται από την Delta Airlines.

•Τα εμφυτεύματα RFIDθα χρησιμοποιηθούν επίσης για τον έλεγχο των γεννήσεων, πράγμα που εντάσσεται σε ένα άλλο πρόγραμμα ελέγχου του πληθυσμού του Bill& MelindaFoundation, το FP2020, το οποίο ιδρύθηκε το 2012.

•Ο στόχος του προγράμματος ελέγχου του πληθυσμού FP2020, όπως περιγράφεται από την Capital Research , είναι «ένας παγκόσμιος πόλεμος κατά του λαού της Αφρικής, της Ινδίας και της Ασίας. Το μήνυμα που προωθεί το FP2020 είναι εντυπωσιακά παρόμοιο με το μήνυμα που προωθήθηκε πριν από δεκαετίες από το Συμβούλιο Πληθυσμού, για το οποίο η λύση ήταν το Eugenicτου John D. Rockefeller III για τον υποτιθέμενο παγκόσμιο υπερπληθυσμό».

6. BILLGATES: ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΌ ΚΑΤΑ 15%.

•Το 2010, ο Bill Gates πραγματοποίησε μια παρουσίαση TED στην Καλιφόρνια, με τίτλο Innovating to Zero, στην οποία εξέθεσε την κλιματική αλλαγή, την αποδυνάμωση και τη χρήση των εμβολίων:

«Ο κόσμος σήμερα έχει 6.8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πουθα αυξηθούν [σύντομα] σε 9 δισεκατομμύρια περίπου. Εάν κάνουμε τώρα πολύ καλή δουλειά με νέα εμβόλια, υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας, μπορούμε να μειώσουμε αυτό τον αριθμό κατά 10 ή 15%». [Διαβάστε περισσότερα στο Δίκτυο Voltaire ]

[ΣτΕ: Η TED μιαμη-κερδοσκοπική οργάνωση που κάνει συνέδρια με σκοπό τη διάδοση ιδεών που αξίζουν (Ideas Worth Spreading)... προκειμένου να συναντιούνται άνθρωποι από το χώρο της τεχνολογίας, της ψυχαγωγίας και του σχεδίου (εξ’ ου και η ονομασία TED, Technology, Entertainment, Design. [Wikipedia].

Η Παγκόσμια Στρατηγική τoυΠαγκόσμιoυΟργανισμού Υγείας (ΠΟΥ):HΠαγκόσμια Ατζέντα για την Ανοσοποίηση 2030,έχει ένα καθορισμένο: να εμβολιάσει ΟΛΟΥΣ τους κατοίκους του πλανήτη μέχρι το έτος 2030. [περισσότερα εδώ]. Ο παγκόσμιος πληθυσμός σήμερα ανέρχεται σε 7,5 δις, ανθρώπους, ένα εμβόλιο για τον κοροναϊό, στη μέτρια τιμή 50 δολαρίων, θα απέφερε 375 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, μόνο από ένα εμβόλιο!

Εξετάστε τί διακυβεύεται αν δεν αντισταθούμε στην καταφανή απόπειρα σε μια εξουσία των πλουτοκρατών με τον Bill Gates στην εμπροσθοφυλακή. Η εν χρήσει επιχειρηματική ηθική τους επεκτείνεται στην αξιοποίηση των πιο αρνητικών μεθόδων της Ευγονικής. Η ελιτιστική ατζέντα της Ευγονικής ήταν ο καταλύτης για τη συνεργασία μεταξύ της ιατρικής συντεχνίας και του ναζιστικού καθεστώτος, η οποία σχεδίασε και εκτέλεσε το μοναδικό ιατρικό Ολοκαύτωμα στην ιστορία.

Οι Αμερικανοί νομοθέτες που διατύπωσαν τον Κώδικα της Νυρεμβέργης το 1947, προσπάθησαν να αποτρέψουν κάθε παρόμοια μελλοντική διαστροφή της ιατρικής: Ποτέ ξανά. Η πρωταρχική, απαραβίαστη αρχή του Κώδικα της Νυρεμβέργης είναι το απόλυτο δικαίωμα κάθε ανθρώπινου όντος σε εθελοντική, ενημερωμένη συναίνεση. Είναι ζωτικής σημασίας να διαφυλάξουμε με κάθε κόστος αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα.

Όσοι επιδιώκουν να καταργήσουν το ατομικό δικαίωμα ενημερωμένης συνειδητής συναίνεσης επιδιώκουν την ανατροπή της δημοκρατίας και την εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος πλήρους τεχνολογικού ελέγχου.

7. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΟΡΑΤΗ (ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ) ΑΠΕΙΛΗ

Η στρατηγική αυτή επαναλαμβάνεται κάθε φορά που οι κυβερνήσεις έπρεπε να αποσπούν την προσοχή του κοινού από τις αποτυχίες τους.

Το 1976, ο συνιστώμενος από το κράτος μαζικός εμβολιασμός κατά της «γρίπης των χοίρων» είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση παράλυσης, αναπνευστικής ανακοπής και θανάτων. Αυτή η τραγωδία, θα έπρεπε να έχει διδάξει αξιωματούχοι της δημόσιας υγείας ότι, ενόψει της επιστημονικής αβεβαιότητας σχετικά με την ασφάλεια ενός εμβολίου, είναι καλύτερα να σκέφτονται πολύ προσεκτικά πριν να πάρουν τέτοιες αποφάσεις.

Όλοι βρισκόμαστε σε κατάσταση απομόνωσης. Μια κατάσταση που δημιουργεί το υπερβολικό άγχος. Υποτίθεται ότι αναμένεται η ταχεία δοκιμή ενός εμβολίου που μπορεί να προκαλέσει ή να μην προκαλέσει περισσότερη βλάβη.

Η φρενήρης διαφημιστική εκστρατεία για την γρήγορη κυκλοφορία εμβολίων, χωρίς κανένα έλεγχο στην αδειοδότησή τους, επιταχύνεται και οι κατασκευαστές τους θα είναι απαλλαγμένοι από κάθε ευθύνη.

Τί θα μπορούσε να είναι πιο τρομακτικό από αυτό το ευρέως διαδεδομένο γράφημα; Κάποιος θα υποθέσει ότι ολόκληρος ο κόσμος είναι σε φωτιά!

Παγκόσμιος (τρομοκρατικός) χάρτης του κοροναϊού

Το γράφημα στον ιστότοπο Johns Hopkinsγια τα κρούσματα του κοροναϊού σε παγκόσμιο επίπεδο και οι οδηγίες για «lockdown»(δηλαδή για νέκρωση της κοινωνίας και της οικονομίας) παραπλανούν σκανδαλωδώς τον κόσμο σε σχέση με την πραγματικότητα της απειλής. Ο αυξανόμενος αριθμός περιπτώσεων αντιπροσωπεύει τον σωρευτικό αριθμό επιβεβαιωμένων περιπτώσεων. Στις ΗΠΑ, η μεγάλη πλειοψηφία των μολυνθέντων ανθρώπων δεν έχει ελεγχθεί.

Όμως, οι ελλείψεις σε ιατρικά είδη και ιατρικά μηχανήματα είναι πραγματικές. Παρόλα αυτά, απαγορεύεται στους γιατρούς και στις νοσοκόμες να λένε την αλήθεια για την κατάσταση! Το Medscape κάνει δυσμενείς αναφορές για το καθεστώς εργασίας των γιατρών και των νοσηλευτών που αντιμετωπίζουν περιπτώσεις COVID-19.

Ερώτηση: Ποιο συμφέρον εξυπηρετεί η υποκίνηση του φόβου και ο εξαναγκασμός του κόσμου σε μια καταστροφική οικονομική διακύμανση;

Η ατζέντα της Ευγονικής των ελίτ εστιάζεται στον έλεγχο του παγκόσμιου πληθυσμού .

Εάν επιμένουμε στην άσκηση της ελευθερίας μας και του δικαιώματος συνειδητής συναίνεσης, δεν θα έχουν πλήρη έλεγχο πάνω μας.

Το ερώτημα είναι: Πώς οι άνθρωποι που ζουν σε φαινομενικές δημοκρατίες δέχονται πρωτοφανείς κυβερνητικές απαγορεύσεις και παραιτούνται πρόθυμα από τις κατακτημένες, με σκληρούς αγώνες, ελευθερίες τους, τις οποίες εγγυάται στους πολίτες των ΗΠΑ η Πρώτη Τροποποίηση του Συντάγματος;

«Τροπολογία 1 – Ανεξιθρησκεία, Ελευθερία του τύπου και της έκφρασης (1791): Κογκρέσο δεν θα εγκρίνει νόμο που θα υποστηρίζει την εγκαθίδρυση θρησκείας ή που θα απαγορεύει την ελεύθερη θρησκευτική λατρεία ή που θα περιορίζει την ελευθερία του λόγου ή του τύπου ή το δικαίωμα του λαού να συνέρχεται ειρηνικά και να αιτείται στην Κυβέρνηση σχετικά με την ικανοποίηση παραπόνων του».

Θα αποποιηθούν οι άνθρωποι του δικαιώματός τους παίρνουν οι ίδιοι τις ιατρικές αποφάσεις για τον εαυτό τους και τα παιδιά τους;

Στη Δανία έχει ήδη γίνει αυτό ακριβώς: Στις 13 Μαρτίου 2020, θεσπίστηκε στη Δανία ένας νόμος που δίνει στις υγειονομικές αρχές την εξουσία να εξαναγκάζουν τους πολίτες να ελέγχονται και να εμβολιάζονται για τον κοροναϊό, παρόλο που σήμερα δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό. [Δανία, 13 Μαρτίου 2020].

[ΣτΕ: ίδιες ρυθμίσεις έχουν θεσπιστεί και στην Ελλάδα με τoΝ. 4675/2020 – ΦΕΚ 54/Α/11-3-2020, που ορίζει τα εξής: «β) Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη της ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια».]

Jens Elo Ryter

Ο Jens Elo Ryter, καθηγητής του δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, λέει ότι συντελέστηκε ένα το κβαντικό άλμα προς τα πίσω, όταν δήλωσε ότι:

«Η κατάσταση είναι χωρίς προηγούμενο στην πολιτική και στη νομική ιστορία της Δανίας. Είναι σίγουρα η πιο ακραία ρύθμιση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την τρομοκρατική επίθεση το 2001, υπήρξαν ισχυρές παρεμβάσεις σε διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις για την τρομοκρατία. Αλλά αυτό που γίνεται σήμερα, προχωράει πολύ περισσότερο».

Θα υποχωρήσουν και πάλι οι λαοί των δυτικών δημοκρατιών, όπως είχαν υποχωρήσει στη ναζιστική μάστιγα;

VeraSharav

9 Απριλίου 2020

ΠΡΟΣΘΗΚΗ TOY ΚΛΕΑΝΘΗ ΓΡΙΒΑ:

ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ BILLGATES ΚΑΙ «ΔΩΡΑ» ΦΕΡΟΝΤΕΣ

Ο Bill Gates δεν ονειρεύεται τον «Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο» του Huxley. Τον απεργάζεται μεθοδικά και ήδη ζει μέσα σ’ αυτόν.

Ο BillGates βρίσκεται στην κορυφή της ολιγαρχικής ελίτ του πλανήτη και κάθε ενέργειά του εξυπηρετεί μια και μόνο σκοπιμότητα: την συγκέντρωση επιρροής και ισχύος μέσω της εξαγοράς των βασικών ρυθμιστικών οργανισμών που παίζουν, εμμέσως ή αμέσως ρόλο ως μηχανισμοί εθνικής και παγκόσμιας διακυβέρνησης, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μέχρι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, με στόχο να επιβάλλει τις ευγονικές εμμονές του μέσω πολλών φιλόδοξων προγραμμάτων επιτήρησης και συμμόρφωσης του πληθυσμού σε όλο τον κόσμο, που υλοποιούνται στα πεδία των εμβολίων, του περιορισμού των γεννήσεων με την στείρωση των γυναικών (προς το παρόν μόνο στις χώρες τις Αφρικής), της επιβολής των εμφυτευόμενων τσιπ που κατασκευάζονται στο MIT (και θα εξακολουθήσουν να κατασκευάζονται),ως εργαλείων του γενικότερου προγράμματος επιτήρησης και συμμόρφωσης των ανθρώπων.

Σ’ αυτό το πεδίο, μεταξύ αυτών που αποτελούν ήδη πραγματικότητα, εντάσσονται:

• Το QUANTUM-DOT TATTOO που εντοπίζει εκείνους που δεν έχουν εμβολιαστεί.

•Το ID2020 ένα μικροτσίπ που στοχεύει στον εντοπισμό ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων που δεν διαθέτουν έγγραφα ταυτότητας, το οποίο υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη και έχει ενσωματωθεί στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. (!)

•Τα εμφυτεύματα μικροκυκλώματος που αναγνωρίζει ραδιοσυχνότητες (RFID), παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, καθώς και στον έλεγχο των αποσκευών από την Delta Airlines, και θα χρησιμοποιηθούν επίσης και για τον έλεγχο των γεννήσεων, μαζί με τα στειρωτικά εμβόλια, εντασσόμενα σε ένα άλλο πρόγραμμα ελέγχου του πληθυσμού του Ιδρύματος Bill& MelindaFoundation, το FP2020, το οποίο ιδρύθηκε το 2012.

Στη σύγχρονη εκδοχή του έργου, ο παράφρονας μυστακοφόρος μακελάρης του 20ου αιώνα δεν κρατάει περίστροφο, αλλά μια σύριγγα.

Ο BillGates δεν ονειρεύεται τον «Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο» του Huxley. Τον απεργάζεται μεθοδικά και ήδη ζει μέσα σ’ αυτόν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ή ΘΛΙΒΕΡΟΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΕΣ

Είναι προφανές ότι από την εποχή του Κατηγορώ του Εμίλ Ζολά μέχρι σήμερα, η δημοσιογραφία έχει υποστεί αλλεπάλληλες μεταλλάξεις που την μεταμόρφωσαν από αυστηρό κριτικό της εξουσίας σε δουλικό απολογητή και προπαγανδιστή της.

Αλλά, εάν υπάρχουν δημοσιογράφοι που εξακολουθούν να εμπνέονται από τις μεγάλες στιγμές της δημοσιογραφίας του παρελθόντος, θα μπορούσαν να βοηθήσουν το κοινό να σχηματίσει μια καθαρή εικόνα των σκοπιμοτήτων που εξυπηρετεί η κατασκευή του τρόμου για τον κοροναϊό, θέτοντας επίμονα στους υγειονομικούς «αξιωματούχους» της κρατικής εξουσίας, ΔΥΟ ΑΠΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΠΟΤΕ):

(1) Πόσοι θάνατοι από όλες τις αιτίες σημειώθηκαν στη χώρα κατά το πρώτο τρίμηνο των ετών 2015-2019 και πόσοι στο πρώτο τρίμηνο του 2020 (του… κοροναϊου);

(2) Πόσοι θάνατοι από εποχική γρίπη σημειώθηκαν στη χώρα κατά το χειμώνα 2018-2019 και πόσοι κατά τον χειμώνα 2019-2020 (του… κοροναϊου);

Οι απαντήσεις θα αποδείκνυαν εάν ο (καλλιεργημένος) πανικός για τον κορονοϊός έχει κάποια αντιστηρίγματα ή θα εξελιχθεί σε ένα κραυγαλέο φιάσκο, έχοντας πετύχει κάποιους ανομολόγητους πολιτικούς και οικονομικούς στόχους.

Κλεάνθης Γρίβας

11/4/2020

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 25-2-2020

Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού.

Άρθρο πρώτο: Μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου

1.Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλονται μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης, καθώς και περιορισμού της διάδοσης της νόσου.

2.Τα μέτρα αυτά συνίστανται:

(α) στην υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, υγειονομική παρακολούθηση, εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή και νοσηλεία προσώπων, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο,

(β) στην επιβολή κλινικών και εργαστηριακών ιατρικών ελέγχων, καθώς και μέτρων προληπτικής υγειονομικής παρακολούθησης, εμβολιασμού, φαρμακευτικής αγωγής και προληπτικής νοσηλείας προσώπων που προέρχονται από περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί μεγάλη διάδοση της νόσου,

(ε) στον προσωρινό περιορισμό προσώπων των περιπτώσεων (α) και (β) υπό συνθήκες που αποτρέπουν την επαφή με τρίτα πρόσωπα, από την οποία θα μπορούσε να προκληθεί μετάδοση της νόσου. Το μέτρο του προσωρινού περιορισμού δύναται να υλοποιείται σε κατάλληλο χώρο νοσοκομείου, υγειονομικής δομής, θεραπευτικού ιδρύματος, σε κατάλληλες δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις προσωρινής διαμονής, ή και κατ’ οίκον, ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά οργάνου,

(θ) στην προσωρινή επιβολή περιορισμού κατ’ οίκον σε ομάδες προσώπων προς αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη διάδοση της νόσου.