Γράφει ο Ιωάννης Μαλταμπές *

Το Υπουργείο Ναυτιλίας οφείλει να απαντήσει ευθέως: πώς ένα πλοίο, του οποίου ο κατασκευαστής καταγράφει επίπλευση στις 29 Οκτωβρίου 2002, αξιολογήθηκε σε δημόσιο διαγωνισμό με έτος καθέλκυσης το 2005;

Η απάντηση επηρεάζει την κατάταξη του πλοίου και τη σειρά επιλογής των προσφορών. Αφορά την αξιοπιστία της Διοίκησης και την ίση μεταχείριση των εταιρειών, που διεκδικούν επιδοτούμενες ακτοπλοϊκές γραμμές.

Η Golden Star Ferries, των αδελφών Στεφάνου, αμφισβητεί την αξιολόγηση του Blue Star Myconos στη γραμμή Καβάλα–Λήμνος–Μυτιλήνη ή Σίγρι–Χίος–Καρλόβασι και επιστροφή.

Η διαφορά στηρίζεται σε συγκεκριμένα έγγραφα.

Το Builder’s Certificate των Ελληνικών Ναυπηγείων της 6ης Οκτωβρίου 2004, για το κύτος 1701, αναγράφει «Floating of vessel: 29/10/2002». Περιγράφει παράδοση ημιτελούς πλοίου, με εργασίες που απέμεναν. Στο πιστοποιητικό ανακαταμέτρησης της 7ης Ιουνίου 2021, όμως, στο πεδίο «Έτος καθέλκυσης – Year of launching», εμφανίζεται «2005 – ΕΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ: 2005».

Ποιος καταχώρισε το 2005 και με ποιο δικαιολογητικό; Γιατί προστέθηκε το έτος ναυπήγησης μέσα στο πεδίο της καθέλκυσης; Πώς αντιμετωπίστηκε η διαφορετική εγγραφή του κατασκευαστή;

Αντίγραφο του πιστοποιητικού του κατασκευαστή χορηγήθηκε στις 17 Ιουλίου 2026 από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων, σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας. Η υπηρεσία αναφέρει ότι το χορήγησε από φωτοαντίγραφο που τηρείται στο αρχείο της. Το Υπουργείο καλείται συνεπώς να εξηγήσει την αντίφαση μεταξύ εγγράφων τα οποία βρίσκονται στη διάθεσή του.

Η χρονολογία επηρέασε την αξιολόγηση

Στην έκθεση απόψεων της 30ής Σεπτεμβρίου 2026 προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Υπουργείο αναφέρει ότι η προσφορά της Άνδρος Κινγκ έγινε αποδεκτή ως έχουσα πλήρη φάκελο, αλλά δεν προκρίθηκε λόγω της Κατηγορίας 3 του πλοίου αντικατάστασης Andros Queen, έναντι της Κατηγορίας 2 του κύριου πλοίου Andros King. Καταγράφει επίσης ακινησία ή μετασκευή και εκκρεμή προσκόμιση πιστοποιητικού ασφαλείας του κύριου πλοίου.

Στους όρους που παραθέτει το ίδιο το Υπουργείο, προηγείται η κατηγορία του κύριου πλοίου και ακολουθεί η σύγκριση της δυνατότητας αντικατάστασης μεταξύ προσφορών της ίδιας κατηγορίας. Η Κατηγορία 2 προηγείται της Κατηγορίας 3.

Εάν η κατάταξη του Blue Star Myconos στην Κατηγορία 2 είναι εσφαλμένη, όπως υποστηρίζει η Golden Star, πρέπει να επανεξεταστεί και η βάση της σύγκρισης που οδήγησε στη μη πρόκρισή της.

Το πιστοποιητικό χρειάζεται έλεγχο

Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι η διακήρυξη το δέσμευε να χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό καταμέτρησης και ότι αυτό παραμένει σε ισχύ. Επικαλείται επίσης γνωμοδότηση του 2005 για την οριστική είσοδο του πλοίου στη θάλασσα μετά τη ναυπήγησή του, ώστε να μπορεί να εκτελεί πλόες ή να βρίσκεται σε ετοιμότητα.

Η Golden Star αντιτείνει ότι ο συντάκτης της γνωμοδότησης εξέδωσε διευκρινιστικό σημείωμα, κατά το οποίο κρίσιμη είναι η πρώτη είσοδος και παραμονή στη θάλασσα και μεταγενέστερες εργασίες ή η έναρξη πλόων δεν μεταθέτουν την αφετηρία της ηλικίας. Το πλήρες σημείωμα και η ημερομηνία υποβολής του πρέπει να παρουσιαστούν και να εξεταστούν μαζί με τη γνωμοδότηση.

Το ερώτημα προς την πολιτική ηγεσία είναι συγκεκριμένο: ποια υπηρεσία εξέτασε την αντίφαση και με ποιο αιτιολογημένο συμπέρασμα; Η επανάληψη ότι ένα πιστοποιητικό παραμένει σε ισχύ αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της ακρίβειας της επίμαχης εγγραφής του.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι αίτηση ανάκλησης υποβλήθηκε μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η χρονική σειρά έχει σημασία και πρέπει να τεκμηριωθεί. Χρειάζεται όμως και η ουσιαστική απάντηση που δόθηκε όταν η αρμόδια υπηρεσία παρέλαβε το αίτημα και τα στοιχεία. Η εκκρεμότητα δεν εξηγείται με παραπομπές από τη μία διεύθυνση στην άλλη.

Να παρουσιαστεί η διαδρομή της καταχώρισης

Απαιτείται ολόκληρη η αλληλουχία των πιστοποιητικών. Το Υπουργείο ανάγει την έκδοση στις 13 Σεπτεμβρίου 2005, ενώ το έγγραφο του 2021 μνημονεύει αντικατάσταση πιστοποιητικού της 11ης Δεκεμβρίου 2007. Πότε εμφανίστηκε πρώτη φορά το 2005 ως έτος καθέλκυσης και ποιο πρωτογενές στοιχείο το θεμελίωσε;

Η προδικαστική προσφυγή απορρίφθηκε από την ΕΑΔΗΣΥ και ακολούθησε δικαστική αμφισβήτηση στο ΣτΕ. Η εξέλιξη της δίκης και οι αιτιολογίες των κρίσεων πρέπει να παρουσιαστούν με ακρίβεια. Η πολιτική ηγεσία έχει παράλληλα ευθύνη να εξηγήσει πώς ελέγχθηκαν οι πράξεις των υπηρεσιών της.

Οι σοβαρές καταγγελίες της εταιρείας για την ακρίβεια και τη χρήση του πιστοποιητικού απαιτούν τεκμηριωμένη διερεύνηση. Οι νησιώτες χρειάζονται αξιόπιστες συγκοινωνίες, οι εταιρείες ίση εφαρμογή των όρων και οι φορολογούμενοι διαφάνεια στις επιδοτήσεις.

Το Υπουργείο οφείλει να παρουσιάσει τα έγγραφα και τον έλεγχο που έκανε. Όσο η αντίφαση παραμένει ανεξήγητη, η αξιοπιστία της αξιολόγησης παραμένει εκτεθειμένη.

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή / καταγγελία μου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη:





