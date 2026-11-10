«Με εκμεταλλεύθηκαν. Ζούσα στα όρια της φτώχειας».

Μια φράση ικανή να γκρεμίσει ολόκληρο το σκηνικό της επίπλαστης ευημερίας. Να ξεγυμνώσει τη χλιδή, να αμφισβητήσει τη λάμψη και να θέσει ένα ερώτημα που η κοινωνία αποφεύγει συστηματικά: πόσοι από εκείνους που εμφανίζονται ως πρωταγωνιστές της οικονομικής ζωής κρατούν πραγματικά το τιμόνι και πόσοι αποτελούν απλώς το πρόσωπο μιας εξουσίας που ασκείται από άλλους;

Η υπόθεση του Ερρίκου Πετιλόν, όπως παρουσιάζεται στο ρεπορτάζ της «Ζούγκλας», ξεπερνά τα όρια μιας προσωπικής δικαστικής περιπέτειας.

Αγγίζει έναν μηχανισμό που, όταν αποδεικνύεται η ύπαρξή του, αποτελεί μία από τις πιο κυνικές εκφράσεις της οικονομικής εκμετάλλευσης: τη χρησιμοποίηση ανθρώπων ως τυπικών εκπροσώπων επιχειρήσεων, ενώ ο πραγματικός έλεγχος ασκείται αλλού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πετιλόν κατηγορείται στο πλαίσιο υπόθεσης μεγάλης φοροδιαφυγής που αφορά επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Φέρεται να είχε ρόλο «αχυρανθρώπου» σε οκτώ εταιρείες, με οφειλές που, κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ανέρχονται σε 596.000 ευρώ. Κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι χρησιμοποιήθηκε από τρίτους, ενώ ο ίδιος βρισκόταν σε κατάσταση σοβαρής οικονομικής δυσχέρειας.

Οι ισχυρισμοί του αποτελούν αντικείμενο δικαστικής αξιολόγησης. Η απολογία δεν συνιστά απόδειξη αθωότητας, όπως και η απαγγελία κατηγοριών δεν καταργεί το τεκμήριό της.

Το ζήτημα, ωστόσο, υπερβαίνει την τύχη ενός προσώπου.

ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΙΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ — ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ.

Στην οικονομία της βιτρίνας, η εικόνα μπορεί να αποκλίνει δραματικά από την πραγματικότητα.

Ένα επώνυμο προσδίδει κύρος. Ένας εταιρικός τίτλος δημιουργεί την εντύπωση ισχύος. Μια υπογραφή αποδίδει τυπικές υποχρεώσεις, χωρίς να αποκαλύπτει απαραιτήτως τις συνθήκες υπό τις οποίες αναλήφθηκαν.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε διαχειριστής είναι αθώος ή ότι πίσω από κάθε επιχειρηματική συνεργασία κρύβεται παρανομία. Σημαίνει ότι η ουσιαστική διερεύνηση δεν μπορεί να εξαντλείται στην ανάγνωση ενός καταστατικού.

Ο πραγματικός έλεγχος αποτυπώνεται στις αποφάσεις, στην πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, στη διαχείριση των εσόδων, στη γνώση των φορολογικών υποχρεώσεων και στην κατανομή των οικονομικών ωφελημάτων.

Όταν η τυπική ιδιότητα και η ουσιαστική διοίκηση δεν συμπίπτουν, αυτή η απόκλιση απαιτεί εξήγηση.

ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΕΡΙΑ. Η ΕΥΘΥΝΗ, ΟΜΩΣ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ.

Υπάρχει κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό από την αδιαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών.

Η δυνατότητα να μετατρέπεται η ανθρώπινη ανάγκη σε μέσο εξάρτησης.

Η φτώχεια δεν είναι απλώς η απουσία χρημάτων. Είναι συχνά η συρρίκνωση των επιλογών. Είναι η στιγμή που η επιβίωση πιέζει την κρίση, που η ανασφάλεια υπονομεύει την αυτοπεποίθηση και που μια φαινομενικά σωτήρια πρόταση μπορεί να αποκτήσει δυσανάλογη επιρροή.

Ένας οικονομικά ευάλωτος άνθρωπος ενδέχεται να αναλάβει δεσμεύσεις που υπό διαφορετικές συνθήκες θα απέρριπτε.

Μια συνεργασία παρουσιάζεται ως ευκαιρία. Μια υποχρέωση υποβαθμίζεται σε διαδικαστική λεπτομέρεια. Ένας κίνδυνος περιγράφεται ως ανύπαρκτος.

Ώσπου οι υποσχέσεις διαψεύδονται και εκείνος που αναζητούσε διέξοδο βρίσκεται αντιμέτωπος με συνέπειες τις οποίες ενδεχομένως δεν είχε προβλέψει.

Δεν γνωρίζουμε αν αυτή ήταν η πραγματική διαδρομή στην περίπτωση Πετιλόν. Ούτε δικαιούμαστε να το προεξοφλήσουμε.

Η ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα, όμως, παραμένει: η οικονομική αδυναμία μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις ανισότητας, μέσα στις οποίες η ελευθερία της συναίνεσης χρειάζεται προσεκτική εξέταση.

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ. ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ.

Και εδώ αποκαλύπτεται η μεγάλη κοινωνική υποκρισία.

Ζούμε σε μια εποχή όπου ο πλούτος αντιμετωπίζεται συχνά ως απόδειξη προσωπικής ανωτερότητας. Η οικονομική επιφάνεια μεταφράζεται σε κύρος, η πολυτέλεια σε καταξίωση και η δημόσια προβολή σε υποτιθέμενη αξία.

Αρκεί ένα ακριβό αυτοκίνητο, μια εντυπωσιακή κατοικία, μια φωτογραφία από έναν χώρο αποκλειστικότητας.

Και το χειροκρότημα αρχίζει.

Όταν όμως η εικόνα καταρρεύσει, οι θαυμαστές μετατρέπονται σε αμείλικτους κριτές.

Η χθεσινή αποθέωση γίνεται σημερινή χλεύη. Η αναγνωρισιμότητα μετατρέπεται σε δημόσια έκθεση. Η προσωπική δοκιμασία προσφέρεται ως προϊόν μαζικής κατανάλωσης.

Η ουσία παραμερίζεται μπροστά στη γοητεία της πτώσης.

Και η κοινωνία, που προηγουμένως υποκλινόταν στη λάμψη, ανακαλύπτει ξαφνικά την αυστηρότητα της ηθικής της.

ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΗ ΧΛΙΔΗ ΚΑΙ ΧΛΕΥΑΖΕΙ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΝΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ. ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΞΙΩΝ.

Αυτή η αντίφαση αναδεικνύει και την ευθύνη της δημοσιογραφίας.

Η ενημέρωση δεν υπάρχει για να κατασκευάζει ενόχους ούτε για να μετατρέπει τις δικαστικές εκκρεμότητες σε δημόσιες τελετές διαπόμπευσης.

Οφείλει να ερευνά, να ελέγχει, να αποκαλύπτει και να διαχωρίζει με ακρίβεια το γεγονός από τον ισχυρισμό.

Η καταγγελία δεν είναι απόδειξη.

Η δημοσιότητα δεν είναι ενοχή.

Η προσωπική αφήγηση, όσο συγκλονιστική κι αν ακούγεται, δεν υποκαθιστά τα στοιχεία.

Το δημοσιογραφικό καθήκον δεν εξαντλείται στη δραματική περιγραφή της περιπέτειας ενός αναγνωρίσιμου ανθρώπου. Απαιτεί να εξετάζονται οι συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν οι επίμαχες υποχρεώσεις, η πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων και ο ενδεχόμενος ρόλος περισσότερων προσώπων.

Η αλήθεια δεν είναι υποχρεωμένη να χωρά σε έναν τηλεοπτικό τίτλο.

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΤΩΣΟΥΜΕ.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΦΩΤΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ.

Ας μη χαθεί, ωστόσο, μέσα στην ανθρώπινη διάσταση η οικονομική ουσία.

Η φοροδιαφυγή, όταν αποδεικνύεται, δεν αποτελεί ένδειξη επιχειρηματικής ευφυΐας.

Δεν είναι μαγκιά.

Δεν είναι επιτυχία.

Δεν είναι αθώα παράκαμψη των κανόνων.

Είναι παραβίαση της φορολογικής νομοθεσίας, με συνέπειες για την ισονομία και τα δημόσια έσοδα.

Το κόστος δεν περιορίζεται σε αριθμούς ενός κρατικού προϋπολογισμού.

Αφορά τον μισθωτό που φορολογείται στην πηγή. Τον μικροεπαγγελματία που αγωνίζεται να παραμείνει συνεπής. Τον συνταξιούχο που μετρά το τελευταίο ευρώ. Την οικογένεια που προσπαθεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές της ανάγκες.

Όταν αποκρύπτεται παράνομα φορολογητέα ύλη, υπονομεύεται η αρχή της δίκαιης συμμετοχής στα δημόσια βάρη.

Η πολιτεία οφείλει να απαντά με αποτελεσματικούς ελέγχους και θεσμική συνέπεια, όχι με επικοινωνιακές παραστάσεις.

Να εξακριβώνει την πραγματική οικονομική δραστηριότητα, να εξετάζει τις συναλλαγές και να αποδίδει ευθύνες βάσει αποδείξεων.

Χωρίς να μετατρέπει την κοινωνική θέση, την αναγνωρισιμότητα ή την οικονομική ισχύ σε κριτήριο μεταχείρισης.

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΔΥΝΑΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΣΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΜΠΝΕΕΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ.

Η ελευθέρωση του Ερρίκου Πετιλόν υπό περιοριστικούς όρους, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, αποτελεί δικονομική εξέλιξη και όχι οριστική δικαστική κρίση.

Οι ισχυρισμοί του περί εκμετάλλευσης χρειάζονται αξιολόγηση. Η ενδεχόμενη ευθύνη τρίτων απαιτεί συγκεκριμένη τεκμηρίωση. Η δική του συμμετοχή πρέπει επίσης να εξεταστεί σύμφωνα με τον νόμο.

Δεν χωρούν προκατασκευασμένες αθωώσεις ή βιαστικές καταδίκες.

Η ισονομία δεν είναι διακοσμητική λέξη στα νομικά εγχειρίδια. Είναι η υποχρέωση της πολιτείας να αντιμετωπίζει με τα ίδια κριτήρια τον άγνωστο και τον διάσημο, τον φτωχό και τον εύπορο, τον τυπικό εκπρόσωπο και τον ενδεχόμενο πραγματικό διαχειριστή.

Αυτό είναι το μέτρο μιας ευνομούμενης κοινωνίας.

Όχι η ευκολία με την οποία καταδικάζει κάποιον στη συνείδηση του πλήθους, αλλά η ικανότητά της να εξετάζει τις πράξεις χωρίς να υποκύπτει σε πιέσεις, εντυπώσεις ή προκαταλήψεις.

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΟΤΑΝ ΑΓΓΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ.

ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ.

Η περίπτωση Πετιλόν γίνεται έτσι αφορμή για ένα βαθύτερο ερώτημα.

Πόσο αποτελεσματικά μπορεί ένα κράτος να ελέγχει σύνθετες οικονομικές δραστηριότητες όταν η πραγματική εξουσία ενδέχεται να αποκρύπτεται πίσω από διαδοχικά εταιρικά σχήματα;

Πόσο προστατεύεται ο οικονομικά ευάλωτος από πρακτικές χειραγώγησης;

Και πόσο αποφασιστικά μπορούν οι αρμόδιοι θεσμοί να διακρίνουν τη συνειδητή συμμετοχή από την εξαπάτηση;

Δεν χρειάζονται θεωρίες συνωμοσίας.

Δεν χρειάζονται υπαινιγμοί ενοχής χωρίς τεκμηρίωση.

Χρειάζονται διαφάνεια, αποδεικτικά στοιχεία και αποφασιστικότητα.

Αν κάποιος παρανόμησε, να λογοδοτήσει.

Αν κάποιος εξαπατήθηκε, να προστατευθούν τα δικαιώματά του.

Αν υπήρξε οργανωμένη εκμετάλλευση, να αποκαλυφθεί.

Και αν πίσω από την εταιρική πρόσοψη υπήρχαν άλλοι πραγματικοί υπεύθυνοι, να αναζητηθούν με την ίδια επιμονή.

Γιατί η απονομή δικαιοσύνης δεν είναι θεατρική παράσταση.

Δεν χρειάζεται πρωταγωνιστές και κομπάρσους.

Δεν απονέμει βραβεία δημοσιότητας.

Δεν υπάρχει για να ικανοποιεί τη δίψα του πλήθους για έναν εύκολο ένοχο.

Υπάρχει για να κρίνει πράξεις, να προστατεύει δικαιώματα και να αποδίδει τις ευθύνες που αποδεικνύονται.

Και τελικά, αυτό είναι το μεγάλο δίλημμα μιας κοινωνίας που θέλει να αποκαλείται δίκαιη.

Θα αρκεστεί στην επιφάνεια ή θα απαιτήσει να εξεταστεί το βάθος;

Θα συνεχίσει να χειροκροτεί τις βιτρίνες και να καταδικάζει τις καταρρεύσεις τους ή θα αναζητήσει τις πραγματικές δομές που καθορίζουν την οικονομική και κοινωνική ζωή;

ΟΙ «ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ» ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

ΟΙ «ΠΙΣΙΝΟΙ», ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΘΕΑΤΟΙ.

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΟΜΩΣ, ΔΕΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΒΓΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ.

ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ.