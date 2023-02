O Tempora, o mores…

Νίκος Παπαδάκος

«Άρα το όσιον εστίν, φιλείται υπό των θεών, ή, ότι φιλείται οσιόν εστί». Έτσι το αποτύπωσε ο Πλάτωνας γύρω στο 300 προ Χριστού. Δηλαδή, «το καλό είναι επειδή αρέσει στους θεούς ή, αρέσει στους θεούς επειδή (ακριβώς) είναι ΚΑΛΟ». Διαλέγετε και παίρνετε. Το ίδιο είναι.

Όλη αυτή η ιστορία με τον φονικό σεισμό στην Τουρκία, ανέδειξε (να το εκφράσω εις την Τουρκικήν) πολλούς αυτοδιαφημιζόμενους ΤΖΕΡΕΜΕΔΕΣ. «Κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό», λέμε ως Έλληνες. Αν ήταν διαφορετικά θα λέγαμε «Κάνε το καλό, φώναξε 10 τηλεοπτικά συνεργεία από Πανελλήνιας εμβέλειας είτε τοπικά κανάλια που ελέγχουμε ως Κυβέρνηση, εκδώστε και 50 δελτία τύπου, βάλτε αργυρώνητους να τα διαδώσουν, ΠΑΙΞΤΕ Μητσοτάκη, Δένδια και πάμε ακόμα και για βραβείο ΝΟΜΠΕΛ».

Ξέρετε –για να μην το λησμονήσω - αυτός ο Άλφερντ Νόμπελ τελειοποίησε τη νιτρογλυκερίνη και όλα τα παράγωγα εκρηκτικά πολέμου, έγινε δισεκατομμυριούχος σκοτώνοντας δεκάδες εκατομμύρια κοσμάκη σε πολέμους και στο τέλος της ζωής του έγινε φιλάνθρωπος για να μη πάει στον ΔΙΑΒΟΛΟ! Τέλος πάντων… Τι λέγαμε; Α΄. Για το show must go on του Μητσοτάκη.

Φυσικά ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Είναι τα μέλη της ΕΜΑΚ που δίνουν έναν αγώνα αυτοθυσίας και κλαίνε από χαρά , είτε από λύπη, όταν διασώζουν έναν συνάνθρωπο , είτε τον βρίσκουν νεκρό κάτω από τα ερείπια, αντιστοίχως.

Υπάρχουν ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Στην φτωχοποιημένη και ρακένδυτη Ελλάδα, που δίνουν ό,τι ΔΕΝ τους περισσεύει για τους συνανθρώπους τους στην Τουρκία και την Συρία που σε μία ταυτόχρονη ειρωνεία κέρδισαν την ζωή τους, αλλά έχασαν το ευ ζην. Υπάρχουν και οι ΔΗΘΕΝ. Όπως ο φτιασιδωμένος «πόνος» του Δένδια μαζί με τον Τζαβούσογλου και φωτογραφημένος μέχρι και κινηματογραφημένος με φόντο τα συντρίμμια. Παίζει στα κανάλια αύριο πιθανότατα και στο Netflix σε σειρά για μία σεζόν σε συνέχειες….

Και μέσα σε αυτό το πανηγύρι στον μήνα του Απόκρεω, οι καρναβαλιστές φάνηκαν. Οι μάσκες έπεσαν. Ξεκίνησαν και οι Δήμοι! «Εμείς μαζέψαμε υλικό για του σεισμόπληκτους στην Τουρκία», λέει ο Δήμος Φιλαδελφείας. Και απαντά ο Δήμος Αχαρνών, που έχει μπει σε εποπτεία και γίνονται προανακρίσεις για σκάνδαλα αναθέσεων: «Ναι, αλλά εμείς μαζέψαμε ΚΑΙ για την Συρία».

O Tempora, o mores, που θα έγραφε και ο Κικέρωνας…. Τελικά, το time out των εχθρικών δηλώσεων Τουρκίας Ελλάδας το κήρυξε ένας Εγκέλαδος. Άλλωστε σε αυτό το διάβα μας από τον Πλανήτη, έχουμε συνειδητοποιήσει πως η ανθρώπινη ζωή είναι φτηνή. Παίζεται από εμπόρους όπλων και φαρμάκων. Με μεσίτες τους τραπεζίτες και πιόνια του πολιτικούς. Δεν αλλάζει κάτι...

Απλά επειδή το άνοιξα το θέμα με «δικούς μας» ανθρώπους, με αρχαίους Έλληνες θα το κλείσω κι έτσι. Είχε γράψει ο Θαλής ο Μιλήσιος: «Τον βίον μη, το χρόνο βραχύν όντα, πράγματα κακοίς μακρόν ποιείν». Δηλαδή, τη ζωή σου, η οποία είναι σύντομη, μην την κάνεις να μοιάζει μακριά με ΚΑΚΕΣ πράξεις. Και η πιο κακή πράξη στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η χρυσόσκονη του εντυπωσιασμού εν όψει εκλογών και όχι η οσυία. Χαίρεται.