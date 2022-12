Λύση για τις τράπεζες μέσω της διαδικασίας merchant on-boarding που βασίζεται στην τεχνολογία Blockchain

Ερόλ Ουζέρ

Σήμερα, τα τραπεζικά ιδρύματα τα οποία ασχολούνται με το χώρο των καρτών και των πληρωμών αντιμετωπίζουν έντονο και συνεχώς αυξανόμενο συναγωνισμό, προκλήσεις και ευκαιρίες, οι οποίες προκαλούνται από ρυθμιστικές αλλαγές, μακροοικονομικές τάσεις, και εναλλακτικούς παρόχους – πρωτίστως εταιρίες FinTech . Ιδιαιτέρως η διαδικασία merchant on-boarding είναι σύνθετη, ριψοκίνδυνη, χωρίς καμία ευελιξία και ακριβή, η οποία περιλαμβάνει διεπαφή με ετερόκλητα συστήματα, ενώ οι ανταγωνιστές της τράπεζας, κυρίως οι FinTechs και RegTechs,παρέχουν πολύ πιο γρήγορες, λιγότερο περίπλοκες και περισσότερο οικονομικά αποδοτικές λύσεις.

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ζητούν από τις αγοράστριες τράπεζες και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής να ενσωματώσουν γρήγορα νέους εμπόρους ως πελάτες, έτσι ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν τον όγκο των πληρωμών που επεξεργάζονται ,γεγονός το οποίο-με τη σειρά του-θα βοηθήσει στην επέκταση των επιχειρήσεων τους. Ωστόσο, η ενσωμάτωση αμφισβητήσιμων εμπόρων οι οποίοι εγκρίνουν δόλιες συναλλαγές οδηγεί σε χρεώσεις και απώλειες οι οποίες επηρεάζουν τα καθαρά κέρδη. Αυτά τα ιδρύματα

χρειάζονται επειγόντως τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να περιορίσουν αυτό το ρίσκο και να τις βοηθήσουν να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς όπως αυτούς για το ξέπλυμα χρήματος, Know your Customer και Know your Customer’s Customer. Έχοντας κατά νου αυτήν την πρόκληση, η διαδικασία merchant on-boarding έγινε η απάντησή μας. Τελικά, αν δε μπορείς να ενσωματώσεις τους εμπόρους σου σε δευτερόλεπτα, αυξάνεις το ποσοστό επιτυχίας του ανταγωνιστή.

Η διαδικασία του είναι περίπλοκη, ριψοκίνδυνη, εμπεριέχει σημαντικούς ανεξάρτητους ελέγχους επιβεβαίωσης για να διασφαλίσει ότι οι έμποροι/πελάτες δεν εμπλέκονται σε απάτη. Η λύση merchant onboarding της Mindtree είναι δομημένη για να απλοποιήσει και να βελτιστοποιήσει αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιώντας τεχνολογία Blockchain . Η αυτοματοποιημένη διαδικασία βοηθά επίσης στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και βελτιώνει την ποιότητα ελέγχου με τη χρήση καθορισμένων –παγκοσμίως- άριστων πρακτικών.

Δημιουργήθηκε σε ένα κανάλι Hyperledger – μία πλατφόρμα επικοινωνίας ιδιωτικού διανεμημένου πλαισίου ανάμεσα στα μέλη η οποία διασφαλίζει την ασφαλή και ιδιωτική κοινοποίηση εγκρίσεων εγγράφων και πληροφοριών μεταξύ όλων των εξαρτώμενων ενδιαφερόμενων μερών. Σε ένα πλαίσιο πλατφόρμας διανεμημένης τεχνολογίας (DLT) , όλες οι τράπεζες θα είναι στο ίδιο κανάλι. Σε ένα κανάλι, οι τράπεζες θα μπορούν να κοινοποιήσουν εγκρίσεις εγγράφων, και επίσης να κρατούν κάποιες πληροφορίες ιδιωτικές έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν τις δικές τους πληροφορίες χωρίς να τις κοινοποιήσουν σε άλλους οργανισμούς. Οι αρχές του πιστωτικού γραφείου θέτουν υπό αμφισβήτηση τη διαχείριση και τους οργανισμούς πληρωμών και όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο δημόσιο κανάλι ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τις πληροφορίες τους ιδιωτικές. Το ρίσκο το οποίο συνδέεται με την υψηλή αξία της διαδικασίας merchant on-boarding μετριάζεται με την κοινοποίηση πληροφοριών σε μία κοινοπραξία όλων των τραπεζών /αγοραστριών ,έτσι ώστε οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτό να μοιράζονται μεταξύ των τραπεζών.

Οι ιδιότητες του Blockchain μας δίνουν τη δυνατότητα να επιτύχουμε υψηλή ασφάλεια της αποθήκευσης δεδομένων. Η λύση αυτή προσφέρει δυνατότητες οι οποίες καθιστούν τις συναλλαγές πιστοποιημένες ως προς την αυθεντικότητά τους και εγκεκριμένες, με ασφαλή και διάφανο τρόπο. Επίσης επιτρέπει να μεταδοθούν τα δεδομένα μέσα σε ασφαλές δίκτυο και να επιταχυνθεί η κοινοποίηση πληροφοριών σε όλα τα μέρη.

Πλεονεκτήματα: