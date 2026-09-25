Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο ήλιος της υπεροπτικής, αλαζονικής, υβριστικής (Ύβρις: το ξεπέρασμα του μέτρου) ανθρώπινης γνώσης σκόρπισε τους ιερούς ίσκιους, που φόβιζαν τον άνθρωπο, μα και τον προστάτευαν από το παράλογο της ζωής και του θανάτου. Και τώρα με τρόμο και απορημένος αντικρίζει το ειδεχθές κενό.

Και τώρα, πάλι τρομοκρατημένος, ο άνθρωπος της κενότητας, κάνει μακροβούτια στους μυστηριώδεις βυθούς των γονιδίων, αναζητώντας καινούργιους προστατευτικούς ανίερους, πια, ίσκιους, πριν ακόμη μάθει να κολυμπά στην απέραντη θάλασσα της ατέρμονης γνώσης.

Χωρίς να έχει σκεφτεί, πώς θα χρησιμοποιήσει την καινούργια του, τρομακτική, γνώση. Θα δημιουργήσει άνθρωπον καινόν, καινούργιο, κατ’ εικόνα και ομοίωσίν του;

Μα δεν βλέπει τα μούτρα του στον συνειδησιακό του καθρέφτη; Αυτό το απάνθρωπο πρόσωπο του πολέμου, της απληστίας, της δουλοφροσύνης στο χρήμα, της αδιαφορίας, της παραίτησης, της καταστροφής κάθε αξίας και ηθικής;

Τεχνοκράτες Φάουστ, που νομίζουν πως κατέχουν το μυστικό της γνώσης, ενώ δεν είναι παρά μαθητευόμενοι μάγοι Μέρλιν, σίγουρα και σύντομα θα τους δοθεί να καταλάβουν, πως το τζίνι που έβγαλαν από το μπουκάλι, θα στραπατσάρει την αλαζονεία τους. Επειδή, πουλήσαμε την ψυχή μας, δεν χάθηκε γι’ αυτό η ψυχή.

Αυτός ο μικρός άνθρωπος, ο αξιοπεριφρόνητος, που τον στραβώνει η λάμψη του πλούτου που ψευτίζει κάθε αξία.

Που θολώνει τον νου του η αλαζονεία.

Που την ψυχή του φθείρει η απληστία.

Που σπουδαιογελοίος καμώνεται πως υπηρετεί τον λαό, μα ουδέποτε υπηρετεί την αλήθεια.

Που μιλά για δικαιοσύνη και εννοεί εκδίκηση.

Που αγοράζει ετοιματζίδικες γνώμες από το γυάλινο βλακοκούτι.

Μικρόψυχος, τα μικραίνει όλα στο μπόι της μικρότητάς του. Και

δεν έχει πια τη δύναμη να περιφρονήσει τον εαυτόν του, γιατί του στέρησαν το «μέσα» βλέμμα και δεν μπορεί πια να δει εντός του.

Αυτός ο μικρός άνθρωπος, που ρωτά:

«Τι είναι δικαιοσύνη;», γιατί δεν ήταν τυφλός όταν δίκαζε.

«Τι είναι αγάπη;», γιατί δεν την νοιώθει πια και τη συγχέει με τον πόθο.

«Τι είναι έρωτας;», γιατί δεν φτερουγίζει πια μες την καρδιά του και τον μπερδεύει με το ζωώδες βάτεμα.

«Τι είναι αστέρι;», γιατί πια δεν κοιτά τον ουρανό, παρά μόνο να σκύβει το κεφάλι στη γης ξέρει.

«Τι είναι δημιουργία;», γιατί τα μάτια της ψυχής του είναι κλειστά και δεν τη βλέπει, σε κάθε λουλούδι, σε κάθε ζωντανό, σε κάθε αστέρι, στην ανατολή και τη δύση του ήλιου, στο νότισμα της βροχής και στο φύσημα του αγέρα, στην ανάσα του άλλου.

ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Ιδού ο Άνθρωπος ο Μέγας, κινά με λογισμό μαζί και όνειρο, με ψυχή και νου αδερφωμένα, σκοπός ο ίδιος και μέσον, αυτοσκοπός της πραγμάτωσης της ανθρωπιάς του Ανθρώπου. Του εξανθρωπισμού του.

Αυτό ο άνθρωπος, ο Μέγας,

«Που (δεν) τον εμποδίζουν ευτελείς συνήθειες/και μικροπρέπειες, κι αδιαφορίες» (Κ. Καβάφης),

Θα πει ειρήνη και θα εννοεί ειρήνη (οι ουτοπίες μάς βοηθούν να ζήσουμε στον τόπο που καταδικαστήκαμε να ζούμε!). Και δεν θα κάνει πόλεμο για να την επιβάλει.

Θα θυσιάζεται εδώ στη γη, όχι για τη βασιλεία των ουρανών, αλλά για να γεννήσει, εδώ, σ’ αυτήν τη γη, την ανθρωπιά του Ανθρώπου.

Θα σπαταλιέται για τον άλλον, χωρίς να περιμένει αμοιβή, μιας κι αυτή η σπατάλη της ψυχής του είναι η μόνη αμοιβή, που τον πληρώνει, τον γεμίζει.

Θα φυτεύει τον Λόγο του, όχι σαλιάρικα λόγια, στα μυαλά των ανθρώπων, για να καρπίσουν.

Θα δικαιώνει το μέλλον και θα συγχωρεί το παρελθόν, χωρίς να το ξεχνά.

Η πληγωμένη του ψυχή κρύβει τον άνθρωπο, που δεν έγινε ακόμη Άνθρωπος και θα ματώνει γι αυτόν, μέχρις ότου φανεί ο Άνθρωπος.

Ο δημιουργός που δεν έχει ανάγκη από πιστούς αλλά από συντρόφους.

Ο Άνθρωπος που

«θα γίνεις αυτός που είσαι (άνθρωπος) μαθαίνοντας: γένοι’ οίος εσί μαθών» (Πίνδαρος).

Ο άνθρωπος που θα ντρέπεται, όταν τυχαίνει να τον ευνοεί η τύχη, γιατί τίποτα δεν θα θέλει, που δεν θα το έχει μόνος του αποκτήσει.

Με τη δύναμη του νου και της ψυχής του.

«Δεν είμ’ εγώ σπορά της τύχης…ένας δεν είμαι μα χιλιάδες» (Κ. Βάρναλης).

Ο άνθρωπος. που δεν θα υποτάσσεται παρά μόνο στην προσταγή της συνείδησής του και, γι αυτόν τον άνθρωπο, ανεξερεύνητο θα μένει μόνο ότι δεν ερευνά. Ανεβαίνοντας πάντα, όλο και ψηλότερα, για να φτάσει τον Άνθρωπο, το μόνο που θα περιμένει, ίσως, είναι κάποιο αστροπελέκι.

Οι άνθρωπος, αυτός, όχι πια ο μικρός, αλλά ο Μέγας θα περάσει τροπαιοφόρος τις πύλες της πόλεως των Ελλήνων ανθρώπων.

«Ξαναγεννήσου

Να ‘σαι, όπως δεν είσουν»

(Κ. Βάρναλης)

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΕΓΩ. ΤΙ Μ’ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΕΛΚΕΤ’ ΑΜΟΥΣΟΙ

ΟΥΧ ΥΜΙΝ ΕΠΟΝΟΥΝ, ΤΟΙΣ Δ’ ΕΜ’ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΙΣ.

ΕΙΣ ΕΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΡΙΣΜΥΡΙΟΙ, ΟΙ Δ’ ΑΝΑΡΙΘΜΟΙ ΟΥΔΕΙΣ.

ΤΑΥΤΑ ΑΥΔΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

Εγώ είμαι ο Ηράκλειτος. Τι με τραβάτε πάνω-κάτω αγράμματοι;

Κοπίαζα όχι για σας, αλλά γι’ αυτούς που με εννοούν.

Ένας όταν είναι άνθρωπος για μένα τρεις μυριάδες, και οι αμέτρητοι κανένας.

Τούτα θα πω και στην Περσεφόνη.

«Δεσμώτης τήδε ίσταμε, τοις ένδον ρήμασι πειθόμενος»